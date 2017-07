архив



опубликовано редакцией на Переводике 07.07.17 04:51 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Hill”,

"How Russian sanctions could cost US energy dominance" США - 04 июля 2017 г. Себе дороже или Как санкции, наложенные на Россию, могут стоить Соединённым Штатам доминирования в энергетической сфере

Ричард Савайя RICHARD SAWAYA, OPINION CONTRIBUTOR - 07/04/17 Малопонятное положение, всунутое в законопроект о санкциях налагаемых на Россию, находящийся на рассмотрении Конгресса, может иметь непредвиденное последствие предоставления российским энергетическим компаниям конкурентных преимуществ перед американскими компаниями. Рассматриваемое положение может исключить американские нефтегазовые фирмы из инвестиционных возможностей на сумму более 100 миллиардов долларов за последующие 10 лет, стоить американцам высокооплачиваемых работ, причинить убытки пенсионным счетам и инвестиционным портфелям почти каждого американца. Этот раздел законопроекта, обозначенный как "Модификация Директивы 4", расширяет и кодифицирует текущие санкции против российской энергетики. В настоящее время американским энергетическим компаниям запрещено участвовать в или предоставлять техническую помощь нефтегазовым проектам в России. Данный раздел распространяет запрет на весь мир. Это создает проблему - как энергетические компании должны сотрудничать при бурении скважин при разработке глубоководных запасов. Нефтяное месторождение, как правило, разбивается на блоки и эти блоки предоставляются для разработки нескольким нефтегазовым фирмам. Правительства часто требуют, чтобы владельцы ассоциированных блоков совместно работали над разработкой всех блоков и разделяли затраты. Правительства, предлагающие глубоководные концессии, требуют создания таких совместных структур для безопасной и эффективной разработки их природных ресурсов. Если законопроект, с включенным в него положением Директивы 4, будет одобрен, то это может заблокировать американские нефтегазовые фирмы от участия в некоторых международных проектах по разведке и добыче нефти и газа. Если какая-либо санкционированная российская компания получит блок для разработки на нефтяном месторождении, то американские компании уже будут лишены права работать на этом месторождении. Россия может даже просто предложить специальную цену, чтобы получить пусть даже маленькую часть каждого нефтяного месторождения и таким образом заблокировать своих самых больших конкурентов — американские фирмы — от участия. Это выбило бы американцев с международного рынка, позволив России доминировать на нём наряду с европейскими и другими неамериканскими нефтяными компаниями. Закон дал бы преимущество перед нами и китайским нефтяным фирмам. Китай не санкционировал Россию и поэтому свободен сотрудничать с российскими фирмами и участвовать в разделе прибылей от глубоководных исследований и добычи. Даже если русские, в отсутствие американских конкурентов, не станут добиваться получения дополнительных блоков для разработки, то Sinopec и другие китайские компании обязательно потребуют. Это окажет очень сильное влияние на американскую экономику и американские рабочие места. Исследование 2013 года показало, например, что открытие Атлантического внешнего континентального шельфа для разведки нефти и газа могло бы дать почти 280,000 рабочих мест и закачивать до $23.5 миллиардов в год в американскую экономику. Умножьте эти числа на множество разведочных блоков, уже доступных на международном уровне, и ущерб для Америке становится еще более значительным. Если американским компаниям запрещают участвовать в разработках на международном уровне, то рабочие места и доходы уходят к российским, европейским и китайским фирмам. Европейский союз также принял свой собственный набор санкций против России после её вторжения в Украину, но санкции ЕС автоматически прекращают действовать каждые шесть месяцев, если они не возобновлены всеми 28 государствами-членами Европейского союза. Эти европейские санкции также ограничены глубоководными инвестициями на территории Российской Федерации и не расширены глобально, как это имеет место с законопроектом о применении санкций против России. Американские санкции, с другой стороны, остаются в силе, пока они не сняты президентом. Если этот законопроект пройдет, и санкции будут кодифицированы в закон, то для их снятия потребуется решение Конгресса и нигде не сказано как и когда это могло бы быть сделано. Президент Трамп обязался “ставить Америку на первое место”, но этот законопроект, который сейчас пишется, будет стимулировать российскую экономику за наш счет. Рабочие места, которые могли бы достаться американцам, вместо этого уйдут к русским, и прибыль, которая пошла бы американским акционерам, включая пенсионные планы учителей, вместо этого будет депонирована в карманы богатых российских олигархов. Этот законопроект ставит на первое место Россию и должен быть переписан.

Ричард Савайя - вице-президент Национального Совета по внешней торговле, директор USA*Engage - коалиции поддержки бизнесов, агрогрупп и торговых ассоциаций.



