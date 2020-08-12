В российской Арктике затоплены несколько тысяч ядерных объектов

Теперь самые опасные из них поднимут

Последнее фото: подводная лодка «К-159» с понтонами, которые должны были удерживать ее на плаву во время буксировки 28 августа 2003 года, когда она ночью затонула в Баренцевом море. Теперь это один из объектов, которые должны быть подняты со дна моря. Фото: «Беллона»

В ближайшие восемь лет госкорпорация «Росатом» поднимет со дна Баренцева и Карского морей две подлодки и четыре реакторных отсека.

Atle Staalesen августа 06, 2020

Эти объекты представляют экологическую опасность, пояснил на этой неделе представитель «Росатома», представляя план очистки вод российской Арктики.

С конца 1960-х по конец 1980-х в северных морях было затоплено около 18 тысяч радиационно-опасных объектов. Большинство из них не слишком опасны для окружающей среды. Но к часть из них все чаще относятся как угрозе арктическим экосистемам.

«»Росатом» рассчитывает за восемь лет поднять со дна акватории арктической зоны РФ шесть наиболее радиационно-опасных объектов», — рассказали ТАСС в компании.

Две целые подлодки

В список объектов входят реакторы подводных лодок К-11, К-19 и К-140, а также отработавшее ядерное топливо из реактора ледокола «Ленин».

Также будут подняты две целые подводные лодки: К-27 в Карском море и К-159 в Баренцевом. Первая была затоплена советскими властями в 1982 году, а вторая затонула во время буксировки в 2003 году.

«К-27» лежит на глубине 33 метра к востоку от архипелага Новая Земля. Эксперты называют ее потенциальной радиоактивной бомбой замедленного действия. «К-159» находится на глубине 200 метров у побережья Кольского полуострова.

По словам «Росатома», эти шесть объектов содержат больше чем 90 процентов суммарной активности затонувших объектов.

К востоку от Новой Земли были затоплены реакторы, подлодка К-27 и около 17 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами. Карта: Barents Observer

Остальные затопленные объекты считаются не очень опасными.

«Согласно оценкам исследований, около 95 процентов объектов из 18 тысяч затопленных пришли в безопасное состояние естественным путем, они заилены и уровни гамма-излучения вокруг них соответствуют естественным фоновым показателям», — заявили в госкорпорации.

Большие затраты

Операция по подъему опасных ядерных отходов будет не только технически сложной, но и очень дорогой.

В отчете, подготовленном недавно для «Росатома» и Европейской комиссии, стоимость подъема шести наиболее опасных объектов оценили в 278 млн евро. В эту сумму входит безопасная транспортировка к месту утилизации и длительное хранение.

Только операция по подъему «К-159» оценивается в 57,5 млн евро, а подъем, транспортировка к месту утилизации и длительное хранение К-27 в губе Сайда обойдется в 47,7 млн евро, говорится в отчете.

Международное сотрудничество

278 млн евро на очистку вряд ли найдутся в российской казне, сталкивающейся с растущим дефицитом.

Ранее ряд стран выделили России миллиарды на решение проблемы ядерных отходов.

Только Норвегия с середины 90-х годов выделила на проекты по ядерной безопасности в российской части Баренцева региона около 1,5 млрд крон (140 млн евро).

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