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дата публикации 13.08.20 05:52
скаут: Игорь Львович;
   
 

Четвертый день митингов и задержаний в Беларуси. Стрельба по окнам и увольнения журналистов госканалов

ОМОН в Минске

Коротко

  1. В Минске третью ночь подряд происходили столкновения протестующих с силовыми подразделениями. Во вторник вновь применялись светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули

  2. По данным белорусских властей, более 250 человек оказались в больницах после митингов. Более 6 тысяч человек задержано. Многие родственники говорят, что с задержанными нет никакой связи

  3. Правозащитники сообщают, что силовики целенаправленно избивают журналистов и ломают им камеры

  4. Кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву и призвала прекратить протесты. Ее сторонники считают, что ее запугали

Четвертый день протестов. Главное

  • Днем 12 августа в Минске и других городах страны женщины вышли на акцию — они образовывали живые цепи. Также прошла акция врачей у медуниверситета.

  • Вечером у протестующих была новая тактика — попытаться заблокировать дороги. Но получалось это с переменным успехом. Люди пытались строить живые цепочки на пешеходных переходах, чтобы заблокировать движение. Но вскоре цепочки рассеивались.

  • Акции в основном проходили на удалении от центра.

  • Сегодня силовики значительно меньше использовали спецтехнику. Всего лишь несколько раз в Минске прозвучали разрывы светошумовых гранат.

  • Задерживали в основном точечно.

  • День охарактеризовался уходом нескольких журналистов с государственных белорусских телеканалов. Один из них признался, что ему стало сложно улыбаться в утреннем эфире, потому что эта улыбка выглядит кощунственно.

  • Также появилось очень большое количество видео с бывшими (и одним действующим) военнослужащими и милиционерами, которые выбрасывали свои формы в мусорку.

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