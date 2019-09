архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.09.19

"Britons make worst tourists, say Britons (and Spaniards and Germans)" Великобритания - 30 августа 2019 г. Туристов из каких стран в мире считают самыми-самыми...? Наихудшие туристы - это британцы, считают сами британцы (а также немцы и испанцы) 30 августа 2019 года Matthew Smith Мы [Британия] - страна с самым негативным отношением к собственным туристам Международное исследование YouGov показало, что истории о хулиганстве британцев за рубежом в настоящее время являются частью общественного сознания; из 26 наций [граждане которых были опрошены в ходе исследования], британцы, больше всех склонны негативно относиться к своим туристам. Более половины из нас (57%) придерживаются неблагоприятного мнения о британских туристах, и только 29% отзываются о них положительно. Фактически, мы единственная страна, в которой большинство населения негативно относится к нашим собственным туристам; следующая сопоставимая страна - Германия; где 43% граждан считают, что немцы ведут себя плохо во время отдыха [за рубежом], что, в основном, уравновешиваются 40% тех, кто уверен - их соотечественники поддерживают доброе имя своей страны за границей. Британия - это страна которая имеет самое негативное мнение о своих собственных туристах Левая колонка: какое - позитивное или негативное впечатление вы получили о туристах из вашей собственной страны, когда вы встретили их за рубежом? (в %) Правая колонка: как вы думаете, какое - позитивное или негативное впечатление получили местные жители в других странах о туристах из вашей страны? (в %) Синий цвет - позитивное Светло-серый цвет - не знаю Красный цвет - негативное Эти цифры очень далеки от тех, что показал опрос на Филиппинах, где колоссальные 85% придерживаются положительного мнения о том, как филиппинцы ведут себя на отдыхе за границей, и только 11% считают, что дело обстоит иначе. Неудивительно, что британцы в наибольшей степени склонны думать, что местные жители на зарубежных курортах также негативно воспринимают туристов из нашей страны. Более шестидесяти процентов (61%) британцев считают, что жители других стран критически относятся к британским туристам, и только 23% предполагают, что местные жители принимают нас с удовольствием. В этом отношении мы стоим в одном ряду с французами (54% из них считают, что туристы из их страны раздражают местных жителей, противоположного мнения придерживаются 30%), немцами (47% против 36%) и норвежцами (47% против 42%). ). “На другом конце стола” находятся, опять же, филиппинцы, орые более всех склонны думать, что их туристов встречают с улыбкой (83%). Мнение британцев о том, что другие страны смотрят на наших туристов с неприязнью трудно назвать необоснованным. На просьбу назвать три страны, из которых приезжают самые плохие туристы, почти половина испанцев (46%) назвали Британию. Мы также возглавили список в Германии (39%), а также в нашей собственной стране (23%). С чуть-чуть меньшим негативом, мы у себя в Британии относимся к американским туристам (22%). Также непопулярными среди европейцев являются российские туристы, особенно в Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии, где они возглавляют список (от 24% до 38% в каждой стране), а также в Германии, где 36% людей назвали их среди самых худших туристов в мире. Сами немцы также часто упоминались другими европейцами (включая их самих) как одни из худших туристов, как и китайцы. Из каких стран приезжают самые ПЛОХИЕ туристы Назовите 3 страны, из которых, по вашему мнению, приезжают НАИХУДШИЕ туристы. (На графике показаны страны, чьи туристы были названы не менее чем 5-ю процентами опрошенных) Зеленая точка - Великобритания Красная точка - Россия Сиреневая точка - Китай Синяя точка - Саудовская Аравия Китайские туристы еще менее популярны в других частях Азии (включая сам Китай), будучи названы худшими туристами в Австралии, Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. На самом деле огромные 67% сингапурцев включили китайских туристов в свой список худших отдыхающих в мире (также они совершенно не в восторге от индийских туристов - 42%). При ответе на вопрос, откуда приезжают лучшие туристы, одна нация выделяется на фоне других: Япония. Благодаря тому, что японские футбольные фанаты во время чемпионата мира по футболу попадают в заголовки газет по всему миру, помогая убирать стадионы после матчей, страна постоянно упоминается как место, где проживают самые радушно принимаемые туристы во всем мире. Это особенно касается Финляндии, Франции, Германии, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда, которые поставили японских туристов на вершину своего списка. Из каких стран приезжают самые ЛУЧШИЕ туристы Назовите 3 страны, из которых, по вашему мнению, приезжают САМЫЕ ЛУЧШИЕ туристы. (На графике показаны страны, чьи туристы были названы не менее чем 5-ю процентами опрошенных) Красная точка - Австралия Сиреневая точка - Япония

