Сегодня Навальный «откинулся с зоны» и это событие не осталось незамеченным

Сегодня «откинулся с зоны» Алексей Навальный, который отбывал заключение за нарушение законодательства РФ. И это событие было замечено не только его сторонниками.

Малолетняя либеральная тусовка, конечно, старалась подбодрить Навального, однако даже в свой среде поддержка не удалась. В соц. сетях высмеяли все начинания молодых либералов. Даже появился видеоролик, высмеивающий освобождение Навального.





Это переозвученная сцена из фильма «Большой Стэн». Создатели ролика, видимо, хотят сказать, что после «отсидки» Навальный будет вести себя как бывалый революционер.





12 июня Навальный испортил праздник всему городу, спровоцировав своих юных сторонников отправиться на Тверскую, где проходил фестиваль исторической реконструкции. При этом у Навального было согласовано место проведения митинга на проспекте Сахарова. Вполне обычное место для проведения либеральных митингов. Но навального это не устроило и он призвал всех идти на Тверскую. Все, конечно, не пошли. Но несколько десятков дебоширов все таки пришли на Тверскую и были задержаны.

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