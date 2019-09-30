«Мягкий» Drang nach Osten

Идеологический ответ Берлина на Русский мир

27 сентября 2019

25 сентября 2019 года в Вильнюсе во Дворце великих князей литовских закончила свою работу организованная Германским историческим институтом в Москве (ГИИМ, DHI) трехдневная конференция «Восточные славяне в поиске надрегиональных идентичностей (кон. XV — cер. XVIII в.) в контексте модерного нациогенеза». Вильнюсская конференция завершает многолетний проект ГИИМ. Это пятая по счету и заключительная конференция. Итогом проекта должна стать коллективная монография по теме. План ее и обсуждали на конференции в Вильнюсе. Очевидно, что монография будет опубликована на русском языке и адресована «постсоветскому пространству».

Эмблема Германского исторического института в Москве.

Мы уже писали о сугубо политическом подтексте этого проекта ГИИМ, выполняемого сугубо в геополитических интересах Германии в Восточной Европе. Это своего рода интеллектуальное мощение умных путей для новейшего германского Drang nach Osten. Пока что сконструированные современные исторические нарративы для наций постсоветской Украины и постсоветской Белоруссии отличаются базовой слабостью в самом своем основании. Нарративы имеют в своей основе примордиалистскую этнологию, утверждающую идею некоей изначальности этноса. Так, например, современная украинская историография в своем создаваемом нарративе утверждает о существовании украинцев и Украины уже в эпоху Киевской Руси. А некоторые мифотворцы там даже берут еще глубже — к археологическим трипольцам. Но поскольку в исторических документах (источниках) нет упоминаний в эпоху Киевской Руси ни украинцев, ни Украины, то подобный национальный миф выглядит с научной исторической точки зрения крайне неубедительно и легко подвержен критике. Национальный миф, базирующийся на примордиалистском основании, крайне уязвим с позиции современного научного знания.

Вместе с тем прошедшие четверть века продемонстрировали, что национальные школы историографии в постсоветских государствах — Российской Федерации, Белоруссии и в особенности на Украине — абсолютно неспособны создать новый национальный исторический нарратив на основании новейшей конструктивистской методологии. Ведь при последовательном применении конструктивизма легко выясняется, что «Украина» и «украинцы» были сконструированы культурной работой начиная с начала ХIХ века, а «белорусы» и «Белоруссия» — со второй половины этого же столетия. При этом становится очевидным, что решающее значение для конструирования современных этнических идентичностей на Украине и в Белоруссии имели принятые в СССР советские национальные практики.

Поскольку, как мы отметили выше, национальные историографические школы оказались неспособными к освоению конструктивизма, то германские геополитические стратеги решили им в этом многоумном деле помочь. Но сделать это так, чтобы будущий конструктивистский нарратив Украины, Белоруссии и, если окажется возможным, России в своей фактуре имел бы более глубокие по времени основания. Проще говоря, разумеется, украинская и белорусская нации были сконструированы в новейшую эпоху. Но эти практики, утверждают из Германии, опирались на движение в том же направлении еще в предшествующую эпоху, т. е. при выходе из Средневековья в Модерн. Предложенная ГИИМ концепция ориентирует на «европейские ценности».

Созданный на подобных идеях нарратив укрепит создаваемые украинскую и белорусскую нации и предотвратит их деконструкцию. Русский реванш станет невозможным. Осуществленное в 1991 году расчленение «исторической России» станет окончательным и необратимым.

Главное, что нужно для этого сделать — это провести нужные махинации в головах людей, в том числе и посредством сконструированной на основании современного конструктивизма истории. Короче, будущий школьный учебник истории Украины и школьный учебник истории Белоруссии должны гарантировать геополитические достижения Германии в Восточной Европе. И делать это надежно, так чтобы будущий комар критики носа не подточил на этом идеологическом «бетоне».

Германский проект «Восточные славяне в поиске надрегиональных идентичностей» — это стратегический идеологический ответ Берлина на Русский мир Москвы. Не трудно определить, что немецкий проект стартовал сразу же после старта геополитического конфликта на Украине в 2014 году.

