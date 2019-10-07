навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
07.10.19   Редакция

США и Япония заключили торговое соглашение

(0)
 
06.10.19  

О сходстве и различиях русского и сербского языков

(0)
06.10.19   Редакция

Цикличность истории и забег за образованием

(0)
 
05.10.19  

История француженки, которая приехала на велосипеде в тайгу и стала женой охотника-удэгейца

(0)
 
05.10.19   Редакция

“Русский голубой” (!!!)))) кот госпитализирован с истощением после ночи с пятью кошками, проведенной в гостинице для животных

(0)

последние за вчера, 06.10.19  
 
17:54  

О сходстве и различиях русского и сербского языков

(0)
15:30   Редакция

Цикличность истории и забег за образованием

(0)
 
05:50  

Настоящий средний класс России сжался до 7% населения

(0)
 
05:08   Редакция

Laura Dodsworth: “Голая реальность” или “Неожиданная [фото]трилогия”.

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 07.10.19 10:14
скаут: bachmatov1988; переводчик bachmatov1988;
   
 

США и Япония заключили торговое соглашение

соглашение.jpg

© Wikimedia (首相官邸ホームページ)

В среду США и Япония заключили торговое соглашение по сельскому хозяйству, промышленным товарам и цифровой торговле.

Япония устранит либо понизит тарифы на некоторые американские сельскохозяйственные товары и установит квоты на прочие товары из США, что приведет к том, что более 90% импортируемых в Японию американских продовольственных товаров будут возиться беспошлинно либо получат «преференциальный тарифный доступ». Соглашение дает преимущества свежей и замороженной говядине и свинине, пшенице, ячменю, миндалю, ореху, некоторым фруктам и овощам и многому другому.

При выполнении этого соглашения американские фермеры и владельцы ранчо получат те же преимущества, что и их коллеги из стран Комплексного и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве.

Наряду с предоставлением сельскохозяйственных льгот США сократят тарифы на некоторые промышленные товары из Японии, такие как «отдельные станки, крепежные детали, паровые турбины, мотоциклы, запчасти для мотоциклов и музыкальные инструменты».

Кроме того, по вопросам «приоритетных направлений цифровой торговли» есть отдельное соглашение между США и Японией. Это соглашение запрещает таможенные пошлины на передаваемые в электронном виде цифровые товары и обеспечивает «беспрепятственную трансграничную передачу данных». Как говорят, это соглашение соответствует золотому стандарту Соглашения между Соединенными Штатами Америки, Мексиканскими Соединенными Штатами и Канадой по правилам цифровой торговли.

Соглашение было подписано президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и по графику вступит в силу в январе.

статью прочитали: 49 человек

   
теги: США, Япония  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 