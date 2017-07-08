Как вмешательство России повлияло на Американскую революцию

July 04, 2017 Кристофер Вулф Christopher Woolf

Российская императрица Екатерина Великая. Художник Фёдор Рокотов Credit: Wikimedia Commons

Человек - не остров. Это утверждение верно как в дипломатии, так и в обычной жизни. И иногда решения принятые где-то там далеко оказывают огромное влияние на наши жизни.

Россия была одной из великих держав 18-го века и, хотя она далека от Америки, её решения оказали воздействие на исход Американской революции.

Первый мощный импульс был дан в начале войны, ещё до того, как мысль о Декларации независимости мелькнула в голове Томаса Джефферсона.

«Дорогая Екатерина. Пожалуйста, не мог бы я получить 20000 [русских] солдат, чтобы сокрушить свободу Америки. С уважением, Георг".

«Вы идете на войну с той армией которая у вас есть». Это была мантра министра обороны Дональда Рамсфелда в 2003 году, когда ставился вопрос о военной готовности Америки к войне в Ираке. Британцы столкнулись с подобной проблемой в 1775 году.

Британцы не понимали, что они действительно воюют со их колонистами в Америке, вплоть до битвы при Банкер Хилл (или Бридс Хилл, если вы хотите быть совершенно точным) 17 июня 1775 года. Великобритания в то время обладала самым большим военно-морским флотом в мире, но её армия, хотя и хорошего качества, была гораздо меньше, чем у её европейских конкурентов. Ключом к подавлению восстания было быстрое и решительное движение войск с тем чтобы разгромить повстанцев прежде чем они сумеют сорганизоваться. Но в 1775 году, у Великобритании просто не было резервов подготовленного личного состава, чтобы сделать это.

Что у Британии было, так это много наличных денег. Поэтому она обратила свой взор на Европу - где она может прикупить военную помощь. И первой страной, к которой обратился Лондон была Россия. Лондон попросил у Екатерины Великой 20000 человек.

Почему Британия думала что Россия поможет ей подавить восстание в Америке?

Было две основных причины, почему Великобритания думала, что Россия согласится помочь: русским нужны были деньги, и они ненавидели бунтовщиков.

Россия только что закончила успешную, но очень дорогую войну против Турции, и подавила последние вспышки крестьянского и казачьего восстания на юге, так называемого Пугачевского бунта.

Таким образом, у России [в тот момент] было больше войск, чем необходимо в мирное время, и серьезная потребность в наличных деньгах. Британцы надеялись иметь 20000 закаленных в битвах российских солдат в Бостоне в конце 1775 или в начале 1776 года. Трудно представить, но мы могли бы увидеть как казаки купают своих лошадей в реке Чарльз.

В конце концов, русские решили что они не будут помогать Великобритании. Они затянули переговоры, а потом сказали - нет.

Так почему Россия приняла такое решение?

Давайте не будем обманывать себя, что Россия принимала интересы американских колонистов близко к сердцу, или что у нее были какие-либо опасения за будущее свободы. Россия, тогда, точно также как и сейчас, действовала только в интересах самой России и ее правителей. И Россия, как и все другие великие державы в Европе, полагала что Великобританию нужно подсократить в размерах.

Все 1760-е годы, после победы во Франко-индейской войне, Британия “ходила гоголем”, полагая, что она лучше и сильнее любого соперника. Она монополизировала все имперские рынки под себя и доминировала в торговле, такая ситуация вызывала недовольство.

Другие страны тоже бывали, в разное время своей истории, в подобном положении и способом справиться с такой ситуацией было и есть - приобретение друзей и союзников. Однако внешняя политика Великобритании в десятилетие до революции была слишком противоречивой и непоследовательной, за что империя и поплатилась во время войны. Это урок для любой супердержавы в любую эпоху.

Как это решение русских повлияло на Американскую революцию?

Решение России не продавать свои войска Великобритании оказало значительное, стратегическое влияние на ход событий. Оно привело к задержке британской мобилизации для войны с колонистами. Только после того, как Екатерина сказала “нет”, британцы обратились к гессенцам (Германия), за получением необходимой им военной силы. Но задержка, возможно, была критической.

В результате действий российской дипломатии, Великобритания была вынуждена отложить контрнаступление против американских патриотов до августа 1776 года.

Если бы русский или гессенский корпус прибыл в Бостон в конце 1775 года и отогнал новорожденную континентальную армию Вашингтона, то очень многие в Америке отшатнулись бы от идеи провозглашения независимости. Вместо этого, повстанцы смогли лучше организоваться, создать оборону, найти необходимые ресурсы - пушки и порох, подготовить войска и оборудование.

