



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 02.08.17 22:25 скаут: Sofora; “Интернет-Ополчение ”,

Ссылка на оригинал Танцы на костях: «Reuters» на заказ пишет статьи о погибших в Сирии россиянах



Я многое повидал от самых разных СМИ: как BBC развернули целую кампанию по демонизации России в отношении Грузии, которая напала на Южную Осетию в день начала Олимпиады; как продолжают обвинять РФ в сбитом малазийском Боинге MH-17, не предоставляя доказательств. Однако то, что сделало «Reuters», с трудом поддаётся понимаю. Британское средство массовой информации решило сделать «подарок» ко Дню Воздушно-десантных войск и опубликовало статью с числом погибших в Сирии россиян. Да, эта информация не является секретной, так как все данные можно найти на сайте Минобороны РФ, однако опубликованные «Рейтер» данные расходятся с реальными не в меньшую сторону.



Это «НО» заключается в том, что британское СМИ ссылается на каких-то людей, являющихся «друзьями, родными и близкими» тех самых погибших. Ни имён, ни званий, ни рода войск.



При этом англичане возлагают вину за их смерть на Россию и Министерство обороны, которое, как оказалось, совершенно непричастно к этим смертям: представительство Кремля, разумеется, не могло пропустить мимо себя западную новость и дало вполне вразумительное пояснение по данной ситуации.



Так, например, по этому поводу высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. И если Песков сказал очень умную вещь по поводу того, что если эти данные и правдивы, то к действиям России они не имеют никакого отношения, то Конашенков попал в самую точку:



«Снова в качестве источников какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы „запуганными“ анонимными „родственниками и знакомыми“.



А теперь вернёмся к началу поста: когда Грузия напала на Юж.Осетию, BBC и CNN брали большинство своих материалов из соцсетей, где поливали грязью Россию в тот момент, когда наши ребята эвакуировали деревни и посёлки на линии огня грузинской артиллерии.



Когда ВСУ сбили Боинг, все западные СМИ пользовались информацией из Твиттера и Фейсбука, а политики США в один голос скандировали о наличии безукоризненных доказательств вины России, которые так и не были предъявлены, не принимая во внимания объёмный отчёт «Алмаз-Антей», фотографии со спутников и результаты технической экспертизы о характере повреждений.



И вот теперь статья от «Reuters», которая выходит ни с того, ни с сего аккурат перед 2 августа. Чувствуете, чем пахнет? Заказом.



Да, я более чем уверен, что это банальный заказ, выполненный топорно и бездумно. Зачем обращаться к реальной статистике? В этом нет никакой сенсации! По логике «Рейтер», они могут писать всё угодно, а люд это даже разжевывать не будет – так проглотит.



А если задуматься?



Если задуматься о том, что каждый из погибших, не важно – солдат он или доброволец, сражался бок о бок с товарищами не просто во имя какой-то идеи или религии, а для того, чтобы бородатые дядьки не постучали в его дверь, или дверь его соседей, то он не просто «погибший». Он – Герой, который сражался не только за Россию, но и за мир во всём мире, включая Европу и пресловутую Великобританию, и смерть которого теперь, к огромному сожалению, используют в политических играх западники.



Что сделала та же Британия для сохранения жизней простых людей в Сирии? Ничего. Совсем ничего. А Россия, между прочим, уже больше двух лет поставляет гуманитарную помощь, принимает детей на лечение, призывает стороны конфликта к мирному процессу. А со стороны США постоянно можно услышать о поражении „побочных“ целей, либо про „ошибки наведения“, результатами которых являются жертвы среди гражданских. Я верю фактам, таким как этот:



Или этот





Подвиг каждого из них не забудется, потому что они – спасители всего мира от чумы, именуемой «терроризмом».

По информации агентства, в Сирии погибло куда больше людей, чем об этом сообщается в официальных источниках. Шок! Сенсация! Только есть одно большое, жирное НО.Это «НО» заключается в том, что британское СМИ ссылается на каких-то людей, являющихся «друзьями, родными и близкими» тех самых погибших. Ни имён, ни званий, ни рода войск.При этом англичане возлагают вину за их смерть на Россию и Министерство обороны, которое, как оказалось, совершенно непричастно к этим смертям: представительство Кремля, разумеется, не могло пропустить мимо себя западную новость и дало вполне вразумительное пояснение по данной ситуации.Так, например, по этому поводу высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. И если Песков сказал очень умную вещь по поводу того, что если эти данные и правдивы, то к действиям России они не имеют никакого отношения, то Конашенков попал в самую точку:«Снова в качестве источников какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы „запуганными“ анонимными „родственниками и знакомыми“.А теперь вернёмся к началу поста: когда Грузия напала на Юж.Осетию, BBC и CNN брали большинство своих материалов из соцсетей, где поливали грязью Россию в тот момент, когда наши ребята эвакуировали деревни и посёлки на линии огня грузинской артиллерии.Когда ВСУ сбили Боинг, все западные СМИ пользовались информацией из Твиттера и Фейсбука, а политики США в один голос скандировали о наличии безукоризненных доказательств вины России, которые так и не были предъявлены, не принимая во внимания объёмный отчёт «Алмаз-Антей», фотографии со спутников и результаты технической экспертизы о характере повреждений.И вот теперь статья от «Reuters», которая выходит ни с того, ни с сего аккурат перед 2 августа. Чувствуете, чем пахнет? Заказом.Да, я более чем уверен, что это банальный заказ, выполненный топорно и бездумно. Зачем обращаться к реальной статистике? В этом нет никакой сенсации! По логике «Рейтер», они могут писать всё угодно, а люд это даже разжевывать не будет – так проглотит.А если задуматься?Если задуматься о том, что каждый из погибших, не важно – солдат он или доброволец, сражался бок о бок с товарищами не просто во имя какой-то идеи или религии, а для того, чтобы бородатые дядьки не постучали в его дверь, или дверь его соседей, то он не просто «погибший». Он –, который сражался не только за Россию, но и за мир во всём мире, включая Европу и пресловутую Великобританию, и смерть которого теперь, к огромному сожалению, используют в политических играх западники.Что сделала та же Британия для сохранения жизней простых людей в Сирии? Ничего. Совсем ничего. А Россия, между прочим, уже больше двух лет поставляет гуманитарную помощь, принимает детей на лечение, призывает стороны конфликта к мирному процессу. А со стороны США постоянно можно услышать о поражении „побочных“ целей, либо про „ошибки наведения“, результатами которых являются жертвы среди гражданских. Я верю фактам, таким как этот:Или этотПодвиг каждого из них не забудется, потому что они – спасители всего мира от чумы, именуемой «терроризмом».

статью прочитали: 40 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

