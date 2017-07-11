Крысы бегут с корабля или первый месяц безвиза





Согласно данным представителя Госпогранслужбы Украины почти 100 тысяч украинцев воспользовались правом безвизового посещения стран ЕС. Сколько из них вернулось - не сообщается.







Олег Слободян, спикер украинской пограничной службы, поделился такими данными на своей странице Facebook. В сообщении спикера указано точное число украинских «туристов» в ЕС - 95 461. Также есть и количество отказов - 50. Большинство отказов связано с тем, пишет Слободян, что украинцы не смогли подтвердить цель поездки.





Бедняги, остались без заработка. Официально безвиз не дает права на работу. Но ведь это только официально. На самом деле украинцы массово бегут в ЕС именно на заработки. Официально самыми популярными направлениями названы Барселона, Рим и Париж. Но это, опять же, только официально.





Кто ездил в ЕС до безвиза, так и ездит. В Рим и Париж, подтверждая на границе цель поездки и финансовую состоятельность из расчета 70 евро на день. Многие ли украинцы смогут подтвердить свою платежеспособность, скажем, для поездки на две недели?





Основная масса ринулась в Польшу, Чехию и Прибалтику - собирать урожай на местных фермах. 100 тысяч трудоспособного населения, маскируясь под туристов, уже свалило. Украинский рынок труда постепенно начинает ощущать кадровый голод. И это только начало.





Эксперты отмечают, что Западная Украина и до введения безвиза ощущала нехватку специалистов, теперь же наступает настоящая катастрофа. Бегут не только врачи и инженеры, а все трудоспособное население.





Первой загнется медицина. На данный момент на Украине не достает около 10 миллионов квалифицированных медицинских сотрудников. Что уже в ближайшее время приведет к краху всей системы медобслуживания. С другой стороны, проще будет реформу проводить.





По подсчетам социологов, этим летом за границу уедут около пяти миллионов украинцев, что на данный момент составляет более половины трудового потенциала Украины. Многие решат не возвращаться. Согласно опросам, порядка 65% украинцев в возрасте от 14 до 35 лет хотели бы навсегда покинуть страну. Это говорит о том, что тенденция к миграции будет нарастать в последующие годы. Уже сейчас представители агропрома Украины бьют тревогу - нехватка сотрудников ставит под угрозу сбор урожая. Работать некому - все уехали собирать урожай в ЕС.





А Польша, Чехия, Прибалтика и не против. В этих государствах даже создают для украинцев специальные программы адаптации, которые предполагают гарантированный заработок и социальные льготы, вплоть до бесплатного обучения детей заробитчан в местных школах.





Институт демографии и социальных исследований подсчитал, что в течение 45-и лет Украина потеряет порядка 10 миллионов граждан. При самом лучшем раскладе, в страна будет насчитывать около 4 миллионов молодежи, в худшем - 2,8 миллионов. Но мы уже убедились, что Украина всегда бьет рекорды в плане «хуже».





Что же, посмотрим да на данные статистики через три-четыре месяца. Сколько украинцев из этих ста тысяч вернутся в страну. С другой стороны, они ведь «в семью возвращаются», как сказал Порошенко.

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