Таинственная певица в подземке Лос-Анджелеса оказалась бездомной российской музыкантшей
By Tamar Lapin September 30, 2019
Mystery LA subway singer identified as homeless Russian musician
Таинственная женщина, которая ошеломила пассажиров метро Лос-Анджелеса своим невероятным голосом, была опознана как российская музыкантша, ставшая бездомной вследствие несчастных обстоятельств.
Эмили Замурка буквально загипнотизировала тысячи людей, когда в минувшие выходные полиция Лос-Анджелеса выложила в сеть видеозапись ее пения на пустой платформе в Кореаттауне, которая стала вирусной.
52-летняя певица переехала в США 24 года назад и сводила концы с концами, давая уроки игры на скрипке и фортепиано - пока не заболела. Она не могла позволить себе медицинскую помощь, сказала она местным агентствам.
«Именно тогда я стала бездомной. Когда я фактически не смогла оплатить свои счета и платить за аренду [жилья]», - сказала она ABC7 .
Таким образом, оказавшаяся на мели, музыкантша начала играть на скрипке на улице в центре Лос-Анджелеса за наличные, но инструмент стоимостью 10 000 долларов был украден три года назад, сказал Замурка.
«Это был мой заработок», - сказала она NBC Los Angeles . «Это всё что у меня было».
Замурка сказала, что она живет на улице и что «у меня есть люди, которым меня жаль, но я не хочу быть обузой для кого-либо».
Замурка сказала, что, несмотря на то, что она не училась вокалу, ей нравится петь оперные арии в метро.
«Вы знаете, почему я делаю это в метро? Потому что [здесь] это звучит так здорово», - сказала она.
Она мечтает, что однажды снова сможет заниматься музыкой.
«Я буду очень благодарна всем, кто поможет мне уйти с улицы, найти себе жильё и иметь свой инструмент», - сказала она.
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