опубликовано редакцией на Переводике 14.08.20 05:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Soviet Advance Not U.S. Atomic Bombings Forced Japan To Surrender" Швеция - 11 августа 2020 г. Японию вынудили сдаться не атомные бомбардировки США, а наступление СССР Viewpoint by Jonathan Power* Карта Советского вторжения в Маньчжурию (1945 г.), основанная на картах Гланца в газете Levenworth № 7 - февраль 1983 г. CC BY-SA 3.0 LUND, Sweden (IDN) – Произошедшая семьдесят пять лет назад ядерная бомбардировка Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа) была умышленным массовым убийством. У президента Гарри Трумэна была реальная альтернатива использованию атомной бомбы - сотрудничать со Сталиным, как Рузвельт и Черчилль на Западном фронте, в советском наступлении на Японию, вместо того, чтобы превращать боевые действия в гонку за контроль [над Японией]. Действительно, именно советское наступление убедило Японию сдаться **. Хотя Трумэн и японское руководство не знали мыслей друг друга, у них была общая цель - и те и другие хотели упредить возможность оккупации Советским Союзом части Японии раньше США заняли бы позиции на японской земле. Трумэн не хотел, чтобы его вынудили принять советское участие в правительстве оккупированной Японии после капитуляции. Но атомная бомбардировка двух городов всегда объяснялась президентом Гарри Трумэном как необходимый шаг, который был предпринят только потому, что не оставалось другого способа заставить Японию капитулировать и спасти жизни сотен тысяч американских солдат. Но это просто неправда. В значительной степени его мотивация использовать первые ядерные бомбы заключалась в том, чтобы упредить советское наступление. Имеющиеся в настоящее время свидетельства позволяют предположить, что ядерная бомбардировка не имела решающего значения для того, чтобы убедить Японию сдаться. Императору и военному руководству сообщили об атомной бомбардировке, но это не повлияло на их желание продолжать войну. Советское вторжение началось. Без вступления Советского Союза в войну японцы продолжали бы сражаться до тех пор, пока не было бы сброшено еще несколько атомных бомб и пока бы не произошло успешное вторжение США на основные острова страны. Когда 9 августа Красная Армия вторглась в Маньчжурию, о чем президент Трумэн, премьер-министры Уинстон Черчилль и Клемент Атли и премьер-министр Иосиф Сталин договорились на встрече в Потсдаме в июле, японское политическое руководство было застигнуто врасплох. Вторжение подорвало их уверенность, а также пробило роковую брешь в ее стратегическом плане. В Токио знали, что если Япония не капитулирует, то Советы оккупируют Маньчжурию, южный Сахалин, Курильские острова и добрую половину Кореи, а затем двинутся дальше на юг, на материк. Именно это, а не ядерная бомбардировка, стало ключевым фактором капитуляции Японии. Обычные бомбардировки американцами японских городов весной и летом 1945 года были почти такими же разрушительными, как и [атомная] бомбардировка Хиросимы. Они часто причиняли больший ущерб и, в результате их, было даже больше жертв. Всего тем летом было атаковано 66 японских городов, и типичный налет 500 бомбардировщиков мог доставить 5 килотонн бомб. Бомба в Хиросиме была эквивалентна 16 килотоннам, что всего в три раза больше, чем средняя обычная бомбардировка. Обычные бомбардировки не убедили японское руководство сдаться. Поэтому неудивительно, что атомная бомбардировка тоже не подействовала. В ядерной бомбардировке не было необходимости. Тем не менее, Дуайт Эйзенхауэр, впоследствии ставший президентом США, верховный главнокомандующий союзников в Европе, сказал, что в то время, когда принималось решение о бомбардировке: «Я высказал свои серьезные опасения на основании моей веры в то, что Япония уже побеждена и что сбрасывать бомбу было совершенно ненужно». Адмирал Уильям Лихи, который возглавлял объединенную группу начальников штабов США и Великобритании, писал, что «мы приняли этические нормы, общие для варваров темных веков». Ни американские обычные, ни ядерные бомбардировки не привлекли особого внимания японского руководства. Императорский Верховный совет собрался только через два дня после атаки на Хиросиму 6 августа. А когда Советский Союз вступил в войну 9 августа, сообщение дошло до Токио в 4.30 утра, и Верховный совет собрался в 10.30 утра. После Хиросимы император Хирохито не предпринял никаких действий. Он просто попросил «подробностей». Когда же он услышал о советском вторжении, он немедленно вызвал лорда-хранителя печати Коичи Кидо и сказал ему: «В свете советского вторжения… нужно срочно найти способ положить конец войне». Как объяснил 13 августа премьер-министр Кантаро Судзуки, «Япония должна была капитулировать, потому что Советский Союз захватит не только Маньчжурию, Корею, Карафуто, но и Хоккайдо (большой северный остров, принадлежащий Японии). Это разрушило бы фундамент Японии. Мы должны положить конец войне, пока мы можем иметь дело [только] с Соединенными Штатами». Японцы капитулировали 15 августа. Советское наступление было остановлено. Суббота - это дата, когда мы вспоминаем поражение Японии, и пора миру революционизировать свои [до сих пор] неудачные попытки избавиться от ядерного оружия, способного уничтожить все основы нашей цивилизации.

