Смертный грех Пашиняна: Кочарян плюс Марго на пути к перевороту

НО НАМ ВЫГОДЫ НЕТ

11 Августа 2020

Как известно, недавно главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян вместе со своими сторонниками и оппозицией во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном стали активно расшатывать внутриполитическую ситуацию в Армении для свержения команды Пашиняна.

Так, главным аргументом Марго в нападках на премьер-министра Армении Никола Пашиняна стали отношения между Россией и Арменией, в котором она фактически обвинила в подготовке и поддержке на армянской территории лиц, готовых выступить против нынешнего президента России Владимира Путина. Тактика Кочаряна в вопросе свержения команды Пашиняна сводится к просчетам текущих властей в сфере экономики и коррупции во властных структурах власти.

Премьер – министр Пашинян попытался сохранить лицо перед российской общественность, вызвав российских журналистов из РБК в Ереван для ответа на обвинение Марго в антироссийских настроениях.

Главными аргументами лидера Армении стали то, что не отдельные лица, как Кочарян являются друзьями России, а армянский народ. Относительно действий неправительственных коммерческих организаций (НКО), и частности финансируемых фондом Сороса, то по словам Пашиняна, они действовали и во времена экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, и не были проблемой в российско-армянских вопросах.

Марго наступает

Спустя некоторое время Марго отличилась на своей странице Telegram обвинением в адрес Пашиняна, что, мол, тот отрицает «геноцид» со стороны Турции. «Я действительно не являюсь частью публики, способной радоваться власти того, кто презирает великую армянскую историю, проклинает предков и не уважает память о жертвах геноцида. Позорник и манкурт. Моя ненега (прабабушка) плюнула бы ему в глаза», - заявила рупор российской пропаганды, армянская националистка. https://web.telegram.org/#/im?p=@margaritasimonyan

Нетрудно представить, к каким последствиям для Пашиняна может привести данный «козырь» Марго, так как еще во времена Советского Союза «геноцид» был превращен в святыню, на которую нельзя посягать.

Команда Пашиняна пляшет под «дудку» Сороса

Весьма солидным обвинением в проведении антироссийской политики командой Пашиняна является решение отказаться от вещания российских телеканалов и передач на российском языке на армянских каналах.

Российские журналисты не оставили без внимания тот факт, что на армянском телевидении транслировалось заявление лидера российской оппозиции Алексея Навального против конституционных поправок в Российской Федерации.

Особенно ревниво в России относится к назначенцам Пашиняна - бывшим руководителям НКО Сороса, занявшие ведущие посты во властных структурах Армении.

Впрочем, российские СМИ в своей ревности к команде Пашиняна дошли до абсурда, заявив, что посредством Соросовского «открытого общества» Армении выделено для борьбы с коронавирусом 600 тыс.долларов. И данная щедрость фонда Сороса отмечена кроме Армении, только в Украине.

Кочарян о крахе армянской экономики

Если Марго обезличивает внешнюю политику Пашиняна, то, проводимую «внутреннюю политику» активно «подмачивает» экс-президент Кочарян. В армянских СМИ появилось интервью экс-президента Кочаряна о бедственном положении армянской экономики и новой форме коррупции команды Пашиняна.

По его словам, команда Пашиняна ввела в Армении новый вид коррупции, который заключается в начислении премий в размере 120 млн. долларов.

Но открыло глаза жителем Армении на «жадность» премьер-министра Пашиняна другое высказывание Кочаряна. Так, экс-президент утверждает, что за два месяца нынешние власти Армении оштрафовали население больше, чем за десять лет его правления.

Грабеж Азербайджана «держит на плаву» Армению

Ситуация в экономике Армении стремительно ухудшается, и по итогам первого полугодия этого года снизилась до 4,7%. К концу года, данное снижение по различным оценкам армянских экономистов может достигнуть до 10-11%.

Впрочем, падение экономики Армении могло быть еще более сокрушительным на фоне паралича туристической отрасли и гостиничного бизнеса, в строительной сфере. Спасательным «кругом» для армянской экономики стала горнодобывающая промышленность.

На фоне падения армянской экономики горнодобывающая промышленность растет двузначным показателем из-за роста цен медь и золото на мировых рынках. И все это благодаря оккупированным азербайджанским землям. Неоднократно спутниковые снимки Azersky указывали на незаконные разработки золотых и медных месторождений на оккупированных землях Кельбаджарского и Зангеланского районов со стороны армянских компаний. https://azercosmos.az/media-news/205?lang=en

Азербайджану от замены Пашиняна на Кочаряна никакой выгоды нет, но надо максимум использовать раздоры в армянской элите, и продолжать политику разоблачения армянской лжи, ускорить возвращение оккупированных азербайджанской земель, которые армяне продолжают грабить, вырубая леса и разрабатывая наши месторождения.

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