Сегодня в мире 14,8 миллионов евреев

27 сентября 2019

Новые репатрианты в аэропорту "Бен-Гурион" (архив)

Фото: Нир Кафри, пресс-служба Сохнута

В конце 5779 года по иудейскому календарю (2018-2019 гг) число евреев в мире составляет около 14,8 миллиона человек, по сравнению с 14,7 миллионами в прошлом году.

Около 8,1 миллиона евреев живут за пределами Израиля, из них около 5,7 миллиона в США. В Израиле число евреев составляет около 6,7 миллиона человек (по сравнению с 6,6 в прошлом году), кроме того более 400 000 человек, прибывших на основании Закона о возвращении, не включены в число евреев в Регистре населения Израиля.

Таковы обновленные данные профессора Сержио Делла Пергола из Еврейского университета, опубликованные в Американском еврейском ежегоднике AJYB 2019. Эти данные включают всех тех, кто определяет себя как еврей и кто не имеет другой религиозной идентичности. Цифры также показывают, что число лиц, на которых распространяется действие закона о возвращении, в мире составляет 23,6 млн. человек, из которых 16,5 млн. проживают за пределами государства Израиль.

Председатель Еврейского агентства Ицхак Герцог: «В прошлом году десятки тысяч репатрианток и репатриантов приехали в Израиль с помощью Еврейского агентства, и десятки тысяч молодых евреев посетили страну в рамках образовательных программ Сохнута, включая «МАСА».

Еврейское агентство будет и впредь оставаться мостом между Израилем и еврейскими общинами и заниматься ключевыми вопросами, стоящими перед еврейским народом в Израиле и диаспоре, в частности борьбой с антисемитизмом, которая достигла пика в прошлом году, наряду с продолжающимися усилиями Сохнута по укреплению связи молодых евреев со всего мира с Израилем на фоне движений бойкота и делегитимации нашей страны».

Еврейское население в разных странах:

Франция 450 000 человек

Канада 392 000

Великобритания 292 000

Аргентина 180 000

Россия 165 000

Германия 118 000

Австралия 118 000

Бразилия 93 000

Южная Африка 67 000

Украина 48 000

Венгрия 47 000

Мексика 40 000

Нидерланды 30 000

Бельгия 29 000

Италия 27 000

Швейцария 19 000

Чили 18 000

Уругвай 16 000

Швеция 15 000

Испания 12 000

Около 26 000 евреев живут в арабских и мусульманских странах, из которых 15 000 находятся в Турции, 8500 в Иране, 2000 в Марокко и 1000 в Тунисе.

Страны, в которых еврейское население насчитывает 500 человек и менее: Бермудские острова, Багамы, Куба, Доминиканская Республика, Сальвадор, Ямайка, Кюрасао, Виргинские острова, Боливия, Суринам, Кипр, Мальта, Словения, Босния, Северная Македония, Армения, Кыргызстан, Туркменистан, Индонезия, Филиппины, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Конго, Ботсвана, Кения, Мадагаскар, Намибия, Нигерия, Зимбабве, Йемен, Сирия, Египет.

В 98 странах мира проживают около 100 и больше евреев.

Давид Шехтер, Пресс-секретарь Еврейского агентства

статью прочитали: 39 человек