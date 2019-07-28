навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
28.07.19  

Борис, ты неправ или Почему Борис Джонсон — самый неудобный премьер для Кремля

(0)
 
28.07.19  

Видео из Донбаса: ОБСЕ и капуста

(0)
 
27.07.19   Редакция

«ДАЙТЕ ЭТОМУ МУЖИКУ МЕДАЛЬ !!!»

(0)
 
26.07.19   Редакция

Нефтяная свара путинских союзников вылилась на всеобщее обозрение

(0)
 
25.07.19   Редакция

Венесуэла говорит, что отключение электроэнергии вызвано электромагнитной атакой

(0)

последние за вчера, 27.07.19  
 
04:34   Редакция

«ДАЙТЕ ЭТОМУ МУЖИКУ МЕДАЛЬ !!!»

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 28.07.19 03:21
скаут: Игорь Львович;
   
 

Видео из Донбаса: ОБСЕ и капуста



Коминтерново - это такое "веселое" место, что для того, чтобы посадить в огороде капусту, приходиться звать на помощь ОБСЕ!

Коллекция боеприпасов, собранных  Владимиром во дворе и огороде, постоянно растет.  В фасаде дома - разрывные пули, между рядами моркови торчит хвостовик от РПГ, а в гараж прилетел снаряд с белым фосфором! Чудом удалось выжить и потушить пожар. Горящие обломки, вынесенные в огород, тлели еще много дней. 

"Я же не воюю ни с кем. Я украинец настоящий. Я ихний гражданин Украины, как они говорят! Так за что меня бьют??" - возмущается Владимир.



статью прочитали: 55 человек

   
теги: Донбасс  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 