“Талак” 3 раза и ты мне больше не жена....

Бывший король Малайзии развелся со своей русской женой, бывшей королевой красоты, после одного года брака

Датой развода султана Мухаммеда V и русской экс-королевы красоты Оксаны Воеводиной было названо 22 июня, развод произошел в Сингапуре.ФОТО: RIHANAPETRA / INSTAGRAMPUBLISHEDJUL КУАЛА-ЛУМПУР

https://youtu.be/l3mUpjNMJY8

Июль 17, 2019 Бывший король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, развелся со своей российской женой - бывшей королевой красоты Оксаной Воеводиной, сообщает местная пресса, - очевидный внезапный конец бурного романа, который в равной мере восхищал и озадачивал всю Малайзию.

Развод был зарегистрирован 1 июля, сообщила газета New Straits Times в среду (17 июля), добавив, что её источники сообщают, что копия свидетельства о разводе супружеской пары, циркулирующая в социальных сетях, является подлинным документом

Свидетельство, имеющее государственный герб султаната Келантан и помеченное как копия жены, указывает на то, что развод совершен посредством трижды произнесенного слова «талак» - самой серьезной и необратимой формы развода в исламе. Датой развода указано 22 июня, местом развода - Сингапур.

В пятницу (19 июля) пресс-секретарь Сиарийского суда в Сингапуре заявил, что в шариатском суде Сингапура нет никаких записей о разводе супружеской пары.

Заместитель главного министра султаната Келантана, спрошенный об этом, опроверг информацию о разводе, сообщает NST.

«(Точно так же, как когда представители прессы спрашивали нас (правительство султаната) о браке султана, мы не можем комментировать (новости о разводе), потому что у нас нет официальной информации об этом», - сказал Датук Мохд Амар Ник Абдулла журналистам в среду). ,

«Мы узнаем о разводе только через социальные сети, в том числе из новостей, опубликованных на первой странице сегодняшней газеты».

Всё это происходит спустя всего только два месяца после рождения сына пары.

Хотя дворец не сделал официального комментария по поводу развода, во вторник он выпустил заявление с изложением правильного использования королевских титулов.

«Пожалуйста, имейте в виду, что никто не может называться Королевой Келантан, Королем Келантан или Султаншей Келантан без официального объявления от Истана Келантан», - говорится в заявлении дворца. В нем не упоминалась Воеводина.

Родившаяся в России г-жа Воеводина открыла аккаунт в Instagram в прошлом месяце. Подтвержденный аккаунт насчитывает около 360 000 подписчиков, и в нескольких сообщениях содержатся ее фотографии с султаном Мухаммедом V, а также длинные посты о ее жизни и о том, как пара познакомилась.





Приняв имя Рихана Оксана Петра, 27-летняя женщина также рассказывала о материнстве и семейной жизни с уже однажды разведенным султаном Мухаммедом V. Но она не была официально признана государством в качестве новой султанши. Султан Мухаммед V не имеет детей от первого брака.

В сообщении от 10 июля говорилось, что она вышла замуж в июне прошлого года, а в мае родила сына Исмаила Леона: «Иншалла (если Бог даст) Его Королевское Высочество наследного принца Келантана и Иншаллы, будущего короля Малайзии».

Султан Мухаммед V, 49 лет, несколько раз появлялся на публике после ухода с поста короля Малайзии 6 января, он тогда стал первым монархом в истории страны, который отрекся от престола.

Он вступил на престол в декабре 2016 года и должен был прослужить пять лет в рамках ротационной монархической системы, в которую входят девять королевских домов страны.

Хотя он не назвал тогда причины своего отречения, королевские наблюдатели заявили, что одним из факторов стали прозвучавшие в ноябре прошлого года , когда он находился в медицинском отпуске, предположения о его браке с Воеводиной.

Прошлое госпожи Воеводины вызвало недоумение в консервативной мусульманской Малайзии, в частности, после того, как в интернете появились её фотографии полуобнаженной и позирующей в нижнем белье.

Примечание: эта история была отредактирована для ясности.

https://youtu.be/KWltrRf1ui0

https://youtu.be/_sGBcCg7hBA

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