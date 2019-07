архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.07.19 23:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu

"More than 400 MH370, MH17 compensation claims settled" Австралия - 17 апреля 2019 г. Более 400 требований о компенсации по делам МН370 и МН17 удовлетворены Стив Криди

Обломки МН17. Фото: Международная следственная группа

Требования о компенсациях 428 семей жертв авиакатастроф Malaysia Airlines MH17 и MH370 уже удовлетворены, но 125 семей все еще ведут борьбу за окончательную сумму. Эти цифры содержались в парламентском ответе малайзийского министра транспорта Энтони Лока и о них сообщила деловая газета The Malaysian Reserve. Самым большим разногласием является спорное исчезновение рейса МН370, где 130 семей выразили согласие с компенсацией, но 109 получили только часть суммы и все еще ведут переговоры об окончательной цифре. "Боинг 777" исчез при загадочных обстоятельствах 14 марта 2014 года и не был обнаружен несмотря на обширные поиски возможных мест крушения в южной части Индийского океана. Выдвигались десятки теорий, некоторые из них фантастические, о том, что произошло, но многие отраслевые эксперты считают, что это было убийство-самоубийство, при этом наиболее вероятным виновником является капитан Захари Ахмед Шах. Самолет рейса МН17, также "Боинг 777", был сбит над восточной Украиной 17 июля 2014 года произведенной в России ракетой, которую, как считается, выпустили российские сепаратисты. Из 298 семей, вовлеченных в эту трагедию, 282 удовлетворили свои требования и только у 16 остаются неурегулированные претензии. Деловая газета сообщила, что из письма не ясно, кто сделал платежи, но отметила, что Лок сказал, что размер компенсационных платежей был определен в соответствии с Монреальской конвенцией 1999 года и варьировался в зависимости от обстоятельств. Семьям были предложены предварительные выплаты в 50000 долларов в 2014 году, и газета сообщила, что некоторые согласились на эти платежи, которые были сделаны, как считается, страховым консорциумом, возглавляемым Allianz. Все еще идущее судебное разбирательство по поводу авиакатастроф включает, как сообщалось недавно, решение семьи 18-летней жертвы из США предъявить иск базирующимся в США компаниям по переводу денег и двум российским банкам, которые предположительно предоставляли услуги про-российским сепаратистам, обвиняемым в сбитии МН17. Семья Шансман подала в суд на российский "Сбербанк", Банк ВТБ, Western Union Co., Western Union Financial Services, MoneyGram International Inc и платежные системы MoneyGram. В иске говорится, что предоставление этими компаниями материальной поддержки Донецкой Народной Республике являлось "существенным фактором" ее способности запустить ракету с контролируемой ей территории. Семьи более чем 100 жертв МН370 не добились успеха в США с иском о признании ответственными за это крушение авиакомпании Malaysia Airlines, страховой компании Allianz и компании Boeing. Судья окружного суда в ноябре 2018 года отклонил это судебное дело, заявив, что оно должно рассматриваться в Малайзии.

