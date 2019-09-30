"Китай и Россия ожидают открытия новых направлений сотрудничества"

Пекин, 27 сентября /Синьхуа/ -- После того как двусторонний товарооборот Китая и России превысит 100 млрд американских долларов, двум странам следует неуклонно повышать эффективность своего взаимодействия, расширять направления и уровень сотрудничества, раскрывать потенциал кооперации в сфере нарождающихся индустрий с целью укрепления материальной базы для развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Об этом заявил на днях директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи в эксклюзивном интервью Синьхуа.

По его словам, за 70 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и РФ двусторонние связи стали все более зрелыми, стабильными и прочными. Они отличаются высочайшей степенью взаимодоверия и взаимодействия, а также высочайшей стратегической ценностью.

В 2018 году двусторонний товарооборот между Китаем и Россией превысил 100 млрд долларов, что является историческим рекордом. Китай уже девять лет подряд остается крупнейшим торговым партнером России. Во-первых, как полагает Сунь Чжуанчжи, такие результаты были достигнуты на основе стратегического руководства глав двух государств и их личного продвижения, благодаря чему осуществлялись новые прорывы в масштабе и качестве двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Во-вторых, взаимодействие двух стран по линии крупных стратегических проектов достигло заметных результатов, особенно в энергетической сфере, в области строительства трансграничной инфраструктуры. Кроме того, постоянно оптимизируется структура двусторонней торговли, активизируются электронная коммерция, торговля услугами и другие новые направления для роста товарооборота.

С начала этого года взаимная торговля Китая и России стабильно увеличивается. По итогам января-июля товарооборот между двумя странами достиг 61,13 млрд долларов, что на 4,7 проц. больше показателя аналогичного периода прошлого года. Как отметил Сунь Чжуанчжи, чтобы достичь целевого товарооборота в размере 200 млрд долларов к 2024 году, который предложили лидеры двух стран, Китай и Россия должны в полной мере использовать полезные факторы, раскрывать новые направления и точки роста товарооборота, а также развивать инновационную деятельность в самых разных сферах.

По его мнению, продвигая крупные стратегические проекты в областях энергетики, авиации, космоса и взаимосвязанности, Китай и Россия также должны и раскрыть новые точки роста в таких сферах, как сельское хозяйство, финансы, научно-технические инновации и трансграничная электронная торговля. Необходимо активизировать обмен между регионами двух стран, способствовать строительству Северного морского пути и "цифрового Шелкового пути". Используя новые возможности, принесенные экономическими реформами и оптимизацией структуры экономики двух стран, стороны должны вывести торгово-экономическое сотрудничество на более качественный, высокий и стабильный уровень.

Сунь Чжуанчжи считает, что инициатива "Пояс и путь" создает новые возможности для расширения китайско-российского сотрудничества. По его словам, она полезна для развития отношений двух стран в более широком географическом пространстве. Усиливая торгово-экономические связи с Китаем, Россия может состыковать Евразийский экономический союз с инициативой "Пояс и путь", что не только способствует региональной интеграции, но и содействует более важной роли России в региональном экономическом сотрудничестве.

Кроме экономики и торговли, возможности для сотрудничества Китая и России лежат и во многих других сферах. "Укрепление политического взаимодоверия и дальнейшее продвижение политического сотрудничества -- важные гарантии для китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", -- прокомментировал Сунь Чжуанчжи. С его точки зрения, двум сторонам необходимо расширять гуманитарный обмен, усиливать общение СМИ, молодежи, общественных групп, интеллектуальных баз, университетов и городов, чтобы заложить прочную основу для гуманитарного сотрудничества. Кроме того, обе страны сталкиваются с реальными угрозами и вызовами в традиционных и нетрадиционных сферах безопасности. Усиление взаимодействия в области безопасности способствует совместной защите глобального и регионального мира и стабильности.

Китай и Россия -- державы мирового значения, а также страны с нарождающимися рынками. Они представляют собой пример международных отношений нового типа. Сунь Чжуанчжи считает, что две страны могут совместными силами продвигать демократизацию международных отношений, чтобы дать позитивный импульс для защиты международной системы, ядром которой является ООН, и справедливой мировой среды, поощрения мультилатерализма и мировой экономики открытого типа, совершенствования глобального управления, а также создания человеческого сообщества единой судьбы.

статью прочитали: 50 человек