опубликовано редакцией на Переводике 06.07.17 13:15 "NEO - New Eastern Outlook", "Has Washington Lost the Middle East After Qatar?" Глобальная сеть - 24 июня 2017 г.

"Has Washington Lost the Middle East After Qatar?" Глобальная сеть - 24 июня 2017 г. Вашингтон потерял Ближний Восток после Катара? Есть скрытая красная нить, соединяющая недавние санкции Конгресса США против Ирана и теперь Российской Федерации с решением Саудовской Аравии и других монархий Залива применить санкции против Катара. Эта красная нить не имеет ничего общего с борьбой против терроризма и много общего с тем, кто будет контролировать крупнейшие в мире запасы природного газа, а также с тем, кто будет доминировать на мировом рынке этого газа. В течение более или менее всего прошлого столетия, с 1914 года, мир находился почти постоянно в состоянии войны за контроль над нефтью. Постепенно, с принятием политики чистой энергии в Европейском Союзе и особенно с согласием Китая значительно сократить выбросы СО2 посредством уменьшения добычи угля, что само по себе является политическим, а не научным действием, а также с прогрессом в технологиях транспортировки природного газа, а именно в сжижении природного газа или СПГ, природный газ стал, наконец, глобально торгуемым рынком, как и нефть. В связи с этими событиями мы теперь живем не только в эпоху войн за контроль над основными запасами нефти по всему миру. Теперь мы живем в начале эпохи газовых войн. Пристегните ремни, дамы и господа. С точки зрения геополитических действующих лиц, ни одна политическая сила не несет такой ответственности за начало недавних необъявленных газовых войн как коррумпированная вашингтонская клика, которая определяет политический курс от имени так называемых интересов глубинного государства. Это началось явным образом с президентства Обамы и продолжается с удвоенной силой при текущем популистском шоу Трампа-Тиллерсона. Недавняя поездка Дональда Трампа в Рияд и Тель-Авив, чтобы продвинуть идею суннитско-арабского "НАТО" для борьбы с "терроризмом", который Вашингтон теперь определяет как Иран, спровоцировала новый этап начинающихся глобальных газовых войн США. Поджечь дом, чтобы поджарить свинью Политику администрации Трампа на Ближнем Востоке - а здесь присутствует четкая политика, будьте уверены - можно было бы сравнить с древней китайской сказкой о фермере, который сжег свой дом, чтобы поджарить свинью. Для того, чтобы контролировать возникающий мировой рынок энергоресурсов вокруг природного газа с "низким уровнем СО2", Вашингтон не только нацелился на страну с крупнейшими запасами газа - Россию. Он также выбрал своей мишенью и Иран с Катаром. Давайте рассмотрим подробнее, почему. Я уже писал раньше о скандально известной встрече 15 марта 2009 года в Катаре между тогдашним эмиром Катара шейхом Хамадом бин Халифа Аль-Тани и президентом Сирии Башаром аль-Асадом, который в то время все еще считался надежным другом эмира. По сообщениям, когда шейх Хамад предложил Асаду строительство газопровода с огромного катарского газового месторождения в Персидском заливе через сирийскую провинцию Алеппо и далее в Турцию, с ориентировкой на огромный газовый рынок ЕС, Асад отказался, сославшись на его давние хорошие отношения с Россией по газовым вопросам и не желая подрывать российский газовый экспорт в ЕС катарским газом. Это газовое месторождение в Персидском заливе, катарская часть которого называется "Северный свод", а иранская называется "Южный Парс", является, по оценкам, крупнейшим отдельным газовым месторождением в мире. Судьба распорядилась так, что месторождение находится в территориальных водах и Катара и Ирана. Затем в июле 2011 года, по сообщениям, при согласии Москвы правительства Сирии, Ирака и Ирана подписали другое соглашение о газопроводе под названием "Трубопровод Дружба". Это соглашение предусматривало строительство газопровода протяженностью 1500 км, чтобы транспортировать газ с неосвоенного громадного месторождения "Южный Парс" на развивающийся рынок ЕС через Ирак, Сирию и в Средиземное море через Ливан. Этот газопровод очевидно находится под вопросом, так как НАТО и ваххабитские реакционные государства Залива сделали выбор в пользу уничтожения Сирии после 2011 года. Они сделали выбор в пользу уничтожения Асада и объединенного сирийского государства посредством различных террористических структур, которые они по-разному называли: "Аль-Каида в Ираке и Сирии", затем названная "Исламским государством в Ираке и Сирии", затем просто "ИГ" или по-арабски ДАИШ. Для НАТО и арабских государств ирано-иракско-сирийский газопровод изменил бы энергетическую геополитическую карту Евразии и политическое влияние Ирана сменило бы саудовско-ваххабитское доминирование. Неудивительно, что когда загадочное "ИГИЛ" ворвалось на сцену в 2014 году, оно занялось оккупацией Алеппо, через который планировался маршрут в Турцию из Катара. Совпадение? Маловероятно.

