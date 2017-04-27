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опубликовано редакцией на Переводике 27.04.17 16:30
скаут: Gisha;
 
 

«Артек». Первое впечатление гостей из Германии

Международный детский центр «Артек», который находится в Крыму, посетила делегация немецких политиков, бизнесменов и журналистов. Это достаточно серьёзное событие, если учитывать положение, в котором находится полуостров.




Итог позитивный. Делегация констатировала беспрецедентный мировой уровень учреждения в части природных условий, инфраструктуры и практик работы с детьми.


«Я в политике давно, был во многих странах и видел, как организованы различные программы (для детей), но того, что мне показали в «Артеке», в своей практике я еще не видел», – отметил экс-депутат Бундестага, бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ, член Христианско-демократической рабочей партии Вилли Виммер.


Он сказал, что уровень «Артека» восхитителен, и подчеркнул его значимость для развития детей всего мира. «Меня восхитило то, что лагерь является образовательным, большое впечатление произвела и сама школа. Так же я заметил, что тут делается большой акцент на спорте, на развитии ребенка. Очень рад, что у детей есть такая потрясающая возможность побывать в таком лагере», - сказал Виммер.


Представитель фракции левых в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер подчеркнул, что увиденное в детском центре превзошло все ожидания. «Мы думали, что тут все хорошо, но такого мы не ожидали. Это просто сокровище – то, что у вас тут есть», – заявил Маурер и заверил, что члены делегации по приезду домой представят коллегам свои рекомендации о направлении детей в «Артек».


Все члены делегации без исключения отметили высокую гуманитарную культуру МДЦ. Особое внимание привлекло то, что отсутствует обособленность детских групп из разных стран, которые прибывают в «Артек». По словам Виммера, дети, прибывающие из разных стран в «Артек», учатся, играют и принимают участия в различных мероприятиях вместе со всеми. Дети-иностранцы принимаются очень тепло и сердечно детьми из России.


Директор МДЦ Алексей Каспржак так же подтвердил, что дети «Артека», которые прибыли из России, с удовольствием общаются с детьми-иностранцами. «Когда дети из Германии сюда ехали, они думали, что немцы останутся с немцами. Они были удивлены, что русские дети к ним сразу подошли, стали общаться — немецкие школьники были тепло приняты всеми детьми. Это нам сами дети рассказали», – сообщил он.


Европейские политики своими глазами видят, какая ситуация на самом деле происходит на территории Крыма. И теперь те, кто знает истинное положение дел на полуострове, ни за что не поверят ужасам и слухам, которые пытается распускать Киев. Их попытки – это пыль в глаза мировому сообществу, но Крым достойно держит оборону и не перестанет демонстрировать всему миру настоящую бойцовскую выдержку.

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