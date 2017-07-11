навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
11.07.17   Редакция

На Украине решили расследовать майдан

(0)
 
11.07.17  

У Киева нет доказательств присутствия российских войск на Донбассе

(0)
10.07.17   Редакция

Европа сбилась с пути: зачатки разума проросли во французском сенате

(0)
 
10.07.17  

Александр Керенский - человек, который не арестовал Ленина

(0)
 
09.07.17   Редакция

Гомосексуализм в Народно-освободительной армии Китая

(0)

последние за вчера, 10.07.17  
13:43   Редакция

Европа сбилась с пути: зачатки разума проросли во французском сенате

(0)
 
05:01   Редакция

Этническая чистка германской нации

(0)
 
01:30  

Александр Керенский - человек, который не арестовал Ленина

(0)
 
01:24  

Немецкие военные сегодня начали покидать базу Инджирлик в Адане

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
10.07.17 21:13    
pizovskii СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (179)
09.07.17 10:44    
Олька Просто стихи (774)
06.07.17 03:06    
Norrianno Искусство как средство мобилизации (4)
27.06.17 19:17    
3674721 Смерть подвижника (1)
27.06.17 14:05    
Alex-Pro Весёлые рассказки и Анекдоты (277)
23.06.17 03:00    
Norrianno Немного веселья (9)
21.06.17 12:34    
davvid Суслики и Дятлы (56)
21.06.17 12:33    
davvid физическая красота - что это такое? (36)
 
опубликовано редакцией на Переводике 11.07.17 18:16
скаут: НикСтан;
 
 

Крысы бегут с корабля или первый месяц безвиза


Согласно данным представителя Госпогранслужбы Украины почти 100 тысяч украинцев воспользовались правом безвизового посещения стран ЕС. Сколько из них вернулось - не сообщается.


Олег Слободян, спикер украинской пограничной службы, поделился такими данными на своей странице Facebook. В сообщении спикера указано точное число украинских «туристов» в ЕС - 95 461. Также есть и количество отказов - 50. Большинство отказов связано с тем, пишет Слободян, что украинцы не смогли подтвердить цель поездки.


Бедняги, остались без заработка. Официально безвиз не дает права на работу. Но ведь это только официально. На самом деле украинцы массово бегут в ЕС именно на заработки. Официально самыми популярными направлениями названы Барселона, Рим и Париж. Но это, опять же, только официально.


Кто ездил в ЕС до безвиза, так и ездит. В Рим и Париж, подтверждая на границе цель поездки и финансовую состоятельность из расчета 70 евро на день. Многие ли украинцы смогут подтвердить свою платежеспособность, скажем, для поездки на две недели?


Основная масса ринулась в Польшу, Чехию и Прибалтику - собирать урожай на местных фермах. 100 тысяч трудоспособного населения, маскируясь под туристов, уже свалило. Украинский рынок труда постепенно начинает ощущать кадровый голод. И это только начало.


Эксперты отмечают, что Западная Украина и до введения безвиза ощущала нехватку специалистов, теперь же наступает настоящая катастрофа. Бегут не только врачи и инженеры, а все трудоспособное население.


Первой загнется медицина. На данный момент на Украине не достает около 10 миллионов квалифицированных медицинских сотрудников. Что уже в ближайшее время приведет к краху всей системы медобслуживания. С другой стороны, проще будет реформу проводить.


По подсчетам социологов, этим летом за границу уедут около пяти миллионов украинцев, что на данный момент составляет более половины трудового потенциала Украины. Многие решат не возвращаться. Согласно опросам, порядка 65% украинцев в возрасте от 14 до 35 лет хотели бы навсегда покинуть страну. Это говорит о том, что тенденция к миграции будет нарастать в последующие годы. Уже сейчас представители агропрома Украины бьют тревогу - нехватка сотрудников ставит под угрозу сбор урожая. Работать некому - все уехали собирать урожай в ЕС.


А Польша, Чехия, Прибалтика и не против. В этих государствах даже создают для украинцев специальные программы адаптации, которые предполагают гарантированный заработок и социальные льготы, вплоть до бесплатного обучения детей заробитчан в местных школах.


Институт демографии и социальных исследований подсчитал, что в течение 45-и лет Украина потеряет порядка 10 миллионов граждан. При самом лучшем раскладе, в страна будет насчитывать около 4 миллионов молодежи, в худшем - 2,8 миллионов. Но мы уже убедились, что Украина всегда бьет рекорды в плане «хуже».


Что же, посмотрим да на данные статистики через три-четыре месяца. Сколько украинцев из этих ста тысяч вернутся в страну. С другой стороны, они ведь «в семью возвращаются», как сказал Порошенко.

статью прочитали: 7 человек

   
теги: Украина, Безвизовый режим  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 