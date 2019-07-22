Найдены оригинальные видеозаписи посадки на Луну | NBC Nightly News
NBC News
Published on Jul 20, 2019
В 50-ю годовщину посадки на Луну люди размышляют о том, как это знаменательное событие повлияло на их жизнь. Гэри Джордж был стажером в НАСА, когда сделал собственное открытие - в куче использованных, никому не нужных, принадлежавших государству видеокассет, он обнаружил последние известные оригинальные записи с Луны. Они показывают самую ясную картину того исторического момента.
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