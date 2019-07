архив



дата публикации 28.07.19 04:07 скаут: Игорь Львович Борис, ты неправ или Почему Борис Джонсон — самый неудобный премьер для Кремля



Азербайджан «Борис, ты неправ»? Избранный на днях новым премьер-министром Великобритании Борис Джонсон, личность в мировом информационном поле давно известная. Он сумел вызвать неподдельный интерес к собственной персоне еще в бытность мэром Лондона – своим неординарным, экстравагантным поведением и запоминающейся внешностью, с вечно растрепанной прической. Побыл он и главой МИД Объединенного Королевства. Причем, невзирая на всю его яркость, политиком с однозначной внешнеполитической ориентацией Джонсона назвать всегда было трудно. Взять, к примеру, его отношение к путинской России. В разные годы он, то призывал к тесному сотрудничеству и замирению с Москвой, то проклинал Кремль и угрожал ему. А некоторые политики из стран ЕС, знавшие его в прежние годы, утверждают, что ранее Борис вовсе не был приверженцем выхода своей страны из общеевропейского братства. Однако ж теперь, вынырнув наверх в новой ипостаси, он со всей возможной активностью демонстрирует адскую решимость довести дело Брекзита до полного конца, невзирая ни на какие препятствия. И этим, конечно, беспокоит ту немалую часть английского общества, до последнего считавшую, что путь назад еще не обрублен, что не утрачена еще полностью возможность переголосовать и вернуться в европейскую семью народов. На волне этой темы Б.Джонсон остается пока медийной личностью №1. Этот новый лидер консерваторов считает, что одним из главных преимуществ Брекзита является то, что он откроет экономику Великобритании для остального мира. Он обещает реализовать выход королевства из ЕС до 31 октября, и теперь главная миссия Джонсона – сделать это. Однако задача чрезвычайно тяжелая. Особенно учитывая острейшие разногласия по условиям Брекзита в парламенте, в политических партиях, в обществе. Новый премьер клятвенно заверяет, что до 31 октября нынешнего года произойдет «развод» и даже готов пойти на него без всяких предварительных договоренностей с Брюсселем. Хотя это может привести к очень тяжелым последствиям для Британии, по крайней мере, в ближайшие годы: к упадку экономки, к закрытию многих финансовых организаций. И это не в интересах также и Евросоюза. Поэтому представители ряда государств, в том числе Германии и Франции, уже связались с британскими коллегами и дали им понять — они категорически против «жесткого» Брекзита. Против и главный оппонент Бориса — лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Он заявил, что «Джонсону нужно всерьез задуматься, в каком направлении движется наша страна. Выход из состава ЕС без предварительной сделки подорвет поставки товаров медицинского назначения, нанесет урон сельскому хозяйству и промышленности, нашей экономике в целом, в результате чего Борису Джонсону придется заключить торговую сделку с Дональдом Трампом, но переговоры Джонсон будет вести с позиции слабой стороны». Зыбкость почвы, на которой стоит новый премьер, обрисовал один из авторитетнейших политиков в Консервативной партии сэр Алан Данкан (в понедельник он подал в отставку с поста замминистра иностранных дел). «Меня очень беспокоит, что его несет без руля и ветрил, все у него без плана, по наитию, на живую нитку, — сказал Алан Данкан в беседе с ВВС. — Я не питаю к нему никакой личной вражды. Я просто думаю, что он вляпается в правительственный кризис». Но это еще не все опасения. Американский телеканал MSNBC предупреждает, что избрание Джонсона — «музыка для ушей Путина», ведь он вбивает клин в единство Запада. Как отмечают эксперты канала, учитывая, что Джонсон выступает за жесткий Брекзит, который наверняка внесет разлад в отношения между Брюсселем и Лондоном, Путину такой британский премьер придется по душе, так как российский лидер всегда стремился разделить Запад. Как говорит бывший глава администрации ЦРУ Джереми Бэш, «есть серьезные основания полагать, что Россия оказала влияние на британцев, которые выбрали Брекзит своим будущим. И ни для кого не секрет, какая у Путина конечная цель: он, очевидно, хочет отделить Великобританию — которая является ключевым союзником Америки в Трансатлантическом альянсе — от остальной Европы. Он хочет сломить европейский альянс — так же как он хочет сломить блок НАТО, который объединяет Соединенные Штаты, Канаду и наших союзников за океаном. Именно так выглядит игра Путина. Когда он выходит с какой-либо страной один на один, он чувствует, что может одержать победу. Когда же он выходит против альянса вроде НАТО или ЕС — он чувствует себя абсолютно изолированным и незначительным». Кстати, и в британских спецслужбах растут опасения, что Брекзит без сделки, возможность которого допускает новый премьер, откроет Великобританию российскому влиянию. Национальное криминальное агентство Британии опасается, что приход Бориса Джонсона помешает борьбе с грязными деньгами из России. И впоследствии это позволит российским деньгам влиять на политику Лондона. То есть, в целом ситуация характеризуется как нестабильная, а с учетом импульсивного характера самого Джонсона, ожидать до октября можно чего угодно.





