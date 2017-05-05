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опубликовано редакцией на Переводике 05.05.17 18:39 скаут: Gisha2;

Ссылка на оригинал Каспаров.ру угрожает Совету Федерации? Как рассказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, Совет Федерации до конца года разработает решение о взаимоотношениях государства и самозанятых граждан. Никаких конкретных планов пока нет.

Однако некоторым не нужно никакой конкретики, им достаточно вырвать слово из контекста, написать самодовольную заметочку и закинуть на просторы всемирной паутины.

Вот, например, активист ПАРНАСа Андрей Пивоваров, не раз привлекавшийся к административной и уголовной ответственности по делам о взяточничестве и организации несанкционированных митингов, счел своим долгом судить о делах Совета Федерации.

Вот так, вырвав из контекста и снабдив собственными выводами, далекими от истины, как Марс – от звания «Зеленая планета». Не разобравшись в вопросе, кто кого и в чем ограничивает, Пивоваров размышляет дальше.







Вот так, вырвав из контекста и снабдив собственными выводами, далекими от истины, как Марс – от звания «Зеленая планета». Не разобравшись в вопросе, кто кого и в чем ограничивает, Пивоваров размышляет дальше.







Автор тут же находит аналогию своим домыслам в действиях президента Белоруссии Александра Лукашенко. Связь между заседанием Совета Федерации и беспорядками в соседней стране может появиться только в воспаленном мозгу активиста ПАРНАСа.

Дальше — лучше. Пивоваров делает вывод, что Совет Федерации «доиграется». Или это не вывод, а угроза? От субъекта, не раз привлекавшегося к уголовной ответственности, можно всего ожидать.







С Пивоваровым все понятно, может активист ПАРНАСа застудил голову в местах не столь отдаленных и с тех пор здравое мышление ему дается туго.

Но зачем kasparov.ru публикует заведомо ложную информацию, основанную на домыслах автора? И при этом позиционирует себя информационным изданием. Разного рода слухи, домыслы и угрозы — такую «информацию» доносит теперь kasparov.ru до читателей? Даже если и есть читатели у столь сомнительного ресурса, сегодня их стало на одного меньше. статью прочитали: 14 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

