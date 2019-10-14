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опубликовано редакцией на Переводике 14.10.19 03:56
скаут: monovvar;
 
 

После провала в Москве Навальный отчаянно ищет новых спонсоров. Следующая остановка - Нью-Йорк

После того как справедливость восторжествовала и шарашкину контору Навального признали иноагентом, блогер оказался в сложном положении. Все его источники и схемы западного финансирования были раскрыты, а деятельность ФБК оказалась под жёстким контролем. В придачу ко всему он бездарно провалил последнее задание американских хозяев с Майданом в Москве. Лёше срочно понадобились новые спонсоры и он отправился в своеобразное финансовое турне. Причём истинную цель путешествия он и его хозяева из США пытаются по традиции убого скрыть.

Так, к примеру, его визит в Польшу на Форум Немцова обставили как некое важное событие для либерального зоопарка. Навальному даже устроили встречу с профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой, с которым он якобы вёл премудрую беседу о политическом устройстве мира. Лёшины спонсоры не поскупились на высоких гостей ради того, чтобы повысить ему статус за рубежом. Западные СМИ в «правильном ключе» осветили съезд никчёмных либерах и выставили Навального эдаким оппозиционным лидером и настоящим профессионалом своего дела (хотя какого, извольте? Клоуна, блогера или мастера горячих продаж?). На самом деле высокими материями в визите Навального в Польшу и не пахло. Блогер просто провёл ряд встреч со своими западными покровителями, пытаясь выбить из них деньжат.

После Варшавы Лёша буквально на день вернулся в Москву и сразу же улетел вместе с сотрудником ФБК Албуровым в Нью-Йорк. При этом Навальный с помощником утроили маленький убогий спектакль прямо в аэропорту, пытаясь замести следы и обмануть своих хомячков. Блогер разместил в Instagram сторис, в котором якобы берёт интервью у Албурова и интересуется, зачем тот летит в Торонто. В ответ его помощник кривляется, заявляет, что он – Кира Ярмыш, и летит вообще в Ростов. Представление явно рассчитано на самых мелких и недалёких хомяков.

Корреспонденты издания Mash быстро раскрыли ложь Навального, проследив за блогером до посадки на рейс в Нью-Йорк. Непонятно, вообще, зачем Лёше понадобилось скрывать свою поездку в США. Ухищрения скандального блогера объяснили журналисты Федерального агентства новостей. Навальный развил бурную активность после того как его ФБК признали иноагентом, а все схемы иностранного финансирования были вскрыты. Алексей потерял основные источники вливаний и отправился на поиски новых спонсоров и, соответственно, заданий. Заодно он получит новые методички и инструкции на родине всех «цветных революций».  

статью прочитали: 50 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 14.10.2019 04:57:42
Похоже, Леха-сисян будет произведен в "курды".
Курды , это несчастные дураки, которые истово служат Америке.
Которая бросает их после использования по назначению.

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