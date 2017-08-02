Россия умеет мстить, и Путин не будет сдерживаться

Китайские СМИ пристально следяет за развитием ситуации и анализируют новый виток американских санкций. Так, «Синьхуа» отмечает: «Внутриполитические дрязги с использованием инструментов внешней политики — это одна из специфик американской политики. Новые санкции не только ухудшат российско-американские отношения, но и вызовут цепную реакцию в таких странах и регионах, как Украина, Сирия, Иран и Корейский полуостров. Кроме того, введение новых санкций против России, по всей вероятности, преследует цель повлиять на президентские выборы в России 2018 года, а именно путем введения санкций снизить уровень поддержки В. Путина внутри России».

Очевидно, что американские специалисты недооценивают русский народ, раз полагают, что санкциями могут повлиять на итоги президентских выборов в России. Рейтинг Путина по-прежнему выше рейтинга Трампа и Обамы вместе взятых. Заметим, что в России такой мотив американских санкций звучит крайне редко.

Реакцию России китайские аналитики тоже стараются просчитать. «Россия умеет жестоко мстить, но вряд ли будет делать это сразу, скорее всего, подождёт подходящего момента. Оба государства ведут дипломатическую войну, вплоть до того, что накладывают друг на друга экономические санкции в ущерб и России, и США. Но только когда будут затронуты настоящие интересы России, Путин не будет сдерживаться», — пишет китайский The Paper.

Собственно, китайцы озвучили два главных тезиса, которые редко озвучивают у нас. А именно, что санкции призваны подорвать доверие к Путину и тем самым изменить вектор развития России как независимой державы. И что ответ России стоит ждать тогда, когда он будет наиболее болезненным для США. Именно так, месть — холодное блюдо.