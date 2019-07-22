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дата публикации 22.07.19 02:45 скаут: Игорь Львович

"Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Игнатию (Григорьеву), епископу Чистопольскому и Нижнекамскому" Россия - 07 июля 2019 г. "Рукоположение само по себе не делает человека ни умнее, ни духовно более совершенным" Русская Православная Церковь Официальный сайт Московского Патриархата

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Игнатию (Григорьеву), епископу Чистопольскому и Нижнекамскому 7 июля 2019 года, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре и возглавил хиротонию архимандрита Игнатия (Григорьева) во епископа Чистопольского и Нижнекамского. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Игнатия на служение.

Преосвященный епископ Игнатий! Днесь, когда Церковь чествует величайшего из пророков — Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, исполнилась о тебе воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим. 12:2), избравшая тебя к высшему иерархическому служению и Духом Святым поставившая блюстителем стада Христова (Деян. 20:28). По молитвам верных и чрез возложение на главу твою рук архипастырей ты сподобился принять Небесного Утешителя, Который соделал тебя епископом Церкви Православной и преемником служения апостолов. Ты приступаешь с дерзновением к престолу благодати (Евр. 4:16), будучи наделенным особыми дарами Духа. Выслушай же со вниманием сие наставление, которое по долгу отеческой любви преподаю тебе ныне. С благословения Божия облачился ты в священные архиерейские ризы. Саккос надел во образ страданий Господа, ибо и тебе надлежит полагать душу свою за пасомых, доколе не изобразится в них Христос (Гал. 4:19). С омофором воспринял сугубую ответственность за спасение овец словесного стада, дабы ничто из наследия Божия не погибло для жизни вечной. Панагия же возложена на грудь твою как печать и свидетельство веры (свт. Симеон Солунский. Премудрость нашего спасения, 48). Ты вступаешь на новое поприще трудов. Путь этот непрост и таит в себе немало опасностей, главные из которых — это человеческие слабости, и в первую очередь — тщеславие и гордость, потому что, достигнув значимого положения, люди нередко начинают думать о себе высоко и ищут от других славы и почета. Гордость не только ослепляет духовно, являясь корнем остальных греховных страстей, но и затуманивает разум, лишает способности правильно воспринимать себя и окружающую действительность. Поэтому призываю тебя к тому, чтобы ты берегся этого огненного искушения и всегда помнил о том, что истинная сила Божия совершается в немощи (2 Кор. 12:9), ибо гордым Бог противится, а смиренным подает благодать (1 Пет. 5:5). Рукоположение само по себе не делает человека ни умнее, ни духовно более совершенным. Не в этом заключается смысл великого Таинства. В епископской хиротонии подается особый дар Небесного Утешителя. Апостол Павел называет сей дар духом силы, любви и целомудрия (2 Тим. 1:7). Но его надлежит непрестанно возгревать в себе (2 Тим. 1:6) ревностными трудами, так как без этих усилий его может постичь печальная участь зарытого в землю таланта из евангельской притчи. Дух силы ниспослан тебе, дабы, не сообразуясь с веком сим (Рим. 12:2), ты проповедовал Царствие Божие и учил о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением (Деян. 28:31). Дух любви дарован тебе, чтобы, подражая Истинному Пастырю, являть образец милосердия, жертвенности и отеческого внимания к нуждам пасомых. Дух целомудрия получил ты сегодня, дабы назидать народ Божий в здравом и неповрежденном учении. В сих трех предстоит тебе подвизаться отныне, исполняя вверенное высокое служение Духа. Премудрым Промыслом Вседержителя тебе суждено быть епископом Чистопольским и Нижнекамским. История христианства на этой земле уходит корнями в глубокую древность. Это особо значимое место для нашего народа — место, обагренное кровью святых мучеников Авраамия и Феодора Бóлгарских, прославленное подвигами многих исповедников Церкви Русской в XX столетии. Испокон веков здесь бок о бок живут в мире и согласии представители разных национальностей и религий. Тебе предстоит весьма важное и ответственное дело: сохраняя сложившиеся традиции добрососедства и взаимного уважения, назидать крепкие православные общины, укреплять их и создавать, утверждать в вере и благочестии свою паству, с дерзновением нести слово о Воскресшем Спасителе и ближним, и дальним, возжигая в сердцах людей любовь ко Христу. Не забывай о том, что именно любовь строит Церковь, что именно она есть сила, созидающая христианскую общину. «А потому если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение хотя к одному человеку, то ты — в горестном самообольщении», — предупреждает нас святитель Игнатий Брянчанинов (Аскетические опыты. Том 1. О любви к ближнему). Прислушайся к мудрым словам своего небесного покровителя и, следуя им, непрестанно испытывай свое сердце, не закрались ли в него зависть или злоба, не отягощено ли оно обидой или осуждением. Архипастырские труды весьма обширны и многообразны, но чем бы ты ни занимался — будь то социальное служение, работа с молодежью, межрелигиозный диалог или проповедь Евангелия — все это без любви теряет свою ценность и нет в том никакой пользы (1 Кор. 13:3). «Нет ничего бесполезнее учителя, который любомудрствует только на словах. Это свойственно не учителю, а лицемеру», — справедливо отмечает святитель Иоанн Златоуст (Беседы на Деяния апостольские. Беседа 1). И поскольку истинность слов познается из образа жизни человека, более всего стремись являть личный пример целомудрия, кротости, терпения, любви и послушания Святой Церкви, ведь никакой пастырь не может дать другим того, чего не имеет сам. Особым твоим попечением должно стать евангельское просвещение людей и возрождение духа общинности на приходах. Церковная жизнь не сводится к внешним обычаям и установлениям — она есть подлинное бытие во Христе Иисусе, которое мы переживаем в Евхаристической Трапезе. Сегодня ты получил не лавровый венок, а колючий терновый венец. Ты вступаешь на тяжелый путь крестоношения, и пусть на этой многотрудной стезе твоими верными и надежными соратниками станут священнослужители и миряне епархии, в соработничестве с которыми тебе предстоит развивать и служение милосердия, и духовно-просветительскую деятельность в регионе. Укрепляясь Господом и могуществом силы Его (Еф. 6:10), препоясавшись истиной и облекшись в броню праведности (Еф. 6:14-16), прими жезл сей — зримый символ твоей архипастырской власти, утверждения народа в вере, пасения душ и путеводительства (свт. Симеон Солунский. Премудрость нашего спасения, 48). Теперь же, исполнившись даров Духа Божия, благослови зде присутствующих, молившихся сегодня о еже показати архиерейство твое непорочным и святым и сотворити тебя подражателем истинного Пастыря Господа Иисуса (из чинопоследования архиерейской хиротонии), Ему же честь и слава во веки веков. Аминь. Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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