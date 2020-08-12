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опубликовано редакцией на Переводике 12.08.20 03:27
скаут: Игорь Львович;
   
 

Российский указ, направленный против деятельности “Радио Свобода” и “Голоса Америки” в России

Государственный департамент США

Заявление для прессы

Государственный секретарь Майкл Помпео

10 августа 2020 года

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавно опубликованным российскими властями проектом указа, направленного против деятельности в России организаций, финансируемых Агентством США по глобальным СМИ (USAGM). Вот уже более 70 лет “Голос Америки” (VOA) и “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” (РСЕ/РС) являются жизненно важными источниками независимых новостей и информации для граждан России. Этот указ введет новые обременительные требования, которые ещё больше ограничат возможность РСЕ/РС и VOA работать в России, усугубляя значительные и необоснованные ограничения, с которыми уже сталкиваются эти СМИ. Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимися репрессиями в отношении независимой прессы в России и призываем Россию выполнять свои международные обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ в отношении свободы выражения мнений. Призываем Правительство России пересмотреть эти действия, которые нанесут дальнейший ущерб двусторонним отношениям.

Посмотреть источник: https://www.state.gov/russian-decree-targeting-rfe-rl-and-voice-of-america-in-russia/

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