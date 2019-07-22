Преосвященный епископ Игнатий!
Днесь, когда Церковь чествует величайшего из пророков — Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, исполнилась о тебе воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим. 12:2), избравшая тебя к высшему иерархическому служению и Духом Святым поставившая блюстителем стада Христова (Деян. 20:28). По молитвам верных и чрез возложение на главу твою рук архипастырей ты сподобился принять Небесного Утешителя, Который соделал тебя епископом Церкви Православной и преемником служения апостолов.
Ты приступаешь с дерзновением к престолу благодати (Евр. 4:16), будучи наделенным особыми дарами Духа. Выслушай же со вниманием сие наставление, которое по долгу отеческой любви преподаю тебе ныне.
С благословения Божия облачился ты в священные архиерейские ризы. Саккос надел во образ страданий Господа, ибо и тебе надлежит полагать душу свою за пасомых, доколе не изобразится в них Христос (Гал. 4:19). С омофором воспринял сугубую ответственность за спасение овец словесного стада, дабы ничто из наследия Божия не погибло для жизни вечной. Панагия же возложена на грудь твою как печать и свидетельство веры (свт. Симеон Солунский. Премудрость нашего спасения, 48).
Ты вступаешь на новое поприще трудов. Путь этот непрост и таит в себе немало опасностей, главные из которых — это человеческие слабости, и в первую очередь — тщеславие и гордость, потому что, достигнув значимого положения, люди нередко начинают думать о себе высоко и ищут от других славы и почета. Гордость не только ослепляет духовно, являясь корнем остальных греховных страстей, но и затуманивает разум, лишает способности правильно воспринимать себя и окружающую действительность. Поэтому призываю тебя к тому, чтобы ты берегся этого огненного искушения и всегда помнил о том, что истинная сила Божия совершается в немощи (2 Кор. 12:9), ибо гордым Бог противится, а смиренным подает благодать (1 Пет. 5:5).
Рукоположение само по себе не делает человека ни умнее, ни духовно более совершенным. Не в этом заключается смысл великого Таинства. В епископской хиротонии подается особый дар Небесного Утешителя. Апостол Павел называет сей дар духом силы, любви и целомудрия (2 Тим. 1:7). Но его надлежит непрестанно возгревать в себе (2 Тим. 1:6) ревностными трудами, так как без этих усилий его может постичь печальная участь зарытого в землю таланта из евангельской притчи.
Дух силы ниспослан тебе, дабы, не сообразуясь с веком сим (Рим. 12:2), ты проповедовал Царствие Божие и учил о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением (Деян. 28:31). Дух любви дарован тебе, чтобы, подражая Истинному Пастырю, являть образец милосердия, жертвенности и отеческого внимания к нуждам пасомых. Дух целомудрия получил ты сегодня, дабы назидать народ Божий в здравом и неповрежденном учении. В сих трех предстоит тебе подвизаться отныне, исполняя вверенное высокое служение Духа.
Премудрым Промыслом Вседержителя тебе суждено быть епископом Чистопольским и Нижнекамским. История христианства на этой земле уходит корнями в глубокую древность. Это особо значимое место для нашего народа — место, обагренное кровью святых мучеников Авраамия и Феодора Бóлгарских, прославленное подвигами многих исповедников Церкви Русской в XX столетии. Испокон веков здесь бок о бок живут в мире и согласии представители разных национальностей и религий. Тебе предстоит весьма важное и ответственное дело: сохраняя сложившиеся традиции добрососедства и взаимного уважения, назидать крепкие православные общины, укреплять их и создавать, утверждать в вере и благочестии свою паству, с дерзновением нести слово о Воскресшем Спасителе и ближним, и дальним, возжигая в сердцах людей любовь ко Христу.
Не забывай о том, что именно любовь строит Церковь, что именно она есть сила, созидающая христианскую общину. «А потому если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение хотя к одному человеку, то ты — в горестном самообольщении», — предупреждает нас святитель Игнатий Брянчанинов (Аскетические опыты. Том 1. О любви к ближнему). Прислушайся к мудрым словам своего небесного покровителя и, следуя им, непрестанно испытывай свое сердце, не закрались ли в него зависть или злоба, не отягощено ли оно обидой или осуждением.
Архипастырские труды весьма обширны и многообразны, но чем бы ты ни занимался — будь то социальное служение, работа с молодежью, межрелигиозный диалог или проповедь Евангелия — все это без любви теряет свою ценность и нет в том никакой пользы (1 Кор. 13:3). «Нет ничего бесполезнее учителя, который любомудрствует только на словах. Это свойственно не учителю, а лицемеру», — справедливо отмечает святитель Иоанн Златоуст (Беседы на Деяния апостольские. Беседа 1). И поскольку истинность слов познается из образа жизни человека, более всего стремись являть личный пример целомудрия, кротости, терпения, любви и послушания Святой Церкви, ведь никакой пастырь не может дать другим того, чего не имеет сам.
Особым твоим попечением должно стать евангельское просвещение людей и возрождение духа общинности на приходах. Церковная жизнь не сводится к внешним обычаям и установлениям — она есть подлинное бытие во Христе Иисусе, которое мы переживаем в Евхаристической Трапезе.
Сегодня ты получил не лавровый венок, а колючий терновый венец. Ты вступаешь на тяжелый путь крестоношения, и пусть на этой многотрудной стезе твоими верными и надежными соратниками станут священнослужители и миряне епархии, в соработничестве с которыми тебе предстоит развивать и служение милосердия, и духовно-просветительскую деятельность в регионе.
Укрепляясь Господом и могуществом силы Его (Еф. 6:10), препоясавшись истиной и облекшись в броню праведности (Еф. 6:14-16), прими жезл сей — зримый символ твоей архипастырской власти, утверждения народа в вере, пасения душ и путеводительства (свт. Симеон Солунский. Премудрость нашего спасения, 48). Теперь же, исполнившись даров Духа Божия, благослови зде присутствующих, молившихся сегодня о еже показати архиерейство твое непорочным и святым и сотворити тебя подражателем истинного Пастыря Господа Иисуса (из чинопоследования архиерейской хиротонии), Ему же честь и слава во веки веков.
Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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