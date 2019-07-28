Видео из Донбаса: ОБСЕ и капуста









Коминтерново - это такое "веселое" место, что для того, чтобы посадить в огороде капусту, приходиться звать на помощь ОБСЕ!

Коллекция боеприпасов, собранных Владимиром во дворе и огороде, постоянно растет. В фасаде дома - разрывные пули, между рядами моркови торчит хвостовик от РПГ, а в гараж прилетел снаряд с белым фосфором! Чудом удалось выжить и потушить пожар. Горящие обломки, вынесенные в огород, тлели еще много дней.

"Я же не воюю ни с кем. Я украинец настоящий. Я ихний гражданин Украины, как они говорят! Так за что меня бьют??" - возмущается Владимир.

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