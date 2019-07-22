Российский "разворот к Африке" вторгается в традиционную "сферу влияния" Франции

Эндрю Корибко





С тихим успехом российского "разворота к Африке" в последние несколько лет наблюдается начало вторжения Москвы в традиционную "сферу влияния" Франции на континенте, что в свою очередь вызвало интерес Парижа к переговорам о "новой разрядке" с его партнером из числа великих держав, чтобы изменить баланс в отношениях между ними в рамках Новой холодной войны.

Французский президент Макрон удивил мир ранее на этой неделе, когда он неожиданно сказал швейцарскому телеканалу RTS, что он хочет восстановить отношения с Россией. Канал RT привел его следующие смелые заявления:

"Европа... должна создать новые правила доверия и безопасности с Россией, и ей не следует соглашаться только с НАТО"

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"Нам нужна стратегическая дискуссия, поэтому на этой неделе у меня как президента Франции и "семерки" будет еще один, долгий и напряженный разговор с Владимиром Путиным"

Другим важным моментом его интервью было его предупреждение, что "Будет нехорошо оставлять Россию Китаю", а также приятное признание потерь Советского Союза во Второй мировой войне после того, как недавняя траурная церемония Британии по поводу высадки союзных войск полностью замазала огромный вклад ее условного союзника в историю поражения фашизма.



Макрон явно пытается установить хорошие отношения с президентом Путиным, и для этого есть убедительная причина, так как российский лидер руководит незаметным успешным "разворотом к Африке" его страны в последние несколько лет, когда Москва начала вторгаться в традиционную "сферу влияния" Франции на континенте. Этот автор более подробно останавливался на этом в недавней статье о том, как "Военная сделка России с Конго завершает создание ее африканского коридора влияния", в которой утверждается, что искусное применение Москвой "военной дипломатии" привело к тому, что она установила коридор влияния между двумя побережьями, от Атлантического океана до Красного моря через Республику Конго, Центральноафриканскую Республику и Судан, что, таким образом, ставит ее в превосходную позицию, чтобы "уравновесить" континентальные дела и предоставить странам континента "третий вариант выбора" между Западом (США/Франция) и Китаем.

Франция ощущает угрозу в связи с таким развитием событий, так как это закономерно уменьшает ее влияние в этой части мира, которое она до сих пор принимала как данность за счет ее крайне прибыльной пост-колониальной политики "Францафрики", что в свою очередь вызвало у Парижа интерес к переговорам о "новой разрядке" с Москвой параллельно с более крупными переговорами, которые могут добиться некоторого успеха во время саммита в Иерусалиме в этом месяце между российским, израильским и американским советниками по национальной безопасности. Так как США подают сигнал о серьезной заинтересованности в восстановлении отношений с Россией, то совершенно логично, что ЕС начинает прощупывать почву, чтобы тоже это сделать, и Франция считает, что ей следует показать пример в этом отношении в связи с политической неуверенностью в традиционных немецких и британских лидерах континента из-за неожиданного успеха "зеленых" в Европейском парламенте и из-за Брекзита, соответственно.



Франция - признавая, что идущие протесты "желтых жилетов" не оказали особого ощутимого воздействия на внутреннюю и особенно внешнюю политику Франции, как это было с вышеупомянутыми событиями в отношении Германии и Британии, - является по сути самой политически стабильной западноевропейской великой державой. Это делает ее весьма привлекательной и с российской точки зрения в связи с определенностью, с которой Москва ожидает, что Макрон останется главным партнером президента Путина по переговорам в следующие пару лет, в отличие от непредсказуемой ситуации с его немецкими и британскими коллегами. Несмотря на предположительный закулисный успех при заключении "новой разрядки" между США и Россией, Европа (взятая в совокупности), вероятно, не присоединилась бы к этой инициативе тем независимым образом, которым она пытается это сделать сегодня, если бы не африканский толчок, вынудивший Францию начать действовать.

Лишенная самоуверенного лидера после внушительных результатов "зеленых" на европейских парламентских выборах, и после, судя по всему, нескончаемого хаоса Брекзита, дестабилизировавшего традиционных лидеров великих держав континента, Франция увидела исключительный по своей редкости благоприятный момент, чтобы заполнить эту пустоту и получить, наконец, шанс снова позиционировтаь себя как самую важную европейскую страну, когда ее значение возрастает с каждым днем с увеличением шансов на достижение в конечном итоге "новой разрядки" между США и Россией. Россия искала стабильного партнера, чтобы решать вопросы при обсуждении условий европейского аспекта этой возможной геполитической оттепели в Новой холодной войне, а ее "разворот к Африке" значительно поспособствовал тому, чтобы привлечь внимание Франции и помочь Парижу сыграть эту давно желанную роль, когда он сможет более точно оценить перспективы успеха после предстоящей, но пока не имеющей даты встречи между Макроном и президентом Путиным.

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