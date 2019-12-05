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Благодаря турецким телесериалам российская молодежь идет учить турецкий язык

Сериалы повысили интерес жителей России к Турции и турецкой культуре

29.11.2019

Благодаря турецким телесериалам российская молодежь идет учить турецкий язык

Благодаря турецким телесериалам Российская молодёжь идет на курсы турецкого языка и знакомится с культурой Турции.

Турецкие сериалы, пользующиеся популярностью во всем мире, у некоторых вызывают много эмоций и чему-то учат, а у некоторых вызывают интерес к Турции и побуждают приехать в нашу страну.

Корреспондент Агентства «Анадолу» побеседовал с российской молодежью о том, какие впечатления у них оставляют турецкие сериалы и фильмы.

Врач-специалист в области судебной медицины Наталья Киричок рассказала, что благодаря сериалу «Великолепный век» (Muhteşem Yüzyıl) начала изучать турецкий язык.  «На русский язык переведено только несколько серий «Великолепного века». Мне он очень понравился, и я продолжила его смотреть на турецком языке. Меня заинтересовал турецкий язык, и я пошла на курсы», - рассказала Наталья Киричок. Она ходит на курсы турецкого языка в московский филиал Института Юнуса Эмре.

По ее словам, интересно, что на первом плане в сериалах внутрисемейные отношения. «В турецких сериалах родители защищают своих детей, братья – сестер, младшие выражают уважение старшим и все родственники поддерживают друг друга. В наши дни это очень важно», - сказала Наталья Киричок.

Наталья Киричок сказала, что в сериалах Bir Litre Gözyaşı («Литр слез»), Kara Sevda («Слепая любовь»), Çarpışma («Столкновение») ей особенно понравилась музыка.

Преподаватель русского языка Вероника Скирко рассказала, что начала смотреть турецкие сериалы по совету друзей, а благодаря сериалам, заинтересовалась турецкой культурой. «Из сериалов я узнала о некоторых турецких традициях. Например, турки, провожая, выплескивают воду вслед уходящему человеку. Позже я узнала, какой глубокий смысл имеет эта традиция».

Вероника Скирко добавила, что сериалы побудили ее поехать в Турцию и ее очаровали виды Стамбула. Скирко также рассказала, что сериалы научили ее торговаться на базаре: «Когда я была в Турции,  я тоже стала торговаться. Мне стали снижать цену! Турки очень хорошо торгуются и любят это делать».

По словам Скирко, турки – это нация с культурой и традициями. «Турки с помощью фильмов и сериалов из поколения в поколение передают свои культурные ценности, а исторические сериалы пробуждают в молодежи чувство национализма», - добавила она.

Бизнеследи Алиме Мамудова рассказала, что благодаря сериалам она совершенствует свой турецкий язык, и добавила, что в сериалах много романтических сцен, они заставляют плакать, поэтому российские женщины так их любят.

По ее словам, большое впечатление на нее произвели актеры. «У них есть харизма. Они красивы, эстетичны, эмоциональны и искренне играют», - сказал она.

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теги: Турция  
   
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