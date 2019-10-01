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опубликовано редакцией на Переводике 01.10.19 03:59
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Правительственный источник: российские вооруженные силы взяли под контроль авиабазу Аль-Ваттия

29/09/2019 The Libya Observer  Safa Alharathy

Ливийский телеканал Аль-Ахрар процитировал источник в правительстве Национального согласия (GNA), который заявил, что авиабаза Аль-Ваттия в настоящее время находится под полным контролем российских войск.

Источник добавил, что два самолета "Су" недавно прибыли в Ливию для поддержки вооруженных группировок Хафтара; один находится на авиабазе Джуфра, а другой - на  авиабазе Аль-Ваттия.

Согласно тому же источнику,  самолет, который бомбил Триполи в пятницу утром, вылетел с   Аль-Ваттия, в то время как другой, который нанес удар в районе  Сирта, поднялся с авиабазы ​​Джуфра.



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теги: Ливия  
   
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