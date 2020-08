архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.08.20 06:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CNN”,

"Russia offers to help US with Covid-19 vaccine; US says no" США - 13 августа 2020 г. Вольному - воля, спасенному - рай или Была бы честь предложена.... Россия предлагает США помощь с вакциной против Covid-19; США говорят “нет” EXCLUSIVE by Matthew Chance, Zahra Ullah and Vivian Salama, CNN Thu August 13, 2020 Russia approves coronavirus vaccine but safety concerns remain 02:18 Moscow (CNN) Российские официальные лица в Москве сообщили CNN, что они предложили «беспрецедентное сотрудничество» с Operation Warp Speed ​​(OWS), межведомственной организацией США, созданной для ускорения разработки эффективных вакцин и средств лечения Covid-19. Но официальные лица сообщили CNN, что «США в настоящее время не открыты» для сотрудничества с российской медициной. «С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии - включая вакцины, тестирование и лечение - не принимаются в США из-за этого недоверия», - сказал CNN один высокопоставленный российский чиновник. Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила в четверг, что президент Дональд Трамп был проинформирован о новой российской вакцине. Она сказала, что американские вакцины проходят «тщательное» тестирование фазы 3 и соответствуют высоким стандартам. Другие официальные лица США сказали CNN, что российская вакцина считается в Соединенных Штатах настолько недоработанной, что до ее внедрения она даже не вызывала серьезного интереса в США. «США абсолютно незачем испытывать это (российскую вакцину) на обезьянах, не говоря уже о людях», - сказал один из государственных чиновников здравоохранения США. Во вторник Россия объявила, что разработала вакцину против коронавируса, а президент Владимир Путин заявил, что его собственная дочь уже испытала её на себе. Но тесты еще не завершены, и некоторые эксперты скептически относятся к к подобным заявлениям. Гонка за эффективной вакциной - более 20 из них проходят испытания по всему миру - имеет глобальные последствия не только для здоровья миллиардов людей, но и для потенциальных миллиардных доходов успешного разработчика и производителя (выделено переводчиком, perevodika.ru) Россия заявляет, что компании США заинтересованы [вакциной] Российские официальные лица сообщили CNN, что Россия открыта для обмена информацией о вакцине и что это позволит фармацевтическим компаниям США производить российскую вакцину на американской земле. CNN ранее сообщал, что Россия заявляет, что некоторые американские фармацевтические компании заинтересованы в изучении российской вакцины, хотя названия фирм не разглашаются. После отказа США российские источники заявили, что Вашингтону следует «серьезно подумать о принятии» вакцины, заявив CNN, что недавно одобренная российская вакцина против коронавируса Sputnik V может спасти американские жизни. «Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, будут заданы вопросы, почему США не исследовали этот вариант более глубоко, почему политика помешала доступу к вакцине», - сказал CNN один высокопоставленный российский чиновник. CNN связалась с Целевой группой превентивных служб США (Preventive Services Task Force - USPSTF) и Operation Warp Speed ​​для получения комментариев. Российский фонд национального благосостояния заявил на пресс-конференции во вторник, что не менее 20 стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии проявили интерес к вакцине. Примечательно, что президент Филиппин Родриго Дутерте говорит, что он настолько доверяет вакцине, что примет ее, когда она прибудет в его страну, а министр иностранных дел Мексики заявил в четверг утром, что Мексика «ведет переговоры» о вакцине с Россией. Данные тестирования не опубликованы Вакцина, разработанная московским Институтом Гамалеи, была одобрена правительством России перед началом важных испытаний фазы 3, в ходе которых ее будут вводить тысячам людей. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), объявил ранее на этой неделе, что в среду в России начнется 3-я фаза испытаний вакцины. Россия не опубликовала никаких научных данных о своих испытаниях, а CNN не может подтвердить заявленную безопасность или эффективность вакцины. Высокопоставленный чиновник США и советник правительства США сообщили CNN, что в распоряжении правительства США нет закупленных образцов недавно объявленной российской вакцины против Covid-19. «Сейчас в России у них достаточно больных, чтобы они могли проводить клинические испытания, но, похоже, они не сделали этого в достаточно широком масштабе», - сказал правительственный советник, который говорил с CNN на условиях анонимности. «Не было никаких испытаний этой вакцины. Они провели слишком мало работы на людях, чтобы решить, работает ли она в большем масштабе. Мы говорим о совершенно неадекватных данных по безопасности». В апреле Россия приняла закон, отменяющий требование о проведении критически важных испытаний Фазы 3 до регистрации. Это позволило исследователям ускорить процесс разработки вакцины. «Все обсуждают вопрос о разрешении на применении вакцины в чрезвычайных ситуациях - в случае пандемии есть ряд моментов, по которым вы могли бы сделать выводы и сказать, что потенциальные преимущества этой вакцины перевешивают риски, поэтому мы даем разрешение на быстрое одобрение вакцины для использования её в чрезвычайных ситуациях. Это в основном то, что только что сделала Россия. Это октябрьский сюрприз, которого мы все боимся », - сказал высокопоставленный американский чиновник. «Но, в конце концов, риски слишком велики. Ответная реакция в этой стране будет ужасной», - добавил высокопоставленный чиновник США. Вакцина от коронавируса в России будет постепенно распространяться среди людей из групп высокого риска до начала массовой вакцинации россиян в октябре. Бывший высокопоставленный чиновник администрации США назвал российскую вакцину «хохмой», добавив, что Россия не завершила все три этапа тестирования, и поэтому никто - ни Всемирная организация здравоохранения, ни США - не воспринимает ее слишком серьезно. Источник продолжает утверждать, что Китай «намного ближе к победе в гонке вакцин». Официальные лица правительства США и правительственные советники заявили CNN, что, по их мнению, Китай гораздо серьезнее и ответственнее проводит свои испытания. «Китай очень хочет присоединиться к миру нормального реагирования и регулирования, и они пытаются это сделать», - сказал один чиновник. Американские источники отметили, что, по их мнению, единственная причина, по которой Россия делает это, - это рычаги воздействия - в основном, в надежде обменять их на стратегические активы. Путин, как и Трамп, находится под значительным давлением, чтобы продемонстрировать огромные усилия по победе над вирусом. «Никто не посмеет задавать ему (Путину) вопросы, а российские стандарты эффективности не соответствуют американским», - сказал один бывший чиновник.