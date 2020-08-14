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опубликовано редакцией на Переводике 14.08.20 06:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Вольному - воля, спасенному - рай или Была бы честь предложена....

Россия предлагает США помощь с вакциной против Covid-19; США говорят “нет”

EXCLUSIVE by Matthew Chance, Zahra Ullah and Vivian Salama, CNN

Thu August 13, 2020

Russia approves coronavirus vaccine but safety concerns remain 02:18

Moscow (CNN) Российские официальные лица в Москве сообщили CNN, что они предложили «беспрецедентное сотрудничество» с Operation Warp Speed ​​(OWS), межведомственной организацией США, созданной для ускорения разработки  эффективных вакцин  и средств лечения Covid-19.

Но официальные лица сообщили CNN, что «США в настоящее время не открыты» для сотрудничества с  российской медициной.

«С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии - включая вакцины, тестирование и лечение - не принимаются в США из-за этого недоверия», - сказал CNN один высокопоставленный российский чиновник.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила в четверг, что президент Дональд Трамп был проинформирован о новой российской вакцине. Она сказала, что американские вакцины проходят «тщательное» тестирование фазы 3 и соответствуют высоким стандартам.

Другие официальные лица США сказали CNN, что российская вакцина считается в Соединенных Штатах настолько недоработанной, что до ее внедрения она даже не вызывала серьезного интереса в США. «США абсолютно незачем испытывать  это (российскую вакцину) на обезьянах, не говоря уже о людях», - сказал один из государственных чиновников здравоохранения США.

Во вторник Россия объявила, что разработала вакцину против коронавируса, а президент Владимир Путин заявил, что его собственная дочь  уже  испытала её на  себе. Но тесты еще не завершены, и некоторые эксперты скептически относятся к  к  подобным заявлениям.

Гонка за эффективной вакциной - более 20 из них проходят испытания по всему миру - имеет глобальные последствия не только для здоровья миллиардов людей, но и для потенциальных миллиардных  доходов успешного разработчика и производителя (выделено переводчиком,  perevodika.ru)

Россия заявляет, что компании США заинтересованы  [вакциной]

Российские официальные лица сообщили CNN, что Россия открыта для обмена информацией о вакцине и что это позволит фармацевтическим компаниям США производить российскую вакцину на американской земле.

CNN ранее сообщал, что Россия заявляет, что некоторые американские фармацевтические компании заинтересованы в изучении российской вакцины, хотя названия фирм не разглашаются.

После отказа США российские источники заявили, что Вашингтону следует «серьезно подумать о принятии» вакцины, заявив CNN, что недавно одобренная российская вакцина против коронавируса Sputnik V может спасти американские жизни.

«Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, будут заданы вопросы, почему США не исследовали этот вариант более глубоко, почему политика помешала доступу к вакцине», - сказал CNN один высокопоставленный российский чиновник.

CNN связалась с Целевой группой превентивных служб США (Preventive Services Task Force - USPSTF) и Operation Warp Speed ​​для получения комментариев.

Российский фонд национального благосостояния заявил на пресс-конференции во вторник, что не менее 20 стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии проявили интерес к вакцине. Примечательно, что президент Филиппин Родриго Дутерте говорит, что он настолько доверяет вакцине, что примет ее, когда она прибудет в его страну, а министр иностранных дел Мексики заявил в четверг утром, что Мексика «ведет переговоры» о вакцине с Россией.

Данные тестирования не опубликованы

Вакцина, разработанная московским Институтом Гамалеи, была одобрена правительством России перед началом важных испытаний фазы 3, в  ходе  которых ее будут вводить тысячам людей. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), объявил ранее на этой неделе, что в  среду в России начнется 3-я фаза испытаний вакцины.

Россия не опубликовала никаких научных данных о своих испытаниях, а CNN не может подтвердить заявленную безопасность или эффективность вакцины.

Высокопоставленный чиновник США и советник правительства США сообщили CNN, что в распоряжении правительства США нет закупленных образцов недавно объявленной российской вакцины против Covid-19.

«Сейчас в России у них достаточно больных, чтобы они могли проводить клинические испытания, но, похоже, они не сделали этого в достаточно широком масштабе», - сказал правительственный советник, который говорил с CNN на условиях анонимности. «Не было никаких испытаний этой вакцины. Они провели слишком мало работы на людях, чтобы решить, работает ли она в большем масштабе. Мы говорим о совершенно неадекватных данных по безопасности».

В апреле Россия приняла закон, отменяющий требование о проведении критически важных испытаний Фазы 3 до регистрации. Это позволило исследователям ускорить процесс разработки вакцины.

«Все обсуждают вопрос о разрешении на применении   вакцины  в чрезвычайных ситуациях - в случае пандемии есть ряд моментов, по которым вы могли бы сделать выводы и  сказать, что потенциальные преимущества этой вакцины перевешивают риски, поэтому мы даем разрешение на  быстрое  одобрение вакцины  для  использования её   в чрезвычайных ситуациях.  Это в основном то, что только что сделала Россия. Это октябрьский сюрприз, которого мы все боимся », - сказал высокопоставленный американский чиновник.

«Но, в конце концов, риски слишком велики. Ответная реакция в этой стране будет ужасной», - добавил высокопоставленный чиновник США.

Вакцина от коронавируса в России будет постепенно распространяться среди людей из групп высокого риска до начала массовой вакцинации россиян в октябре.

Бывший высокопоставленный чиновник администрации США назвал российскую вакцину «хохмой», добавив, что Россия не завершила все три этапа тестирования, и поэтому никто - ни Всемирная организация здравоохранения, ни США - не воспринимает ее слишком серьезно. Источник продолжает утверждать, что Китай «намного ближе к победе в гонке вакцин».

Официальные лица правительства США и правительственные советники заявили CNN, что, по их мнению, Китай гораздо серьезнее и ответственнее проводит свои испытания. «Китай очень хочет присоединиться к миру нормального реагирования и регулирования, и они пытаются это сделать», - сказал один чиновник.

Американские источники отметили, что, по их мнению, единственная причина, по которой Россия делает это, - это рычаги воздействия - в основном, в надежде обменять их на стратегические активы. Путин, как и Трамп, находится под значительным давлением, чтобы продемонстрировать огромные усилия по победе над вирусом.

«Никто не посмеет задавать ему (Путину)  вопросы, а российские стандарты эффективности не соответствуют американским», - сказал один бывший чиновник.

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