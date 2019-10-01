Таинственная певица в подземке Лос-Анджелеса оказалась бездомной российской музыкантшей

By Tamar Lapin September 30, 2019

Mystery LA subway singer identified as homeless Russian musician

Таинственная женщина, которая ошеломила пассажиров метро Лос-Анджелеса своим невероятным голосом, была опознана как российская музыкантша, ставшая бездомной вследствие несчастных обстоятельств.

Эмили Замурка буквально загипнотизировала тысячи людей, когда в минувшие выходные полиция Лос-Анджелеса выложила в сеть видеозапись ее пения на пустой платформе в Кореаттауне, которая стала вирусной.

52-летняя певица переехала в США 24 года назад и сводила концы с концами, давая уроки игры на скрипке и фортепиано - пока не заболела. Она не могла позволить себе медицинскую помощь, сказала она местным агентствам.

«Именно тогда я стала бездомной. Когда я фактически не смогла оплатить свои счета и платить за аренду [жилья]», - сказала она ABC7 .

Таким образом, оказавшаяся на мели, музыкантша начала играть на скрипке на улице в центре Лос-Анджелеса за наличные, но инструмент стоимостью 10 000 долларов был украден три года назад, сказал Замурка.

«Это был мой заработок», - сказала она NBC Los Angeles . «Это всё что у меня было».

Замурка сказала, что она живет на улице и что «у меня есть люди, которым меня жаль, но я не хочу быть обузой для кого-либо».

Замурка сказала, что, несмотря на то, что она не училась вокалу, ей нравится петь оперные арии в метро.

«Вы знаете, почему я делаю это в метро? Потому что [здесь] это звучит так здорово», - сказала она.

Она мечтает, что однажды снова сможет заниматься музыкой.

«Я буду очень благодарна всем, кто поможет мне уйти с улицы, найти себе жильё и иметь свой инструмент», - сказала она.

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