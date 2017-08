архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.08.17 10:20 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Foreign Policy”,

"The War Over Who Controls U.S. Foreign Policy Has Begun" США - 28 июля 2017 г. Война за то, кто контролирует внешнюю политику США, началась Элизабет Розенберг Фото: MICHAEL REYNOLDS/Pool/Getty Images Беспрецедентный, масштабный новый законопроект о санкциях, который Конгресс отправил президенту Дональду Трампу в четверг, является заявлением негодования со стороны законодателей в связи с неспособностью президента добросовестно проводить в жизнь внешнюю политику в отношении Ирана, Северной Кореи и России. По сути это также открытая попытка забрать у президента рычаги власти в области национальной безопасности. Законодатели почти единодушны в их поддержке более жесткой политики США по некоторым самым серьезным вызовам национальной безопасности. Многие считают, что Трамп и бывший президент Барак Обама действовали недостаточно жестко, чтобы застопорить иранскую программу баллистических ракет, поддержку Ираном терроризма и усилия по дестабилизации Ближнего Востока, а также тревожно быстрое продвижение Северной Кореи к способности производить ядерное оружие большой дальности. Законодатели взяли все в свои руки и написали законопроект о новых санкциях, чтобы принять меры в отношении этих угроз. Но реальной целью и силой законопроекта является набор финансовых мер, нацеленных непосредственно против России. Целый ряд новых санкций предназначен для того, чтобы призвать Москву к ответу за ее вмешательство в демократические процессы в США и ее продолжающиеся агрессивные действия в Европе и на Ближнем Востоке. В практическом смысле новые меры против России закрепляют законодательно существующие санкции, лишая президента возможности отменить их. И они идут намного дальше: новые положения более значительно отразятся на получении прибылей и международных обязательствах российского оборонного, разведывательного, энергетического, банковского, железнодорожного, горнодобывающего и металлургического секторов. Они также нацелены на российские кибер-проникновения и военную поддержку этой страной сирийского режима. Взятые вместе, эти новые ограничения посылают надлежаще жесткое послание Кремлю, что Соединенные Штаты не потерпят российское вмешательство в выборы и бандитизм. Однако, несмотря на жесткость законопроекта, введение злых финансовых санкций не является чем-то новым. Действительно примечательный и беспрецедентный элемент этого законопроекта имеет безобидное название "пересмотр конгрессом" санкций. Он связывает президенту руки в осуществлении санкций посредством создания сложных механизмов для тщательного изучения и блокирования, чтобы не позволить смягчить политику в отношении России. Конгресс хочет держать президента на очень коротком поводке. Эта узурпация власти сходна с созданием Конгрессом резолюции о военных полномочиях 1973 года, чтобы ограничить способность исполнительной власти вступать в вооруженный конфликт без согласия законодательной власти. Сегодня, как и тогда, многие законодатели считают текущее положение дел близким к катастрофическому, требующему незаурядных действий. Но за это утверждение законодательной прерогативы придется заплатить очень высокую цену. Конгресс делает необратимый шаг, чтобы значительно подорвать одно из самых значимых невоенных внешнеполитических средств, имеющихся у Соединенных Штатов. Санкции будут менее гибкими, менее доступными, а рычаги давления страны, чтобы заставить противников изменить их угрожающую политику, ослаблены. Два фактора объясняют то, почему законопроект по России уменьшит полезность санкций как инструмента государственного управления. Во-первых, Конгресс не подходит для строгого управления их реализацией в течение длительного периода - у него нет необходимых источников развединформации, бюрократической структуры и дееспособности. Конгресс замедлит изменение политики и сделает санкции более громоздкими и карательными, и менее гибкими. Другим фактором, подрывающим полезность санкций, является то, что этот закон делает их меньшим движущим мотивом для изменения политики. Конгрессу, имеющему сильное влияние на любое ослабление санкций против России, но имеющему неповоротливую бюрократическую структуру, будет трудно координировать и действовать, чтобы снять санкции с России, если изменится политическая ситуация. Российский президент Владимир Путин не может на деле вести переговоры по санкциям со всем Конгрессом США. Он не увидит пользы в выполнении Минских обязательств. И даже если он их выполнит, санкции, судя по всему, закреплены на месте. Внешнеполитические последствия на этом не заканчиваются. Конгресс, вероятно, повторит в других законопроектах этот подход "смирительной рубашки" к пересмотру санкций. И если он это сделает, это может оказать воздействие на ограничение способности исполнительной власти перенастроить санкции во множестве других областей. Следующий президент, и преемники, все будут связаны в отношении санкций, и у них будет меньше гибкости при руководстве американской внешней политикой. В мире, где полно угроз безопасности, опасно уменьшать нашу внешнеполитическую гибкость и невоенные средства государственного управления. Некоторые члены Конгресса понимают, какой очень важный шаг они делают, и попытаются заняться его последствиями позднее. Но поддержка подавляющим большинством законодателей законопроекта о новых санкциях ясно указывает на ту опасность, которую они видят в оставлении политики в отношении России на усмотрение президенту. Это только первый раунд схватки. Администрация будет возмущена суровыми мерами со стороны Конгресса и найдет способ дать отпор, включая отказ реализовывать новые санкции полностью. В свою очередь, можно ожидать, что Конгресс будет яростно детально контролировать любые действия администрации по изменению и обеспечению соблюдения санкций в отношении России. Мы, возможно, увидим слушания по конкретным запросам на лицензии и узкому использованию исключений, а также выяснение отношений по поводу того, что включает "важная" внешняя политика в отношении России. Конгресс одержал победу, приняв этот законопроект, несмотря на возражения Белого дома, но борьба за то, кто контролирует направление внешней политики США, совсем не закончена. статью прочитали: 1 человек Комментарии