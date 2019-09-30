РПЦ объявила о присоединении священников русских приходов в Европе к Московскому патриархату

29 сентября 2019 Роман Могучий

Собор Александра Невского в Париже

Русская православная церковь объявила о присоединении большинства священников распущенного русского экзархата Константинопольской православной церкви к Московскому патриархату. Архиепархия объединяла больше 100 приходов в странах Западной Европы, в основном во Франции. В ноябре Константинопольская церковь расформировала её на фоне конфликта с РПЦ, но большая часть приходов отказалась подчиняться этому решению.

Русские приходы Константинопольской церкви сформировались в 30-е годы XX века, когда прихожане РПЦ в Западной Европе отказались признавать решение Московской патриархии об увольнении митрополита Евлогия (Георгиевского) от управления русскими церквями и присоединились к Константинопольской церкви.

Церковная юрисдикция приходов несколько раз менялась, но в 1999 году глава Константинопольской церкви патриарх Варфоломей восстановил её в виде экзархата – наместничества за пределами канонической территории. Он управлял приходами русской традиции в преимущественно католических и протестантских странах Западной Европы, в них сохранялись службы на церковнославянском языке, прихожане и духовенство заявляли о своей преемственности с белой эмиграцией.

В ноябре 2018 года Константинопольская церковь объявила о расформировании экзархата и переподчинении приходов местным епископам. В церкви это объясняли административными причинами, но роспуск приходов произошёл на фоне масштабного конфликта Константинопольской и Русской православной церквей вокруг создания Православной церкви Украины.

Большинство русских приходов решению Константинопольской церкви решили не подчиняться. 7 сентября в Париже на общем собрании представителей архиепископии большинство из них выразили желание перейти под юрисдикцию Москвы. Но по итогам голосования не набралось необходимой для принятия этого решения квоты в две трети голосов. После этого в Московском патриархате заявили о готовности принимать общины, желающие перейти под его управление, индивидуально. К РПЦ присоединился глава русских приходов – архиепископ Иоанн (Ренетто).

Московский патриархат обещает сохранить за новыми приходами самоуправление в том же виде, в котором оно было в Константинопольской церкви до момента роспуска. Статус приходов будет определён Синодом РПЦ в начале октября. Предполагается, что это будет отдельная архиепархия, существующая параллельно с созданным в конце 2018 года экзархатом РПЦ в Европе.

Галльская митрополия Константинопольской церкви объявила о проведении альтернативного съезда Архиепископии, где соберутся представители приходов, желающих присоединиться к Константинополю. Он запланирован на 30 сентября.​

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