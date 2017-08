архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.08.17 07:40

"The Dollar’s Slow Demise Continues in Plain Sight" Глобальная сеть - 26 июля 2017 г. Доллар, на виду у всех, продолжает катиться вниз BY BYRON KING JULY 26, 2017 “Происходит умирание существующей денежной системы” заявляет один из ведущих мексиканских валютно-денежных экономистов, Уго Салинас Прайс. “США теряют влияние в мире … конец доллара, как базиса международной денежной системы означает конец Соединённых Штатов, какими мы их знали”. Известно вам или нет имя Салинаса Прайса, но он - серьезный игрок в высоких сферах валютно-денежных отношений. Он далеко не так широко известен как большинство телевизионных "говорящих голов" на господствующих в США мультимедиа. Однако он занимался денежными проблемами в течение многих десятилетий. Он - мексиканский бизнес-магнат и основатель мексиканской розничной сети, Электра. Как выяснилось, он ещё и, оказывается, историк денег. По словам Салинаса Прайса, “Существующая мировая денежная система на основе доллара, лежит на смертном одре. Бумажные деньги (валюта не обеспеченная золотом) — такая как доллар — не может быть заменена другими бумажными деньгами (валютой не обеспеченной золотом)” объясняет он. “Поэтому мир должен будет обязательно принять (драгоценные металлы) в качестве мировой валюты”. Салинас Прайс не думает что США или другие ведущие западные страны, возьмут на себя инициативу в решении их собственных валютных проблем. Он считает, что “что трансформацию мировой денежной системы, в надлежащий момент инициирует, вероятнее всего, евразийский Блок”. Говоря конкретнее, он ожидает, что Китай и Россия создадут поддерживаемую золотом или серебром валюту чтобы вести вперед группу стран-союзников. Сам Салинас Прайс долго убеждал Мексику принять основанную на серебре валюту, сохраняя стоимость в национальной экономике, используя песо. Глобально, есть совершенно явный уход в твердую валюту. Независимо от того, что может произойти с каждодневной ценой на “бумажное золото”, у всего физического металла, у каждой унции поступающей с любой шахты, золотодобывающей фабрики или плавильного цеха есть покупатель. Россия действует “ассиметрично” Просто следуйте за данными … Китай, Россия и Индия накапливают значительные объемы золота. Большое количество золота идет на Ближний Восток и в другие азиатские страны. Нижеприведенный график показывает устойчивое накопление золота Россией за последнее десятилетие.

Такой устойчивый рост запасов золота в России не случаен. У России есть четкая , национальная политика накопления золота в государственном казначействе. Это происходит потому, что российские политики обеспокоены действиями США и Запада, включающими экономические санкции, расширение НАТО, давнюю и практически постоянную агрессивную риторику и т.д.. Как вы, вероятно, знаете из новостей, российские политики активно противодействуют этому. Россия противостоит США/Западу не только впрямую — строя подводные лодки и ракеты, развертывая войска в Сирии и т.д. и т.п., но и опосредованно, применяя “асимметричные” методы. Одной из слабостей США и Запада, в глазах российских влиятельных политиков, является доллар — валюта, используемая для международной торговли. Российские стратеги выявили долговременное снижение стоимости и глобального значения американского доллара. А это весьма уязвимая цель для “асимметричного” ответного удара. Согласно недавнему сообщению российского Sputnik News “В последующие годы, мировые финансовые рынки увидят значительную девальвацию американской валюты, … Россия и Китай продолжают запасать золото в попытке сократить в будущем зависимость их экономических систем от доллара США”. Радикальные политические и экономические преобразования будут усиливаться, в то время как глобальная роль доллара - уменьшаться В заключении Sputnik указывает, что, “если роль доллара, как глобальной резервной валюты уменьшится, то мир увидит радикальные политические и экономические преобразования”. Прямо сейчас почти 60% международной торговли ведется в долларах. Запасая золото, Россия и Китай хотят получить валютную независимость, одновременно сокращая их зависимость от доллара. Такой подход, обрисованный в общих чертах в статье Sputnik, параллелен тому, что другие высокопоставленные русские говорили об их национальной денежной стратегии. Сергей Глазьев, хорошо осведомленный российский политик и ключевой игрок Кремля, объявил недавно: “Как только мы (Россия) и Китай свалим доллар, это будет конец американской военной мощи”. В интервью российскому Агентству ТАСС (преемник старой, советской информационной службы ТАСС), Глазьев объяснил, “У Соединенных Штатов нет инструментов, чтобы заставить всех других использовать доллар, кроме дубинки. Именно поэтому они балуются гибридной войной со всем миром, чтобы перенести их долговое бремя на другие страны, привязать всех к доллару и ослабить территории, которыми они не могут управлять”. По Глазьеву “единственный способ остановить американскую агрессию состоит в том, чтобы избавиться от долларовой наркозависимости”.

Последний удар по рушащейся империи На Западе — и конечно же - в США , есть тенденция игнорировать такого типа про-золото/анти-долларовые взгляды и комментарии русских. На самом деле, для большинства людей, вообразить мир, в котором доллар не король - это что-то из области фантастики. И все же, международная торговля все более и более отходит от долларовых цен. Россия ведет большую часть своей торговли с Китаем в рублях-юанях, по курсу золота на Шанхайской бирже, чтобы гарантировать надлежащую цену. Плюс, вы, вероятно, слышали об усилиях Китая по расширению торговли во всем мире в юанях, подкрепляемых Шанхайской золотой биржей. Пекин даже работает с Саудовской Аравией, чтобы заменить нефтедоллар как базу для оценки нефти экспортируемой в Китай. Китай уже импортирует нефть из России, Ирана и Анголы, эта нефть оценена в юанях, а юань свободно конвертируется в золото. В перспективе, если Китай разрывает привязку Саудитов к нефтедоллару, то никто не может сказать, какие последствия могут быть в других секторах международной торговли. Золото и серебро возвращаются в денежное обращение. Мы быстро приближаемся к переломному моменту в денежной геополитике. Следующая глобальная торговая система уже организовывается у всех на глазах, вы можете наблюдать за этим процессом следуя за фактами и сообщениями - кто покупает золотые слитки, и куда этот металл направляется. Что может сделать индивидуальный инвестор? Ну, если у вас еще нет физического драгоценного металла, купите его. И если вы ещё не инвестировали в золотодобывающих компаний - сделайте это. Следуя за Джимом Рикардсом, я полагаю, что по крайней мере 10% вашего инвестиционного портфеля, должно быть посвящено драгоценным металлам и добывающим компаниям; больше, если это поможет вам лучше спать ночью. Regards, Byron King for The Daily Reckoning

