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опубликовано редакцией на Переводике 13.08.20 05:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия (обидчиво): как Соединенные Штаты смеют ставить под сомнение нашу непроверенную вакцину от COVID

Tom Sykes  Aug. 12, 2020 

Россия заявила, что США ведут «информационную войну» по поводу предполагаемой вакцины от COVID-19, и отвергла международную критику ее быстрой  разработки, заявив, что она  безопасна  и работает. Во вторник Россия объявила, что ее вакцина, которую, по словам Владимира Путина, ввела себе  его дочь, была одобрена регулирующими органами. Новость вызвала широкую критику, поскольку вакцина быстро  прошла клинические испытания фазы 1 и 2 на небольшом количестве людей,  но никаких данных о  них еще не опубликовано. Однако Кирилл Дмитриев, исполнительный директор российского фонда национального благосостояния РФПИ, который поддерживает вакцину, получившую название «Спутник V», в честь первого в мире спутника, запущенного Россией в 1957 году во время космической гонки холодной войны, сказал CNBC: «Это [объявление] действительно разделило мир на страны, которые думают, что это отличная новость ... и некоторые американские СМИ и некоторых американцев, которые фактически ведут полномасштабную  информационную войну против российской вакцины». Он добавил: «Мы не ожидали ничего другого, мы не пытаемся убедить США. Наша точка зрения  заключается в том, что у нас есть эта технология, она может быть доступна в вашей стране в ноябре/декабре, если это устроит  ваш  регулирующий  орган». ... (в то время как) скептически настроенные  люди не  будут получать её , и мы желаем  им  удачи в разработке их собственной вакцины». Он признал, что России необходимо поделиться данными о вакцине, заявив, что это «обоснованная критика», что она еще не сделала этого и что «все это будет опубликовано в августе». Россия занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса - более 900, 000 случаев по состоянию на среду. Официальное число погибших составляет 15 260 человек.

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