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опубликовано редакцией на Переводике 01.10.19 04:34
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Таинственная певица в подземке Лос-Анджелеса оказалась бездомной российской музыкантшей

By Tamar Lapin  September 30, 2019

Mystery LA subway singer identified as homeless Russian musician

Таинственная женщина, которая ошеломила пассажиров метро Лос-Анджелеса своим невероятным голосом, была опознана как российская  музыкантша, ставшая бездомной вследствие несчастных обстоятельств.

Эмили Замурка буквально загипнотизировала  тысячи людей, когда в минувшие выходные полиция Лос-Анджелеса выложила в сеть видеозапись  ее пения на пустой платформе в Кореаттауне, которая стала вирусной.

52-летняя певица переехала в США 24 года назад и сводила концы с концами, давая  уроки игры на скрипке и фортепиано - пока не заболела. Она не могла позволить себе медицинскую помощь, сказала она местным агентствам.

«Именно тогда я стала  бездомной. Когда я фактически не  смогла оплатить свои счета и платить за аренду [жилья]», - сказала она ABC7 .

Таким образом, оказавшаяся на  мели, музыкантша начала играть на скрипке на улице в центре Лос-Анджелеса за наличные, но инструмент стоимостью 10 000 долларов был украден три года назад, сказал Замурка.

«Это был мой заработок», - сказала она NBC Los Angeles . «Это всё  что у меня было».

Замурка сказала, что она живет на улице  и что «у меня есть люди, которым меня жаль, но я не хочу быть обузой для кого-либо».

Замурка сказала,  что, несмотря на то, что она не училась  вокалу, ей нравится петь оперные арии в метро.

«Вы знаете, почему я делаю это в метро? Потому что [здесь]  это звучит так здорово», - сказала она.

Она мечтает, что однажды снова сможет заниматься музыкой.

«Я буду очень  благодарна всем, кто  поможет мне уйти с улицы, найти  себе жильё и иметь свой инструмент», - сказала она.



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теги: США  
   
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