Как далеко мы продвинулись в избавлении от ядерного оружия, которое теперь распространилось повсюду? В 2017 году военные проинформировали президента Дональда Трампа, о том, до каких уровней были сокращены американские и российские ядерные арсеналы в результате договоров о вооружениях. Президент, по сообщениям, потребовал, чтобы Соединенные Штаты увеличили свои ядерные арсеналы в десять раз. По некоторым данным, именно это побудило тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона называть президента «дебилом». Трамп вывел Соединенные Штаты из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и из ядерной сделки с Ираном, и он еще не продлил новый договор СНВ, который сокращает количество ракет дальнего радиуса действия США и России на 1000 единиц каждая, единственное соглашение, которое все еще действует, ограничивая наиболее смертоносные ядерные силы США и России. Он был подписан президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и истекает, если не будет продлен, в начале февраля следующего года. Мы никогда не должны забывать, что именно американцы сбросили две атомные бомбы, и они больше, чем любая другая страна, обязаны избавиться от атомного оружия. Тем не менее, недавний опрос показал, что, хотя большинство считает, что Хиросима была ошибкой, 55% американцев думают, что, если их страна будет терпеть поражение в войне, следует применить ядерное оружие. «Теперь я стал смертью, разрушителем миров». - слова священного писания индуистской Бхагавад Гиты, процитированные Робертом Оппенгеймером, когда взорвалась бомба. Он возглавлял команду, создавшую первую атомную бомбу. Позже он проповедовал против водородной бомбы и пропагандировал идею о том, что все более крупные арсеналы бесполезны. Если он смог прийти в себя, значит, должны и мы. ** [Советское вторжение в Маньчжурию, формально известный как Маньчжурская стратегическая наступательная операция или просто Маньчжурская операция, началась 9 августа 1945 с советского вторжения в марионеточное государство Маньчжоу-Го . Это была крупнейшая кампания советско-японской войны 1945 года, в результате которой, после почти шести лет мира возобновились боевые действия между Союзом Советских Социалистических Республик и Японской Империей. Советские завоевания на континенте - Маньчжоу-Го, Мэнцзян (Внутренняя Монголия) и Северная Корея . Вступление Советского Союза в войну и поражение Квантунской армии стали важным фактором в решении японского правительства о капитуляции без каких-либо условий , поскольку стало ясно, что Советский Союз не намеревался выступать в качестве третьей стороны в переговорах о прекращении боевых действий на определенных условиях. - Википедия ] * Примечание: Авторские права Джонатан Пауэр. Сайт: www.jonathanpowerjournalist.com . Писатель в течение 17 лет был обозревателем международных отношений и комментатором International Herald Tribune. [IDN-InDepthNews - 11 августа 2020 г.]. IDN - флагманское агентство некоммерческого международного пресс-синдиката .

От переводчика: перевел статью в память о моем дяде Феде, за габариты прозванного племянниками "дядя-Федя-съел-медведя". Для Гвардии старшего сержанта, артиллериста, Фёдора Михайловича Астафьева (1920 г.р.) война закончилась в Китае, японская мина - и он потерял 90% зрения, несмотря на это выучился и ещё долгие годы работал в московском обществе слепых, в том числе на руководящих должностях. Светлая память