Предложенный катарско-сирийско-турецко-европейский трубопровод (синим цветом) проходил бы через провинцию Алеппо, а альтернативный иранско-иракско-сирийский трубопровод (красным цветом) - через Ливан и на газовые рынки ЕС. 2011-й год стал моментом, когда Катар начал вливать до 3 миллиардов долларов в свою войну против Асада, поддержанный тогда Саудовской Аравией и другими суннитскими арабскими государствами Залива, а затем также Турцией, которая увидела, как исчезают ее амбиции на роль геополитического европейского и азиатского газового узла. В следующий же месяц после объявления об иранско-сирийском соглашении по "трубопроводу Дружба", в августе 2011 года, США потребовали в Совете безопасности ООН, чтобы сирийский Асад сложил полномочия. Американские силы спецназа и ЦРУ начали тайно готовить террористов "сирийской оппозиции", набранных в регионах под ваххабитским влиянием, на секретных базах НАТО в Турции и Иордании, чтобы изнать Асада и создать предпосылки для контролируемого саудами марионеточного режима в Дамаске, дружественно настроенного в отношении их газопроводных устремлений вместе с Катаром. Геополитическая глупость в Вашингтоне и Рияде Как все это согласуется с сегодняшней демонизацией Трампом и саудовским принцем Салманом Ирана как "первого спонсора терроризма" и Катара как покровителя терроризма? Все это сходитя вместе, если мы поймем, что сегодняшний эмир Катара, шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани, сын шейха Хамада, является более прагматичным и, поняв, что катарские мечты о трубопроводе через Алеппо в Турцию и далее в ЕС погорели, как только Россия вступила в сирийскую войну, начал без лишнего шума вести переговоры с... Тегераном. Этой весной Катар начал переговоры с Тегераном о компромиссе по разработке общего газового месторождения "Южный Парс"-"Северный свод". Катар снял свой мораторий на разработку месторождения и провел дискуссии с Ираном о совместном его освоении. Согласно сообщениям, Катар и Иран достигли соглашения о совместном строительстве катарско-иранского газопровода из Ирана в Средиземное море или Турцию, который будет также транспортировать катарский газ в Европу. В обмен на это Доха согласилась прекратить оказывать поддержку террористам в Сирии, что является огромным ударом по планам Трампа и саудов "балканизировать" разрушенную Сирию и контролировать газовые потоки региона. Чтобы предотвратить эту геополитическую катастрофу, как это рассматривают Вашингтон, Рияд и Тель-Авив, эта нечестивая троица объединила усилия, чтобы обвинить Иран и Катар, где, по иронии судьбы, находятся самые важные базы Пентагона на всем Ближнем Востоке. Катар, объявили они, является "корнем" мирового терроризма, при этом министр обороны США "бешеный пес" Мэттис заявил, что Иран является "самым большим государственным спонсором терроризма", в то время как преступление Катара, судя по всему, заключается в том, что он предположительно является главной финансирующей стороной "Хамас", Аль-Каиды и ИГИЛ. Так было, возможно, раньше. А сегодня Катар преследует другие цели. Вашингтон с легкостью обеляет роль ваххабитской Саудовской Аравии, которая, по сообщениям, направила более 100 миллиардов долларов в последние годы на создание сетей фанатичных джихадистских террористов от Кабула до Китая, от Боснии-Герцеговины до Косово и от Сирии даже до Ирана и России. Обречены на неудачу Как и большинство стратегий неоконовского Вашингтона, демонизация Катара и Тегерана и санкции дают неожиданный результат сторонникам этих действий. Иран немедленно отреагировал предложением экстренных продовольственных поставок и другой помощи, чтобы прорвать блокаду, что напоминает блокаду Западного Берлина 1948-49 гг., хотя и в другом контексте.