Израиль 26.07.2019 Британский Ельцин. Почему Борис Джонсон — самый неудобный премьер для Кремля Все, что вы хотели знать об отношении Бориса Джонсона к Владимиру Путину, он изложил в недавнем специальном комментарии для The Telegraph по следам путинского интервью “про либерализм”, данного Financial Times. Либерализм жив, заявил тогда еще кандидат в премьеры: “Скажу без обиняков, Владимир, но в некоторых странах капитализм, как полагают, находится в руках олигархов и близких друзей, где убивают журналистов и высмеивают “либеральные ценности” и где, по данным… Росстата, треть страны не может позволить себе купить более двух пар обуви в год; где 12 процентов населения все еще вынуждены пользоваться уличным туалетом и где реальные доходы ежегодно снижались последние пять лет”. Добавьте к этому жесткий троллинг в адрес Сергея Лаврова во время визита в Москву в декабре 2017 года: “Несмотря на те сложности, о которых вы справедливо говорили, Сергей, есть приметы экономического прогресса. Мне приятно сказать о том, что мы увеличили поставки британских чипсов Kettle, и, несмотря на все сложности, кажется, три сотни Bentley были проданы в этом году в России. Возможно, не все эти машины купили именно сотрудники МИД России, но тем не менее это признак прогресса”. Немудрено, что вчерашние поздравления Кремля Джонсону со вступлением в должность премьер-министра звучали так сухо. “Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах”, - назидательно поучает “младшего по званию” раздраженный президент России. Он ведь всех считает “салагами”. Его первым британским собеседником в 2000 году был Тони Блэр. 36-летний Джонсон тогда был “всего-навсего” главным редактором правоцентристского журнала The Spectator. У Путина таких редакторов, ходящих на раздачу “темников” на Старую площадь, столько, что за день не перелопатишь самой большой совковой лопатой. Как и обезумевшая от злобы всемирная толпа леваков в майках с Че Геварой, евробюрократов, комментаторов “статусных” СМИ и прочих ревнителей “консенсуса”, он, наверное, думает, что БоДжо, или просто Бо́рис, как его зовет британская публика, — калиф на час, который имеет все шансы стать главой самого недолговечного британского правительства. Критики Джонсона пророчат досрочные выборы еще до роковой даты 31 октября, когда он обещает вывести Великобританию из Европейского союза. У него шаткое большинство в парламенте (всего на два депутата), многие коллеги по его собственной Консервативной партии считают его беспринципным лжецом и разрушителем. Он — эгоцентрик. Он находится в процессе бурного развода с женой, которая выставила его из дома за измену. Он невнимателен к деталям и являет собой продукт PR. Все это верно — и одновременно совершенно неважно. Путин и все остальные ошибаются, как ошиблись с Дональдом Трампом. “Клинический идиот”, которым рисуют нового обитателя Даунинг-стрит, не может стать британским премьером - как не может он стать президентом США. Просто раз в несколько десятков лет появляется на арене такой человек, который плюет на обычаи и привычки политического класса и становится сам себе режиссером. Он обращается напрямую к людям, и люди это ценят. Он говорит политически некорректные вещи, которые другие говорят шепотом, и, если выдерживает следующую за этим твиттер-атаку комиссаров политкорректности, лишь укрепляет свой авторитет и влияние. Джонсон меня интересовал давно, но общался с ним лично я только один раз — в декабре 2017 года брал у него в Москве интервью для телеканала “Дождь”. Политика, который так же (за неимением лучшего слова) сочился бы харизмой, я последний раз видел очень давно. Его тоже звали Борис. Фамилия — Ельцин. Они, конечно очень разные, два Бориса — происхождением образованием, воспитанием. Но схожи масштаб, амбиции, умение быть популистом и реалистом одновременно, талант говорить с людьми так, как будто они — самое важное в жизни политика. Я не раз писал, что Борис Николаевич был самым талантливым русским политиком последнего полувека — если считать политику такой же профессией, как инженерию, слесарное дело или искусствоведение. Александер Борис де Пфефель Джонсон — такой же. Те, кто считают его легковесным болтуном, должны были испытать шок в среду, когда он железной рукой радикально обновил кабинет — первая перетряска такого масштаба не в результате парламентских выборов за шестьдесят лет. Главные посты в правительстве получили железные сторонники Брекзита и отпетые тэтчеристы-рыночники. По части этнического и