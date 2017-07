архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.07.17 05:14 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"RUSSIA vs. USA: Where’s The Gold Going??" Глобальная сеть - 22 июня 2017 г. Куда уходит золото в России и в США Стив Анджело (Steve St. Angelo) June 22nd, 2017 Соединенные Штаты продолжают двигаться в направлении войны с Россией, хотя понятно, что когда осядет пыль, никакого настоящего победителя в этом военном конфликте не будет. Однако, если мы сравним эти две супердержавы [в “конфликте”] на современном “рынке золота”, то выяснится что русские - явные победители. В то время как США (тайно) ликвидируют когда-то огромные официальные запасы золота, русские поступают ровным счетом наоборот. Согласно данным Smaulgld.com, с начала года, русские добавили к своим официальным запасам внушительные 3,000,000 унций золота. Если вы ещё не познакомились с сайтом Smaulgld.com, то я настоятельно рекомендую сделать это сейчас. В статье Smaulgld.com Central Bank Of Russia Continues To Boost Overall Reserves (“Центральный банк России продолжает наращивать свои общие резервы”) расписаны ежемесячные прибавки к официальным золотым запасам России: Январь 2017 = +1,000,000 oz Февраль 2017 = +300,000 oz Март 2017 = +800,000 oz Апрель 2017 = +200,000 oz Май 2017 = +700,000 oz 3 миллиона унций золота, добавленных Россией к своим запасам это очень много…. это 93,3 метрических тонны. Теперь, если сравнить Россию и США по добыче золота и по прибавке к официальным запасам, то результат можно увидеть на следующей диаграмме:

Цифры добычи золота за январь-май 2017 г. основаны на данных государственных служб (GFMS 2017 Gold Survey и USGS March 2017 Gold Mineral Industry Survey). Как мы видим - из, приблизительно, 106 метрических тонн (мт) золота, добытых за январь-май, Россия добавила к своим официальным запасам 93 мт, а США, добывшие за тот же период 96 мт золота, добавили к своим официальным резервам один большой НОЛЬ. Таким образом, в России, на пополнение золотых резервов пошло 88% добытого в январе-мае 2017 г. золота, в то время как Соединенные Штаты продолжают отправлять на экспорт весь добытый ими металл. Если использовать оценки основанные на мартовском отчете Геологической службы США (USGS March 2017 Gold Mineral Industry Survey), то можно предположить, что с января по май, в добыче золота у США образуется дефицит в 26 тонн:

За январь-май 2017 г. добыча золота в США, по прогнозам, составит 94 мт, импорт достигнет 118 мт, в то время как общий экспорт золота, по оценкам, составит 238 мт. Таким образом образуется дефицит поставки в 26 мт. Если мы посмотрим на фактические данные за январь-март 2017 г., то добыча составляла 54 мт, импорт - 71 мт и общий экспорт - 143 мт. Итого, за первые 3 месяца года образовался дефицит поставок 18 метрических тонн золота. Итак, мы видим, что Соединенные Штаты продолжают экспортировать больше золота, чем добывают и импортируют. Россия, в это время, делает прямо противоположное - продолжает добавлять золото в свои официальные запасы. Если мы примем в расчет, что в мае Россия экспортировала приблизительно 7,000,000 баррелей нефти в день, то за месяц это составит в общей сложности 217 миллионов баррелей нефти. Общая стоимость 700,000 унций золота, которое Россия добавила к своим запасам в мае, составляла приблизительно $817 миллионов (средняя цена по Kitco в мае - 1,245 $/унция). Таким образом, чтобы купить 700,000 унций золота в мае, Россия должна была получить прибыль в размере всего только 4$ с каждого барреля нефти, который она продала в этом месяце. Теперь давайте сравним это с Соединенными Штатами. Есть основания полагать, что в мае, США импортировали чистыми 4,500,000 баррелей нефти в день. В общей сложности это 139 миллионов баррелей нефти стоимостью $7 миллиардов (расчет на основании цены на сырую нефть марки Brent 50$/баррель ). Кроме того, дефицит федерального бюджета за май 2016 года составил $55 миллиардов, и я уверен что за май 2017-го он будет ещё выше, мы это увидим когда Казначейство опубликует данные. Как вы видите, американское правительство не может покупать золото по причине дефицита бюджета, растущего на фоне дефицита торгового баланса. Страна может добавлять золото в свои резервы только если у неё есть ПРОФИЦИТ … а не ДЕФИЦИТ. Поэтому США и продолжают печатать ДОЛЛАР, чтобы продолжать вести ”бизнес-как-обычно”. У Соединённых Штатов серьёзные проблемы и они вынуждены использовать последние оставшиеся у них рычаги для воздействия на финансовые и хозяйственные рынки. Когда эти рычаги выйдут из строя, держатели реального серебра и золота испытают помешательство, подобное происходящему сейчас на СУМАСШЕДШЕМ РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ.

статью прочитали: 34 человек