Как давно известно на Руси, немец обезьяну придумал. Для выполнения поставленной задачи — создания исторической идеологии, окончательно бетонирующей Беловежье, хитрый немец придумал хитрое решение. В Берлине решили: не надо тратиться на собственный научный ресурс германского Ostforschung — дорого, долго, да и результат не гарантирован. Не обязательно получится, что сами немецкие исследователи глубоко войдут в тему с их неродным русским, незнанием украинского и тем более такой экзотики, как белорусский. Вместо этого, решили в Берлине, надо использовать еще существующий сильный советский научный ресурс, подкрепив его молодыми энтузиастами из создаваемых националистических школ истории на Украине и в Белоруссии. Дешево и практично. Разумеется, именно немецкий Ostforschung сформулирует необходимую гипотезу, а потом будет сопровождать проект присутствием в нем и около немецких историков.

В качестве рабочей гипотезы участвующим в проекте российским, украинским и белорусским исследователям была предложена «идея» о том, что предшествующим этапом современной национальной идентичности у современных «восточнославянских народов» — русских, украинцев, белорусов были «автохтонные раннемодерные национальные мифологии», на которые влияли современные им западные идеи. После выдвижения гипотезы занятые в проекте «остарбайтеры» на историческом поле должны были доказать ее, создать историографическую схему и наполнить ее фактологией.

В качестве исполнительной и организующей проект структуры в деле был задействован Германский исторический институт в Москве. После 2014 года, вместе с заявленной ГИИМ для исследований и сотрудничества в России германской тематики, в исследовательской и грантовой работе густо пошла тематика Украины и Белоруссии. В списках у стипендиатов, аспирантов и докторантов ГИИМ появляются соответствующие темы в подобной динамике:

— 2005 год, ноль;

— 2006 год, одна;

— 2007 год, ноль;

— 2008 год, одна;

— 2009 год, ноль;

— 2010 год, одна;

— 2011 год, две;

— 2012 год, две;

— 2013 год, две;

— 2014 год, девять;

— 2015 год, восемь.

При этом в списке получателей грантов от ГИИМ по линиям украинской, белорусской тематики как раз и отмечаются российские, украинские и белорусские участники проекта «Восточные славяне в поиске надрегиональных идентичностей». Участники проекта целенаправленно отбирались ГИИМ по части их исторического мировоззрения, современных «передовых» культурных предпочтений и лояльности Германии и в целом «европейским ценностям». Не выдержавшим «экзамен» на первых этапах проекта туземцам дальнейший путь на следующий уровень мероприятий закрывался.

В итоге в проект ГИИМ «Восточные славяне в поиске надрегиональных идентичностей» оказались вовлечены откровенные русофобы и фальсификаторы.(1)

Организатором и координатором германского проекта «Восточные славяне в поиске надрегиональных идентичностей» выступает штатный научный сотрудник ГИИМ кандидат исторических наук Андрей Владимирович Доронин(1962 год рожд.). Последний давно продает немцам Родину оптом и в розницу, а с начала 2000-х годов — вполне открыто и официально.

Координатор проекта — постоянный сотрудник ГИИМ Андрей Доронин. Источник: ресурс МГУ.

Теперь можно подводить промежуточные итоги ближе к финалу. Наша публикация от 31 марта сего года о проекте ГИИМ «Восточные славяне в поиске надрегиональных идентичностей» явно попала в самую цель. Опровержения со стороны ГИИМ в отношении нашего обвинения в подрывной деятельности в России и на постсоветском пространстве в интересах Германии так и не последовало.

Но в этом плане ГИИМ ответил нам и миру лишь в хорошо известной комичной манере:

«Не виноватая я… Он сам пришел».

Теперь при входе в раздел «Мероприятия» на сайте ГИИМ выскакивает окно с объявлением, которое приходится читать в обязательном порядке:

«РАЗЪЯСНЕНИЕ Германский исторический институт в Москве проводит открытые публичные мероприятия, посвященные самым разным темам и вопросам истории Германии и России. Любые высказывания и выводы, сделанные на подобных мероприятиях (конференциях, семинарах, лекциях, презентациях книг и пр.) или опубликованные при содействии института, представляют точку зрения соответствующих авторов, редакторов, докладчиков и/или прочих участников и не являются выражением официальной позиции института, Фонда им. Макса Вебера или правительства ФРГ".