Кроме того, задержка позволила патриотам консолидировать политическую власть, устрашить своих оппонентов у себя дома, и, в конце концов, даже осмелиться декларировать независимость. Когда этот Рубикон был перейден, стало уже практически невозможно отыграть назад и найти компромисс с метрополией.

“Дорогая Екатерина. Пожалуйста, помоги мне закончить эту войну. Я отдам тебе [за это] изумительный остров в Средиземном море. Люблю, Георг”.

Было ещё несколько других моментов, когда Россия косвенно влияла на ход Американской революции. Самым примечательным, в этом отношении, был 1780 год. Тогда создалась патовая ситуация. Франция и Испания вступились за Америку. Но Британия, несмотря на все трудности, держалась. Американские повстанцы разорились вчистую. Если бы какая-то из сторон смогла заполучить еще одного союзника, то это склонило бы чашу весов в её пользу.

Россия начала создавать с другими северными державами альянс, названный Лигой вооруженного нейтралитета. В нем приняли участие Швеция, Дания и Голландия. Идея в России была заставить всех помириться, и прийти к соглашению, которое бы принесло пользу России. Это то, что дипломаты называют «вооруженное посредничество».

Шпионы Великобритании пронюхали об этом, и попытались предотвратить вмешательство атакуя Голландию и подкупив Россию.

На этот раз, эта идея была - предложить русским ценную колонию. Призом, который предложили британцы был остров Менорка в Средиземном море, ныне принадлежащий Испании, а в те времена бывший владением Великобритании. Это была огромная военно-морская база и тепловодный порт - то, что Россия хотела иметь многие десятки лет.

Переговоры шли успешно.

Британские и российские дипломаты считали, что Франция, изо всех сил боровшаяся с расходами на войну, скорее согласится заключить мир, чем на продолжение широкомасштабной войны.

Для России это была бы беспроигрышная комбинация: достижение долгосрочной стратегической цели, без особой борьбы.

Мир, заключенный с помощью посредничества, оставлял бы Великобритании Нью-Йорк, штат Мэн, штаты Вирджиния, Джорджия и Каролина, и серьёзные притязания на всё что находилось к западу от Аппалачей.

Для Великобритании, было бы даже еще лучше, если бы Франция вышла из войны и заключила сепаратный мир отдельно от своих американских союзников. В этом случае Англия могла бы законно бросить все свои силы против мятежников.

Россия, опять таки, действовала исключительно из корысти, ищя территориальную выгоду для себя. Для России было бы вполне нормально, если бы американская революция была бы уничтожена, как бы в качестве сопутствующего ущерба. Кому, в конце концом, могут нравится вольнодумные повстанцы?

Выглядит как вполне разумный план. Так что же пошло не так?

На этот раз “ушла в отказ” Британия. В начале 1781 года, в Лондон пришли хорошие новости с полей сражений американского Юга и доклады разведывательных служб в которых выдвигались предположения, что у Франции нет денег и возможности заимствовать. Она не может получить новые кредиты для финансирования своих I военных усилий.

Лондон сделал вывод , что Франция скорее закончит войну, чем станет рисковать падением собственного правительства. Король Георг и его кабинет решили что Британия сама может выиграть эту войну и изменили свои планы относительно посредничества России. Они посчитали что им следует добиваться полной победы, а не довольствоваться частичным успехом.

Это была большая ошибка! Несколько месяцев спустя, французский флот оказался в состоянии доставить решающие силы к берегам Вирджинии и британцы были разгромлены в Йорктауне. Остальное, как говорят, история.

Русские хотели отомстить Британии. Но увидели что британцы разгромили голландцев на море и передумали. После эффектной нейтрализации голландцев, русские решили что риски перевешивают потенциальные выгоды от прямой конфронтации с Англией.

Таким образом, из всей этой истории можно извлечь множество уроков для современных дипломатов и политиков:

Гостинные дипломатов столь же важны в определении результатов войн, как грубая военная сила.

Поддерживайте своих союзников. Заботьтесь о своих друзьях, чтобы они могли помочь вам когда вы попадете в беду, даже самые мощные и богатые сверхдержавы нуждаются в помощи. Так было раньше, так есть сейчас.

Доверяйте оценкам разведки, но будьте осторожны, не думайте что она вам точно скажет, что именно ваши оппоненты будут делать.

Имейте последовательную внешнюю политику, даже в мирное время.

Переговоры переговорами, но вы иметь военные мускулы и дипломатические резервы, чтобы довести дело до конца. Другими словами, не начинайте бой, который вы не можете закончить.

И наконец, может быть, самый главный вывод для 4-го июля: стоит помнить, что Американская революция победила в результате того, что выглядит как серия чудес. Вот что отцы-основатели видели, и знали и за что были благодарны.

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