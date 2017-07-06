ВЦИОМ: число желающих уехать из России – рекордно низкое. У негосударственного "Левада-Центра" другие данные

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Сразу две российские социологические службы провели опросы россиян на тему того, хотят ли они уехать за границу. У государственного ВЦИОМа и "иностранного агента" негосударственного Левада-Центра результаты разошлись.





Данные ВЦИОМа

Всероссийский центр изучения общественного мнения​ 4 июля сообщил, что не хотят покидать Россию ради переезда в другую страну 89% россиян – "абсолютное большинство наших сограждан" и "максимум за всю историю измерений".

По данным ВЦИОМ, в 2015 году о желании уехать за рубеж говорили 13% опрошенных, а в 2017 – лишь 10% россиян, причем в основном это молодежь и жители Москвы и Петербурга.



Среди 18-24-летних доля тех, кто хочет уехать, составляет 25%, зато падает до 16% 25-34-летних. Среди жителей двух крупнейших российских городов уехать теоретически готовы 21% опрошенных.

При этом заметно выросла доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух и, вместе с тем, стало меньше тех, кто вовсе не задумывается о сроках.

Данные исследования комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: "Финансовые мотивы переезда для россиян по-прежнему сильны. Как говорится, рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. Но это "лучше" с ростом благосостояния россиян стало связываться не только с уровнем жизни, но и социально-политической ситуацией. Есть и вполне понятные жалобы на российский климат. Часть наших соотечественников больше не находит себе места в России, их стало заметно меньше, чем в предыдущие годы, но эти люди готовы искать новую жизнь за границей – в основном в стабильных западных странах, которые все-таки ближе нам по своей культуре, чем арабские страны, Латинская Америка или Китай. Тяга к сильному государству побуждает потенциальных мигрантов присматриваться к Германии – неофициальному лидеру современной Европы".





Данные "Левада-центра"

Чуть ранее, в июне, включенный в реестр иностранных агентов "Левада-центр" опубликовал очередной опрос на эту тему с другими цифрами.

Так, доля "не желающих уезжать за границу" составляет не 89%, а 79%, при этом среди россиян до 24 лет переехать за пределы бывшего СССР хотят 32% (против 25%, как у ВЦИОМа). Из опрошенных в возрасте 25–39 лет уехать хотят 21%.

Но когда встает вопрос о конкретике, лишь 1% признается, что "готовит документы". Еще 2% респондентов заверяют, что "приняли твердое решение уехать", 7% — думают о возможности переезда, 16% теоретически "подумывают над этим".



Почти три четверти, 74%, "никогда об этом не думали".

Рекордную долю потенциальных эмигрантов "Левада-Центр" фиксировал в мае 2011 и мае 2013 года — 22% респондентов.

Президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин связывает нежелание большинства россиян уезжать в том числе с незнанием языков и возрастными причинами.



Среди тех, кто не хочет уезжать жить за рубеж, 83% респондентов – в возрасте 40–54 лет и 88% старше 55 лет, показывает опрос "Левада-центра".



"Но в целом у нас всего 30% населения хотя бы раз были за границей", – говоритПоставнин.

Среди основных причин, которые подталкивают к эмиграции, респонденты называют лучшие условия жизни за рубежом (42%), нестабильную экономическую ситуацию в России (41%), желание обеспечить детям достойное будущее (28%) и отсутствие в РФ защиты от произвола властей (17%).





Забота о молодежи

4 июля стало известно, что Русский академический фонд, главой правления которого является двоюродный племянник президента России Роман Путин, обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой предоставлять выпускникам отдельных российских вузов отсрочку от службы в армии, взамен ограничивая их право на выезд за границу.





Причиной обращения в фонде назвали официальную статистику о росте эмиграции молодежи, которую в организации при этом считают заниженной.





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