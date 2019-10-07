США и Япония заключили торговое соглашение

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В среду США и Япония заключили торговое соглашение по сельскому хозяйству, промышленным товарам и цифровой торговле.

Япония устранит либо понизит тарифы на некоторые американские сельскохозяйственные товары и установит квоты на прочие товары из США, что приведет к том, что более 90% импортируемых в Японию американских продовольственных товаров будут возиться беспошлинно либо получат «преференциальный тарифный доступ». Соглашение дает преимущества свежей и замороженной говядине и свинине, пшенице, ячменю, миндалю, ореху, некоторым фруктам и овощам и многому другому.

При выполнении этого соглашения американские фермеры и владельцы ранчо получат те же преимущества, что и их коллеги из стран Комплексного и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве.

Наряду с предоставлением сельскохозяйственных льгот США сократят тарифы на некоторые промышленные товары из Японии, такие как «отдельные станки, крепежные детали, паровые турбины, мотоциклы, запчасти для мотоциклов и музыкальные инструменты».

Кроме того, по вопросам «приоритетных направлений цифровой торговли» есть отдельное соглашение между США и Японией. Это соглашение запрещает таможенные пошлины на передаваемые в электронном виде цифровые товары и обеспечивает «беспрепятственную трансграничную передачу данных». Как говорят, это соглашение соответствует золотому стандарту Соглашения между Соединенными Штатами Америки, Мексиканскими Соединенными Штатами и Канадой по правилам цифровой торговли.

Соглашение было подписано президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и по графику вступит в силу в январе.

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