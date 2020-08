архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.08.20 00:18 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CBC.ca”,

"Peat fires, like those raging in Siberia, will become more common in Canada" Канада - 01 августа 2020 г. Торфяные пожары, подобные тем, что бушуют в Сибири, станут более распространенными в Канаде Арктику «буквально лихорадит», - сказал один из исследователей. CBC Radio · Posted: Aug 01, 2020 На снимке, взятом из видео, полученного Рейтер в июле, сотрудник воздушной службы защиты леса помогает тушить лесной пожар в Красноярском крае России. (via REUTERS) Среди самых тревожных картин 2020 года - после пандемии коронавируса - были фотографии лесных пожаров в сибирских регионах России . Представление о лесных пожарах в Сибири, районе, известном своими ослепительно белыми заснеженными пейзажами, кажется нелогичным. Недавние пожары в российской Арктике были вызваны рекордно высокими температурами, но были это не типичные лесные пожары. На самом деле это были торфяные пожары - природное явление, которое ученые только недавно начали понимать, и которое, как ожидается, станет очень серьезной проблемой в Канаде. Торф, влажное болотное образование, покрывающее почву в большинстве арктических экосистем и канадских бореальных лесов, состоит из разлагающейся биомассы растений (в основном мха), животных и микробов и играет ключевую роль в регулировании температуры планеты. «Это добавляет красоты канадским пейзажам, но также и регулирует климат Земли», - сказала Мерритт Турецки, эколог и директор Института арктических и альпийских исследований при Университете Колорадо в Боулдере. «В течение тысяч лет [торф] был естественным накопителем углерода, удаляющим углерод из атмосферы и не допускающим его попадания обратно». Видео: Сибирская жара и лесные пожары могут иметь глобальные последствия Сибирь обычно является одним из самых холодных мест на Земле, но недавняя волна тепла повлекла за собой большие лесные пожары и вызывает опасения по поводу того, что она сигнализирует об изменении климата. Углерод в этих местах сохраняется естественным образом - при условии, как сказала Турецки, что «мы сохраняем торф холодным и влажным». Но в результате изменения климата, температура торфяников повышается, они становятся все суше и, таким образом, становятся более восприимчивыми к тем типам пожаров, которые мы наблюдаем в Сибири. «Теперь мы знаем, что торфяники по всему миру, от Арктики до тропиков, действительно уязвимы для лесных пожаров», - сказала Турецки. Назвав сжигание торфа одной из важнейших экологических тем, Турецки сказала, что «Арктику буквально лихорадит и она, в прямом смысле этого слова, горит». Трудно погасить Торфяные пожары выделяют не только CO2, но и другие, более сильные парниковые газы, такие как метан, а также твердые частицы, «которые попадают в наши легкие и могут вызывать респираторные заболевания и приступы астмы», - говорит Турецки. Исследование, опубликованное ранее в этом году в журнале Nature, показало, что торфяники в Канаде высыхают и что в будущем торфяные пожары станут более частым явлением. Одним из недавних примеров был лесной пожар в 2018 году на озере Алкали в Британской Колумбии, который сжег общину талтанцев в Телеграф-Крик. Чад Томас, член племени талтанов и генеральный директор Yukon First Nations Wildfire, группы пожарных из числа коренных народов, которые работали как в Канаде, так и за границей, сказал, что с торфяными пожарами справиться сложнее, чем с обычными лесными пожарами. Пожар на озере Алкали в 2018 году нанес значительный ущерб общине Телеграф-Крик, Британская Колумбия, где проживает индейское племя Талтана. (Trina Anne Gleason-Zubek) Во-первых, в отличие от верховых пожаров, когда горят деревья, торфяные пожары происходят в основном под землей. По словам Томаса, из-за того, что огонь может быть скрыт на глубине много футов под лесной подстилкой, торфяные пожары «очень трудно потушить». «Огонь может проникнуть под землю и снова выйти на поверхность вблизи ваших контрольных линий». Это означает, что «очень часто проходите через место, под которым горит огонь… и случайно ступаете в яму с пеплом, которая выглядит потухшей и остывшей, но на самом деле под низом там очень горячо». Турецки сказала, что такое поведение торфяных пожаров может также привести к «зомби-пожарам», понятия, которое берет свое начало в «историях северян, которые обнаруживали и фотографировали дым, распространяющийся прямо через снежные покровы». По её словам, зомби-пожары возможны в «условиях скрытого огня», когда пожары, горящие в конце летнего сезона, уходят под землю, глубоко в слой торфа и продолжают тлеть, часто всю зиму. «Иногда, когда приходит весна и тает снег ... этот зомби-огонь может снова выйти на поверхность и разгореться снова, как новый пожар». Торфяные пожары - это чудовище Гильермо Рейн, профессор пожарной науки в Имперском колледже Лондона, сказал, что, поскольку торфяной пожар чаще характеризуется дымом, чем пламенем, «он не является визуально привлекательным или захватывающим» зрелищем для обычного человека. Но, подчеркивает он, это «чудовище по тому ущербу, который он может нанести». Рейн является частью команды, разрабатывающей систему раннего обнаружения торфяных пожаров. Используя спутники и дроны, они разрабатывают технологию, которая может контролировать тепло, радиацию и газы, исходящие от подземных пожаров, чтобы группы управления пожарами могли идентифицировать их как можно раньше. Поскольку торфяные пожары все еще мало изучены, федеральные и провинциальные исследователи в Канаде проводят контролируемые поджоги на некоторых торфяниках, чтобы изучить, как эти пожары ведут себя. Дэн Томпсон, исследователь лесных пожаров из Natural Resources Canada, сказал, что, хотя все еще в процессе изучения, они уже определили одну вещь: по мере того, как на торфяниках вырастает больше деревьев, а районы становятся более тенистыми, мох становится суше, что делает его более восприимчивым к пожарам. Софи Уилкинсон, научный сотрудник Университета Макмастера в Гамильтоне, изучает последствия лесных пожаров на торфяниках. (Submitted by Sophie Wilkinson) По его словам, предпочтительнее использовать более влажный, сырой мох, известный как мох сфагнум, потому что он впитывает много воды, создавая естественные барьеры в очагах возгорания. После того, как торфяное болото сгорело, чтобы вернуться в исходное сырое состояние, ему может потребоваться более десяти лет. Поэтому исследователи ищут способы ускорить этот процесс. Один из способов сделать это - пересадить мох - взять зародышевые диски здорового торфа и высаживать их в местах, иссушенных огнем и жарой. Софи Уилкинсон, научный сотрудник Университета Макмастера в Гамильтоне, которая изучала последствия лесных пожаров на торфяниках, сказала, что эксперименты по трансплантации пока многообещающие, хотя предстоит еще провести дополнительные исследования. «Мы хотим восстановить эти торфяники до состояния, стойкого к лесным пожарам, - сказал Уилкинсон, - чтобы, если и когда лесные пожары снова охватят этот ландшафт, эти торфяники могли действовать как барьер от огня ... вместо того, чтобы распространять этот пожар по ландшафту». статью прочитали: 95 человек Комментарии