Найдены оригинальные видеозаписи посадки на Луну | NBC Nightly News

NBC News

Published on Jul 20, 2019





В 50-ю годовщину посадки на Луну люди размышляют о том, как это знаменательное событие повлияло на их жизнь. Гэри Джордж был стажером в НАСА, когда сделал собственное открытие - в куче использованных, никому не нужных, принадлежавших государству видеокассет, он обнаружил последние известные оригинальные записи с Луны. Они показывают самую ясную картину того исторического момента.

статью прочитали: 2 человек

Комментарии