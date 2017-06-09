Кошерный туз в сирийской колоде

Иран давно активно вовлечен в сирийский конфликт. У экспертного сообщества появились подозрения, что сейчас США разрабатывают специальный план по выведению из Большой Сирийской игры Исламской республики. Предполагается, что Вашингтон вероятнее всего использует для этого Израиль. Как именно это хотят провернуть американцы?





Давайте разбираться.





Во-первых, стоит понимать, что сейчас проамериканская коалиция продолжает вероломно бомбить сирийскую армию. Очередной авиаудар был нанесен буквально на днях. Понимая, что удары по правительственным войскам лишь укрепляют позиции боевиков ИГ, МИД САР выступил с заявлением, в котором призвал коалицию США прекратить бомбежки.





В дипведомстве Сирии в выражениях не стеснялись и назвали вещи своими именами: там подчеркнули, что коалиция США буквально занимается терроризмом, а также нарушает не только международное право и устав ООН, но и резолюции Совбеза, декларирующие абсолютный суверенитет сирийского государства.





Помимо сирийских дипломатов бандитскими действиями коалиции Запада в Сирии были также возмущены военные. Особо яркую позицию заняли представители иранской военно-политической организации «Хезболла», которые и вовсе предупредили, что располагают всеми силами и возможностями нанести в качестве зеркального ответа удар по американцам в Сирии.





Несмотря на пыл иранских ополченцев, до сих пор остаются не ясными конечные интересы Ирана в САР. Ведь по многим пунктам эксперты не могут сойтись до сих пор. Более того, четкой позиции нет и у официального Тегерана. При этом, в нерешительности Ирана видят свои дивиденды Штаты, которые хотят кинуть на стол свою «кошерный туз»: карту давнего врага Исламской республики — Израиля. В идеале американцы хотят сделать так, чтобы израильские военные начали громить «Хезболлу» на территории Сирии.





Для того, чтобы понять, насколько важна сама «Хезболла» для Ирана, обратимся к мнению военного политолога, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева.





«Группировка «Хезболла» была создана Ираном для того, чтобы вести некую такую партизанско-диверсионную войну против Израиля и, конечно, от этой группировки Иран никогда не откажется. Эта группировка в некотором смысле опорный пункт, база Ирана на границе с Израилем, между Ливаном и Израилем, непосредственно для нанесения таких вот ударов. И, конечно, «Хезболла» – это еще инструмент политики Ирана, потому что они могут как ослаблять активность действий «Хезболлы», так и наоборот ее увеличивать», — пояснил эксперт.





По его словам, ирано-израильское противостоянии в САР сыграет на руку Вашингтону. В то же время Плеханов напоминает, насколько критически важна сегодня Сирия для Ирана.





«Иран понимает, что если в Сирии не будет Асада, и там будут хозяйничать западные силы, там могут быть развернуты военные части и базы. Конечно, Иран понимает, что тогда его начнут зажимать со всех сторон: для Ирана это будет та же самая петля анаконды. Иран понимает, что союзника тут он не может сдать, особенно того, который может сыграть свою роль в том, чтобы Иран оставался региональным лидером, по крайней мере, влиятельным субъектом», — подчеркнул он.





Последствия реализации плана Вашингтона для Плеханова очевидны: из-за падения Сирии не только значительно просядут позиции Ирана в регионе, но и появится откровенно враждебное Тегерану государство прямо под его боком. Такая перестановка внесет кардинальные изменения в давно устоявшуюся здесь конфигурацию политических сил. А именно — усилятся позиции Саудовской Аравии и других арабских государств, а также Египта и Израиля.





«Иран будет чувствовать себя очень некомфортно, поэтому для них, конечно, Сирия, это такой плацдарм, за который они все равно будут стараться биться», — заключил эксперт.

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