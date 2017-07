архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.07.17 05:01 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Commentary: The ethnic cleansing of a nation" Глобальная сеть - 25 июня 2017 г. Этническая чистка германской нации JUNE 25, 2017 BY JACKSONVILLE JOURNAL COURIER Вольф Фюриг Wolf D. Fuhrig Начиная с осени 1944 года, миллионы немцев - граждан Германии (рейхсдойче - Reichsdeutsche) и этнических немцев (фольксдойче - Volksdeutsche), потеряли свои дома и другое имущество как результат выполнения плана союзников по перекроике границ государств Центральной Европы. Главной целью этого плана было - лишить Германию восточных провинций, которые составляли треть её территории. На Потсдамской конференции в 1945 году союзники решили отдать всю территорию к востоку от реки Одер Польше и Советскому Союзу и изгнать немецкое население жившее там много веков. Кроме того, этнические немцы были изгнаны из Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии и северной Югославии. Насильственное изгнание немцев затронуло более 15 миллионов людей. Около 2 миллионов человек не пережили лишений во время холодной зимы 1945 года, голода, насилия и принудительных работ в трудовых и концентрационных лагерях. Принудительное изгнание германских граждан и этнических немцев переросло в самую масштабную этническую чистку в истории человечества. Она включала в себя конфискацию их земель вместе со всей инфраструктурой, создававшейся на протяжении веков и большей части личного имущества, за исключением 40 фунтов вещей, которые каждый изгнанный мог взять с собой в холодные переполненные вагоны поездов. Многие вынуждены были оставить даже их личные документы и семейные реликвии. Большинство иноплеменных непрошенных гостей, которым было предложено переселиться в уютные немецкие усадьбы, никогда не достигло гораздо более высокого уровня немецкой культуры. Евангелическая реформатская церковь в Ополе в Верхней Силезии была передана польской католической церкви находившейся под управлением кардинала Войтылы, впоследствии - Папы Иоанна Павла II. Евангелическая реформатская Фриденскирхе (Friedenskirche) в Швейднице, где я был крещен в августе 1925 года, не была конфискована Польшей из-за её ярко выраженного германо-протестантского облика. Это была деревянной церковь в стиле барокко, построенная в 1650-х годах, которая впоследствии была объявлена объектом всемирного культурного наследия. Президент США Гарри Трумэн и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль согласились с требованием Иосифа Сталина о передаче Советскому Союзу кусочка восточной Польши, население которого, составлявшее около 3 миллионов человек, должно было быть переселено на те земли, которые раньше считались тремя наиболее сельскохозяйственно продуктивными провинциями Германии. Чехословакия изгнала много из немцев из Судетов. Литва аннексировала Мемельский край и изгнала 250 тысяч немцев. Польша присоединила город Данциг (Гданьск) и изгнала 380 тысяч его жителей. Большое количество этнических немцев, было изгнано из негерманских территорий: 1 370 000 - из Польши; 786 000 - из Румынии; 623 000 - из Венгрии; и 537- 000 из Югославии. Трумэн никогда не был в Восточной Европе; и никогда не знал географии. Он сказал, что ему понравился «Старый Джо» Сталин и поэтому он согласился на его требования. Вследствие этого послевоенные границы Польши переместились на запад, глубоко в Германию, на линию Одер-Нейсе, в 50 милях от Берлина. Около 1,1 миллиона немецких граждан имевших славянские имена были объявлены этническими поляками. Большинство из них не были изгнаны. Однако, после 1950 года сотни тысяч из них решили эмигрировать в Германию, в том числе много людей из Верхней Силезии и большинство восточно-прусских мазуров. В дополнение к немцам, польское правительство также изгнало 482 000 из 622 000 этнических украинцев, проживавших в Польше. Исход немцев с их земель проходил в три этапа. Миллионы бежали на лошадях и повозках от наступающих советских войск. Русские пришли и начали изгонять оставшиеся части немецкого населения, зачастую, главным образом, женщин, детей и стариков. После Потсдамской конференции, изгнание немецкого населения происходило в более организованной форме - на поездах, но часто не таким «упорядоченным» или «гуманным» способом, как это было решено на конференции. Для тех, кто бежал во время холодной зимы 1945 года, ситуация часто оборачивалась хаосом, когда многокилометровые колонны беженцев толкали свои тележки по снегу, пытаясь уйти от наступающих танков и солдат Красной Армии, многие из которых насиловали и грабили беженцев всякий раз, когда у них появлялась такая возможность. Более 8 миллионов немцев бежали или были эвакуированных из зоны к востоку от линии Одер-Нейсе до того как советская армия настигла их. Колонны беженцев, оказавшиеся в пределах досягаемости наступающих советских войск несли большие потери когда их обстреливали с низколетящих русских самолетов. Некоторые из колонн были раздавлены танками. Одно из первых массовых убийств немецких гражданских лиц и французских и бельгийских военнопленных произошло в Неммерсдорфе (Nemmersdorf) в Восточной Пруссии 22 октября 1944 года. До 1 июня 1945 года, прежде чем советские и польские власти закрыли переправы, через реки Одер и Нейсе перешло около 400 000 германских беженцев. Не успевшее уйти население, де-факто страдало от полного лишения гражданских прав. Немцы которых считали “нужными” для польской экономики задерживались. Около 233 000 немецких гражданских лицах были депортированы из Польши в СССР в качестве подневольных работников, из них 45 процентов умерли или сбежали. Около 520 000 немецких гражданских лиц из региона Одер-Нейсе были мобилизованы на принудительные работы в Россию и Польшу, 206 000 из них погибли, в то время как 3,5 миллиона поляков были переселены из Белоруссии и Украины на территории отнятые у Германии. Чехословакия изгнала около 22,3 % ее этнических немцев, а также венгерское меньшинство из Словакии. Послевоенные Литва и Украина изгнали немецкое и польское меньшинства. Белоруссия выслала польское меньшинство на территорию реконструированной Польши. В мае 1945 года в Чехословакии оставалось около 3 050 000 немцев, 250 000 из которых было изгнано. На чешских территориях, где до 1945 года, 50 или более процентов населения было немецким, правительство изгнало семьи где мужья были немцами, а семьям где мужья были чехами было разрешено остаться. Некоторые из судетских немцев, имевшие “нужные” специальности или навыки, были принуждены оставаться в Чехословакии.



