Четвертый день митингов и задержаний в Беларуси. Стрельба по окнам и увольнения журналистов госканалов

Кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву и призвала прекратить протесты. Ее сторонники считают, что ее запугали

Правозащитники сообщают, что силовики целенаправленно избивают журналистов и ломают им камеры

По данным белорусских властей, более 250 человек оказались в больницах после митингов. Более 6 тысяч человек задержано. Многие родственники говорят, что с задержанными нет никакой связи

В Минске третью ночь подряд происходили столкновения протестующих с силовыми подразделениями. Во вторник вновь применялись светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули

Днем 12 августа в Минске и других городах страны женщины вышли на акцию — они образовывали живые цепи. Также прошла акция врачей у медуниверситета.

Вечером у протестующих была новая тактика — попытаться заблокировать дороги. Но получалось это с переменным успехом. Люди пытались строить живые цепочки на пешеходных переходах, чтобы заблокировать движение. Но вскоре цепочки рассеивались.

Акции в основном проходили на удалении от центра.

Сегодня силовики значительно меньше использовали спецтехнику. Всего лишь несколько раз в Минске прозвучали разрывы светошумовых гранат.

Задерживали в основном точечно.

День охарактеризовался уходом нескольких журналистов с государственных белорусских телеканалов. Один из них признался, что ему стало сложно улыбаться в утреннем эфире, потому что эта улыбка выглядит кощунственно.