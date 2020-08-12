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опубликовано редакцией на Переводике 12.08.20 00:03
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Приготовление курицы по рецепту “kai loom” может вылиться вам в 2 года тюрьмы, предупреждает группа по защите прав животных

National  Aug 11. 2020

Таиландская группа по защите прав животных (Watchdog Thailand - WDT) предупредила в понедельник, что будет преследовать всех, кого поймают на приготовлении “kai loom” или “курицы в яме”, после того как видео  приготовления этого блюдо стало вирусным в Интернете.

 Повальному увлечению   этим блюдом  положил начало  YouTube-канал “Mom Tanad Dak”, своим последним выпуском, посвященным «необычным рецептам», .

В видео показана  курица, которую  “хоронят заживо”, оставив над землей только голову. Затем цыпленка,  в течение двух недель, кормят только кокосовым молоком,  потом  птицу, в  результате такого содержания оставшуюся абсолютно без перьев,   откапывают,  убивают и жарят на гриле, чтобы, по словам ведущего, получить восхитительное,  чистое,  без перьев,   мясо  курицы вскормленной кокосовым молоком.

Пользователи сети отреагировали на видео с отвращением, атаковав как канал, так и повара в комментариях под видео и в других социальных сетях. В конце концов, владелец канала решил удалить клип  “kai loom” и принес свои извинения за то, что познакомил свою аудиторию со  столь  жестоким методом подготовки.

Тем не менее, WDT заявила, что уже попросила полицейский участок Ладпрао привлечь к ответственности лиц, причастных к видео.

Защитники животных заявили, что группа  уже  ранее он привлекала  людей к ответственности в аналогичном случае жестокого обращения с животными, связанного с блюдом “kai kati” (курица и кокосовое молоко).

В WDT заявили, что этот последний клип был очевидным случаем жестокого обращения с животными, и такие  издевательства  над  животными  перед их  употреблением в пищу,  в соответствии с правилами Министерства животноводства о бойнях,  незаконны.

В соответствии с Законом о предотвращении жестокого обращения с животными и их защите от 2557 г.в.э. (2014 г.) пытки животных наказываются лишением свободы на срок до двух лет и / или штрафом в размере 40 000 бат.

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теги: Тайланд  
   
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