"Путин что-то задумал": Россия массово скупает золото

Как отмечают экономисты, Центральный банк России продолжает размещать резервы страны в золоте - словно собирается обогнать по запасам Китай. Так, например, лишь за один июнь-2017 ЦБ РФ купил 9,1 тонну драгоценного металла.

"Банк России остается мировым лидером по наращиванию золота в международных резервах. За первые шесть месяцев года они пополнились еще на 100 тонн. За 2015 и 2016 гг. ЦБ купил 206,7 и 200,7 тонн драгоценного металла. Таким образом, за два с половиной года золотые резервы страны доросли до 1,7 тыс. тонн. Для того чтобы по этому показателю догнать Китай нам необходимо купить еще 126,7 тонн металла",- рассказывают биржевики.

По словам экспертов, во всем мире лишь три ЦБ могут позволить продолжать скупать золото - это мегарегуляторы Турции, Казахстана и России.

"За шесть месяцев 2017 г. на троих они приобрели 200,7 тонн золота, тогда как чистый мировой спрос со стороны всех регуляторов составил 174,3 тонн. То есть, другие банки продали в общей сложности 26,4 тонны золота",- пишут аналитики.

"Совпадение или нет, но именно Россия и Турция в последнее время позволяют себе вести независимую от Западного мнения политику и открыто об этом заявляют. И именно эти две страны активно наращивают позиции золота в своих международных резервах. Таким образом, регуляторы наших стран вкладывают в альтернативные американскому доллару активы",- считают эксперты Investbrothers.

Напомним, что ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ABC News заявил, что антироссийские санкции США лишь подталкивают Россию к разработке системы, в рамках которой доллар будет отменен.

"Каждый шаг, который предпринимают в Белом доме для того, чтобы сделать нашу жизнь труднее - приближает Россию к тому моменту, когда она начнет заниматься ослаблением своей (и всей мировой экономической системы) от доллара",- цитирует слова Рябкова портал Marketupdate.

"Исхожу из того, что американские санкции - это надолго. Нам надо использовать ситуацию для сокращения зависимости некоторых секторов нашей экономики от американской финансовой и расчетной систем. Надо использовать это время, чтобы находить пути ослабления зависимости всей мировой системы от американского доллара",- пояснил он.

Кроме того, по мнению экспертов, уже через 5-7 лет Россия, Китай и Индия "полностью откажутся в международных расчетах от доллара и евро". Также отказаться от долларов, покупая золото и лиры уже призвал президент Турции.

"Если это случится, то Бреттон-Вудская система финансов, сделавшая доллар крупнейшей мировой валютой с 1944 года, рухнет.Газовые и нефтяные сделки между Россией и Китаем вредят гегемонии нефтедоллара",- рассказывали аналитики Forbes.

"Крах доллара уничтожит богатство большинства людей, что приведет к политическим и социальным последствиям, что, вероятно, будет хуже, чем просто финансовые проблемы...",- отмечал аналитический центра США Casey Research.

"Эксперты подозревают, что за скупкой золота стоит грандиозный план и геополитическая стратегия Кремля, желающего обрести большую независимость от доллара и оставить себе пространство для финансовых маневров на случай ужесточения западных санкций",- писали СМИ.

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