Весьма забавно. ГИИМ организует проект, мобилизует и отбирает нужных участников, щедро финансирует их… а потом ГИИМ, оказывается, не у дел и ни при чем?! ГИИМ не отвечает за этот свой проект, а виноваты, оказывается, сами участники мероприятия за свои «высказывания», поскольку пришли-де как бы сами собой…

Не отвечают, как следует из разъяснения, также за этот творимый ими «мягкий» Drang nach Osten ни правительство Германии, ни Фонд им. Макса Вебера… Гитлер, что ли, виноват во всем на пару с Фридрихом Барбароссой?

Показательно и поведение ГИИМ вокруг проведенной 23−25 сентября 2019 года заключительной (пятой) научной конференции по проекту «Восточные славяне в поиске надрегиональных идентичностей» в Вильнюсе. Конференция прошла в очевидном искусственно созданном самим ГИИМ информационном вакууме — нет тебе ни изданного буклета, ни программы конференции с перечислением докладов, ни сопутствующих публикаций в СМИ, ни рекламы, ни нужного контента в социальных сетях. Разоблаченный Ostforschung явно «стесняется» выполняемой им роли посредством ГИИМ. Но это только потому, что «разоблаченный».

Единственно только на сайте ГИИМ было опубликовано объявление о мероприятии, времени и месте его проведения. Дан также список участников проекта и приглашенных экспертов. Среди последних четверка германских профессоров Ostforshung: Дитрих Байрау (Тюбинген), Николаус Катцер (Гамбург), Матиас Ниндорф (Грайфсвальд), Людвиг Штайндорфф (Киль). Байрау давно отметился на историческом поле подрывной работой в направлении Белоруссии. Ниндорф «творил» по Белоруссии и Литве. Штайндорфф — по Балканам. Катцер — это бывший директор ГИИМ, хорошо поработал в РФ. Разумеется, среди приглашенных «экспертов» достаточно представлены польские и литовские профессора истории, известно какого направления мысли.

В завершение еще раз повторим: германский проект «Восточные славяне в поиске надрегиональных идентичностей» — это очень и очень серьезно. Проект имеет стратегическое значение и глубину, геополитическую цель, отвечающую интересам внешней политики Германии в регионе на значительную перспективу.

Что касается самой России, то фактически ей в отношении означенного исторического периода отвечать как раз и нечем. Кадры еще есть. Частично они и были использованы немцами. Но нет четкого целеполагания и понимания важности идеологии. О том, как трактуется проблема этнической идентичности в Средневековье и по выходу из него, достаточно взглянуть в новейший «единый учебник истории». Там вы найдете лишь «детский лепет на лужайке» в сравнении с тем, что творят немцы в своих «Восточных славянах в поиске надрегиональных идентичностей». Поэтому вот здесь как раз самое время и вспомнить из нашей классики: «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся». Дальше уместно вспомнить классику Античности и в манере Катона по завершении каждого выступления повторять: «Что касается прочего, то Германский исторический институт в Москве должен быть закрыт».

(1) Во время недавнего совместного мероприятия немецко-украинской комиссии историков по реституции одного исторического памятника украинские историки Наталья Синкевич и Татьяна Себта заявили о том, что классики российской археографии в начале ХIХ века намеренно фальсифицировали публикуемые документы, касающиеся церковной истории Украины. Разумеется, бесстыжая ложь этих аферисток на ниве отечественного источниковедения легко было разоблачить. (См. «Украинско-немецкий фейк, или Салют холостым патроном в честь томоса».)

Но далее не трудно заметить, что не случайно, что именно русофобка и провокатор Наталья Синкевич активно работает в ГИИМ в проекте «Восточные славяне в поисках новых надрегиональных идентичностей». Сейчас Синкевич в очередной раз отметилась на прошедшей конференции в Вильнюсе. Другая украинская русофобка-провокатор — Татьяна Себта получала стипендию от ГИИМ.

Поэтому мы считаем необходимым предложить закрыть въезд на территорию Российской Федерации этим двум околонаучным аферисткам — Наталье Александровне Синкевич и Татьяне Николаевне Себта. Закрыть окончательно и бессрочно.





Дмитрий Семушин

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