гендерного разнообразия кабинет Джонсона составил бы конкуренцию любому социал-демократическому правительству в Европе. Канцлер (министр финансов) — выходец из пакистанской семьи, в прошлом член совета директоров Deutsche Bank International Саджид Давид. Глава МВД — Прити Патель, родители которой — индийцы из Уганды. Новый министр иностранных дел и заместитель премьера — Доминик Рааб, сын чешского еврея-иммигранта и обладатель черного пояса по карате. Он также бывший юрист МИД, занимавшийся работой международных трибуналов по военным преступлениям. Будущий спарринг-партнер Сергея Шойгу, министр обороны Бен Уоллес — выпускник военной академии в Сэндхерсте и экс-командир разведроты шотландских гвардейцев. Джонсона можно сколько угодно обвинять в беспринципности (как будто другие политики сплошь кандидаты на канонизацию в лике святых). Но за тридцать лет на публике и несколько выигранных выборных кампаний мы довольно много знаем о бывшем мэре Лондона и министре иностранных дел. Он с начала девяностых не доверяет проекту евроинтеграции. Он экономический либерал, сторонник свободной торговли, большой друг Соединенных Штатов, чьим гражданином является по праву рождения. Джонсон в чем-то намного левее команды Дональда Трампа — выступает за права ЛГБТ-сообщества и позитивно относится к иммигрантам (хотя выступает при этом за регулируемую миграционную политику в национальных интересах). Новый премьер — сторонник снижения налогов, но одновременно считает, что государство должно использовать часть расширяющейся базы доходов для модернизации социальной сферы и помощи неимущим. Джонсон в каком-то смысле классический либерал — в старом смысле слова, до того как его загадили любители Маркузе, Фуко и Бодрийяра. Как и Ельцин в конце 80-х, он понимает, что “так жить нельзя” - лучше решительный и тяжелый Брекзит, чем бесконечная неопределенность. Как и Борис Николаевич после распада СССР, Борис Стэнлиевич не боится суда истории. Он так и сказал в своей первой речи после визита к королеве: “Окончательная ответственность за все решения ложится на меня”. Граждане любят таких, и поэтому осмелюсь сделать прогноз: новый британский премьер будет с нами не несколько месяцев, а, возможно, несколько лет. Это не очень хорошая новость для Кремля. Премьер Джонсон сделает все для углубления союза с Америкой. Хотя бы потому, что соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами — главная надежда страны после Брекзита. А в отношении Москвы он будет следовать линии МИД и спецслужб, которые после покушения на Скрипалей считают политику Кремля одной из главных угроз, наряду с исламистским террором. В этом смысле едва ли что-то изменится для российской правящей верхушки по сравнению с эпохой Терезы Мэй. Разве что будет хуже. В своей статье для The Telegraph БоДжо назвал реализацию Брекзита, за который проголосовало большинство британцев, проявлением настоящей демократии и исполнением воли народа. Это красивый риторический и политический ход нового премьер-министра. Одной фразой он забрал тему выхода из ЕС у главного оппонента консерваторов — “Партии Брекзита” Найджела Фаража и симпатизирующих ей кремлевских. Джонсон дал понять Путину: он не даст сделать Брекзит орудием российской политики в Великобритании. Выступая в декабре 2017 года в университете имени Плеханова в Москве, он сказал аудитории, что у его страны нет никаких конфликтов с российским народом, зато есть проблемы с российской властью. Знаю из первоисточников, что именно это вызвало шок в Брюсселе, Берлине и Париже, где считают изоляцию Кремля “контрпродуктивной” и страшно боятся говорить напрямую о противостоянии власти и гражданского общества в России. Потомок королевской династии Вюртембергов и последнего министра внутренних дел Османской империи, любитель древнегреческого и латыни, жизнелюб и эксцентрик, оказался не просто привилегированным дитятей, но настоящим политическим бойцом. Разумеется, как говаривал покойный депутат парламента от Консервативной партии, мыслитель и историк Энох Пауэлл, “все политические карьеры заканчиваются неудачей”. Борис Джонсон вполне может пойти ко дну завтра — таковы реалии настоящей демократии. Но если этого не случится, то официальную Москву ждут нелегкие времена в отношениях с официальным Лондоном. Вот я и думаю: может быть, опытный Путин отправил такую сухую телеграмму Джонсону, потому что догадался об этом раньше других? Источник: SNOB Автор: Константин Эггерт российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW



