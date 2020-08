архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 12.08.20 02:25 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “abcnews”,

"AP Interview: Rodchenkov lives in fear after exposing doping" Австралия - 10 августа 2020 г. Жизнь в страхе - страшная жизнь Российский информатор о допинге Григорий Родченков дал интервью агентству Associated Press из своего укрытия в США BY ROB HARRIS AP SPORTS WRITER AUGUST 10, 2020 Российский информатор о допинге Григорий Родченков сфотографирован в неустановленном месте в понедельник, 3 августа 2020 года. Родченков разговаривал с Associated Press из своего укрытия в США. Раскрытие его нынешней личности по-прежнему слишком рискованно для химика, ставшего информатором, даже в видеоинтервью из неизвестного места. Родченков говорит, что ему «физически угрожают убийством». Родченков был создателем коктейля “Дюшес” из анаболических стероидов и сокрытия, который превратил Россию в машину для зарабатывания медалей на домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, где она возглавила турнирную таблицу с 13 золотыми медалями. (Фото AP) Закрыв голову черной балаклавой и поправляя темные очки, закрывающие глаза, Григорий Родченков тревожится, если можно увидеть какую-либо часть его лица. Разоблачение схемы допинга, спонсируемой Россией, вынудило Родченкова пять лет назад скрыться в Соединенных Штатах. Раскрытие его нынешней внешности, даже в видеоинтервью из неизвестного места, по-прежнему слишком рискованно для химика, ставшего информатором. «Это мои меры безопасности, потому что существует реальная угроза убийства», - сказал Родченков Associated Press. «А я хочу жить». Свидетельства Родченкова, вместе с данными из его бывшей лаборатории в Москве, которые уже превратили Россию Владимира Путина в изгоев международного спорта, продолжают использоваться в делах против спортсменов. «Путин, он вполне логичен. Он разделяет оппозицию на два вида - врагов и предателей», - сказал Родченков. «Я попадаю в категорию предателей, а всех предателей следует обезглавить, зарезать, убить. Так что нет никаких сомнений в том, что он хочет, чтобы был мертв». Это не помешало ему задокументировать историю своей жизни в книге «Дело Родченкова: как я разрушил секретную допинговую империю Путина», где он снова вспоминает, как он сговорился со своей страной с целью развратить спорт, а затем пытается показать раскаяние, став звездным свидетелем. Родченков был создателем коктейля “Дюшес” из анаболических стероидов и сокрытия, который превратил Россию в машину для зарабатывания медалей на домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, где она возглавила турнирную таблицу с 13 золотыми медалями (до дисквалификации). Российские шпионы гарантировали, что “Дюшес” не будет обнаружен на допинг-тестах, поскольку агенты ФСБ использовали дыру в стене сочинской лаборатории, чтобы ночью заменить грязные пробы на чистую мочу. «Для меня это был конец допинг-контроля», - сказал Родченков. «Если мы можем это сделать, почему другие не могут?» Сокрытие допинга распространилось не только на зимние Олимпийские игры , но и на летние игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира по легкой атлетике и все основные виды спорта. Некоторым россиянам запретили участвовать в Летних играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Зимних играх в Пхенчхане в 2018 году, поскольку Международный олимпийский комитет по-прежнему выступает против общих запретов в отношении стран. Таким образом, российские спортсмены все еще могут соревноваться на международной арене, если они могут показать, что они чисты, несмотря на четырехлетний запрет на участие в крупных международных спортивных мероприятиях, наложенный на страну в прошлом году за новое сокрытие, включая фальсификацию данных, полученных от бывшей лаборатории Родченкова в Москве. «Спорт является частью политики Путина и показывает Западу, насколько хороша Россия», - сказал Родченков. «России нельзя доверять. Вы не можете доверять сертификационным органам, и (антидопинговые) лаборатории не могут быть восстановлены [в России] в обозримом будущем». Особенно сейчас, по словам Родченкова, после внесения изменений в конституцию, позволяющих Путину баллотироваться еще на два шестилетних срока, в 2024 и 2030 годах, «До 2036 года, - сказал Родченков, - доверия нет». Но почему можно доверять Родченкову, который выставляет себя в добродетельном образе, противоречащем его преступному сговору с государством с целью обмана? «Когда вы директор лаборатории, у вас есть 50 сотрудников, и вы отчитываетесь перед своими руководителями в министерстве, вы даже думать не можете о морали», - сказал он, отклоняя опасения по поводу любого долгосрочного ущерба здоровью спортсменов, которых, при его попустительстве, накачивали стероидами. «Это очень спорно и безосновательно» сказал он. «Мы видим поколение 70-80-х годов, которое сейчас, в конце своей жизни, и все еще ... находится в хорошей физической форме после всех этих стероидных программ». Четыре десятилетия назад и Родченков, в советской системе, начинал изучать, как манипулировать допинг-контролем. «Мне очень жаль, но я, честно говоря, испытывал огромное чувство удовлетворения», - сказал он. «Спортсмены, которым я помог (победить), были чрезвычайно талантливыми, и я и тренер не могли понять, как он или она могут проиграть другим. Единственным объяснением был допинг. Потом по некоторым программам выиграли золотые медали. Честно говоря, это было похоже на выравнивание поля. «Опять же, «мораль» - это, возможно, словарь из американской жизни, но не из советской и российской. Это в (Советском) Союзе о была советская мораль, в России морали нет». Помогает, когда спортсмены сговорчивы. «Есть огромная проблема милитаризации спорта в России», - говорит Родченков. «Они выполняют приказы, они дисциплинированы, но они не могут сказать правду, потому что они дали присягу российскому государству и считают иностранцев потенциальными или даже настоящими врагами. Вот почему в России есть три пути - ложь, обман и отрицание». Родченкову пришлось убедить мир, что он отказался от этих путей и очистился. Скоро, могут выйти на свет другие случаи, которые он помогал скрыть, после того, как Всемирное антидопинговое агентство поделится данными о пробах, протестированных до 2015 года, и о тех манипуляциях, которые продолжались в 2019 году в московской аналитической лаборатории - сердце поддерживаемой государством программы допинга. «Проблема в том, что люди со стороны не могут понять, что происходит в спорте», - сказал он. «Это могут сделать только информаторы. Но в коррумпированных странах вам нужно бежать, а нас нужно спасать ». Для Родченкова это означает постоянно жить в страхе, что его узнают, как это произошло в поезде в США. «Это был студент», - вспоминал он. «Я сказал ему: «Забудь, что встретился со мной, да, это я, никому не говори». ... Я снова исчез" статью прочитали: 41 человек Комментарии