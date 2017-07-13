«Мы для него ресурс»: брошенный волонтёр обвиняет Навального в предательстве





Не сотвори себе кумира. Навальный и активно пиарящие его либеральные СМИ совершили опрометчивую ошибку. Сначала они раздули медийную фигуру из обычного неуча, брошенного Навальным на амбразуру, а теперь не знают, что и делать, ведь подросток обвиняет «кандидата-20!8» в предательстве.





Но обо всём по порядку. Навальный арендовал свой штаб в Москве без согласования с реальным собственником через субарендаторов. Реальный хозяин помещения узнал об этом и подал в суд . Было возбуждено дело по 330 статье (самоуправство).





В ночь на 6 июля правоохранители провели в незаконно захваченном сторонниками Навального помещении обыск. В «штабе» на тот момент зачем-то ночевал волонтёр Александр Туровский. Что он там делал до сих пор непонятно, вероятно, играл роль бесплатного сторожа, охраняя незаконные агитационные материалы ( Навальный не регистрировал свою агитацию, чем нарушил закон о СМИ).





На приказ правоохранителей лечь на пол, Туровский промолчал и зачем-то стал шарить руками под одеялом. Боец Росгвардии незамедлительно приступил к задержанию, чему Туровский активно сопротивлялся. После он также отказался предъявить свой паспорт. Далее Туровского доставили в отделение полиции, а затем в больницу (при задержании волонтёр получил несколько синяков и шишек).





Либеральные СМИ и сторонники Навального, разумеется, максимально раздули историю, выставляя Туровского жертвой «полицейского режима», оклеветали даже врачей, представив их чуть ли не подручными доктора Менгеле. Когда же из «избитого» волонтёра был выжат максимальный медийный капитал, о нём просто-напросто забыли.





Вот тут Навальный просчитался. Не стоило обижать новоявленную звезду. Туровский воспользовался , неожиданно нагрянувшей славой, чтобы отомстить обидчику.





Бывший волонтёр написал слезливый пост , обвиняющий Навального в предательстве. Вот скрин с facebook Туровского:





Прозрение наступило слишком поздно. Достаточно немного больше времени посвятить учёбе, немножко подтянуть правоведение, чтобы понять, что для Навального его сторонники просто «мясо», которое он подталкивает на незаконные действия.





Забавно, но Туровский своим постом задел нервный узел среди подельников Навального, те всполошились и стали оправдываться. Ляскин и Жданов , даже выразили надежду, что страничку Туровского взломали. Надежда, как говорится, умирает последней. Вот их истерика:













А что же сам предатель? Чем занимался последние дни Алексей Навальный? Ну как же - продолжал лить воду на мельницу самопиара. Например, сегодня он в очередной раз вспомнил историю с зелёнкой . Под носом у него раскол, но Алексей верен себе: думает только о себе, на своих сторонников ему плевать.





Так что для кампании Навального идеально подходит только часть знаменитого девиза мушкетёров: «Все за одного». Хотите рискнуть собой?! Штаб Алексея Навального ждёт вас. Ну, а социальные сети, в таком случае, ждут новых слезливых исповедей о том, как вас использовали и бросили.

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