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров только что провел встречу с катарским министром иностранных дел в Москве, а Китай и китайские ВМС только что прибыли в иранский порт для проведения совместных ирано-китайских военно-морских учений в гиперстратегическом нефтяном загруженном Ормузском проливе. Ормузский пролив между Оманом и Ираном при выходе из Персидского залива в Аравийское море бесспорно является наиболее стратегическим водным "узким горлом" в сегодняшнем мире, так как через него проходит более 35% всей нефти, доставляемой по морю, в Китай и на другие мировые рынки. Иран теперь является кандидатом на полное членство в Шанхайской организации сотрудничества в связи с полу-снятием санкций США и ЕС и уже является стратегическим участником китайского проекта "Один пояс, один путь", ранее известного как "Новый экономический шелковый путь", несомненно, самого впечатляющего инфраструктурного проекта по созданию экономических связей между государствами Евразии, включая и Ближний Восток. Катар также имеет опыт общения с Китаем и с Россией. В 2015 году Катар был официально признан Народным банком Китая как первый ближневосточный центр клиринговых операций в китайской валюте, юане, который принимается теперь МВФ в его корзине валют СПЗ (специальных прав заимствования), что является значительным имульсом для международного использования женьминьби или юаня. Этот клиринговый статус в отношении юаня позволяет катарским компаниям осуществлять торговлю с Китаем, например, природным газом, напрямую в юанях. Катар уже экспортирует значительное количество СПГ в Китай. Согласно недавним сообщениям из Амстердама, Катар уже продает Китаю газ за юани, а не за доллары США. Если это правда, то это означает основной тектонический сдвиг в отношении влияния доллара США, финансовой основы их способности вести войны повсюду и иметь федеральный дефицит и государственную задолженность более чем в 19 триллионов долларов. Иран уже отказывается от долларов при продаже своей нефти, а Россия продает газ Китаю за рубли или юани. Если произойдет значительный сдвиг в сторону международных двусторонних торговых операций в юанях или русских рублях и других не-долларовых валютах, это станет закатом американской глобальной супердержавы. Бай-бай, баста! Нелегко быть сегодня единственной мировой супердержавой, совсем нелегко по сравнению, скажем, с тем, как это быол в 1990-е. Даже генералы-психопаты с такими прозвищами как "Бешеный пес" не могут запугать других, чтобы они снова подчинялись, когда Вашингтон рявкает свои приказы. Еще в 1990-е это было, так сказать, легче простого. Провести войну в Югославии, дестабилизировать Советский Союз после долгой войны в Афганистане, разграбить бывшие коммунистические экономики всей Восточной Европы. Более того, мир, по-видимому, больше не признателен за разрушительные войны Вашингтона. Вот это реальная неблагодарность после всего, что Вашингтон сделал для них в последние годы... Возможно, будущие историки, изучая Американский век, представят его некролог где-то около 2017 года, когда Вашингтон потерял контроль над "стратегической добычей", как Дик Чейни называл богатый энергоресурсами Ближний Восток? Ф. Уильям Энгдаль является консультантом в области стратегических рисков и лектором, он по образованию политолог, получивший диплом в Принстонском университете, и автор бестселлеров по темам нефти и геополитики. Статья написана эксклюзивно для "Нового Восточного Обозрения".

