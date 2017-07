архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.07.17 05:40 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Blue Whale Challenge: List of All 50 Tasks [UPDATED]" Глобальная сеть - 11 июля 2017 г. “Синий кит”: первые 50 заданий Стефани Даби Дуайлсон Stephanie Dube Dwilson Published Jul 11, 2017

В последнее время, проблема под названием “Синий кит” занимала верхние строчки новостей, произошло это из-за слухов, что подростки, после выполнения 50 заданий, предложенных игрой, могут совершить самоубийство. Многие люди полагали, что это какая-то выдумка, но недавно несколько семей вышли на публику с признаниями о том, что, как они полагают, их дети совершили самоубийство под влиянием игры “Синий кит”. Что это за 50 заданий? Знание проблемы может помочь родителям и друзьям заметить признаки, что дети и молодые люди принимают участие в какой-то игре. Хотя задания могут меняться со временем, о следующих 50, приведенных ниже, заданиях было сообщено на российских и литовских веб-сайтах, как связанных с игрой “Синий кит”. Первоначально эти задания были найдены носителями языка на веб-сайте Reddit. Считается, что игра “Синий кит” появилась в российских социальных сетях. В связи с появлением этой игры, в России был арестован мужчина, и он признался, что пытался использовать психологическое манипулирование, чтобы убедить девочек-подростков убивать себя.

50 заданий Вот эти задания, взятые из нескольких наборов, которые были выложены и переведены на сайте Reddit. Если вы увидите какие-либо признаки, что ваш друг или любимый человек выполняет подобные задания, пожалуйста, поговорите с ним/ней, а также проконсультируйтесь с органами охраны правопорядка и позвоните на службу экстренной помощи самоубийцам. В некоторых сообщениях средств массовой информации говорится, что участники обязаны посылать “куратору” или “киту”, фотографии доказывающие, что они выполнили задание. Зачастую “кит” - это взрослый человек, который сам никаких заданий не выполняет, а только манипулирует подростками. Вырежь определенную фразу на собственной руке.

Проснись в 4:20 и посмотри страшное видео (присланное куратором.)





Сделай продольные надрезы на своей руке.

Нарисуй кита на листе бумаги

Напиши “да” на своей ноге человека, если готов быть китом. (Если не готов - должен порезать свои руки в нескольких местах) .

(Задание зашифровано)

Нацарапай (сообщение) на своей руке.

Напиши онлайн-статус что ты кит.

Преодолей страх.

Встань в 4:20 и пойди на крышу.

Вырежь кита на своей руке.

Смотри страшные видео весь день.

Слушай музыку, которую посылает “куратор”.

Порежь губу.

Проткни иглой свою руку

Нанеси себе рану или сделай больно.

Пойди в крышу и встань на краю.

Встань на мосту.

Поднимись на подъемный кран.

На этом шаге “куратор” так или иначе проверяет, заслуживает ли участник доверия.

Разговор с “китом” в скайпе.

Сядь на крышу и свесь ноги вниз.

(Задание зашифровано)

Секретное задание

Встреча с “китом”.

“Куратор” назначает дату, когда человек умрет.

Пойди на железную дорогу.

Не говори ни с кем весь день.

Дай клятву быть китом После этих шагов, задания 30-49 включают в себя просмотр фильмов ужасов и прослушивание музыки, которую выбрал куратор, разговор с китом, нанесение порезов на различных частях тела. Последнее задание - спрыгнуть с высокого здания.

Как работает психологическое манипулирование Некоторые эксперты полагают, что эти задания могут убедить впечатлительного молодого человека причинять себе боль из-за влияния “кита”. Многие задания включают в себя разговоры с “китом”, по телефону или по скайпу. Может быть это те самые моменты когда начинает сказываться эффект психологического манипулирования. Кати Мортон, лицензированный терапевт, объяснила на этом видео, почему она верит что задания работают. : Нужно напомнить, что ещё не известно, действительно ли это подлинные задания (изложенные выше) и и не могли бы они быть изменены, даже если они и подлинные.

Задания направленные на то чтобы приободрить и позитивно настроить людей На сайте Reddit, где были выложены задания, пользователь diugo88 опубликовал ряд “антизаданий”, разработанных для того чтобы повысить Вашу самооценку. Эти задания стоят того чтобы быть распространенными как можно шире: Try to help another gamer with his/her problems. You can make the difference, you are special.

Take a walk with someone, talk about your hopes and desires, and ask about his/her hopes and dreams.

Напиши на листе бумаги -”я сильный, я могу сделать все, что захочу!” 50 раз.

Прогуляйся и послушай музыку (например электросвинг Parov Stelar )

Проснись в 10:00, открой окно и послушай утренние звуки и много раз повтори про себя “какое счастье - жить”

Пойди посмотреть на закат, послушай хороший джаз (bossanova , coltrane, например). Ощути его красоту.

Приготовь своё любимое блюдо и пригласи в гости людей которых ты любишь.

Проснись в 5:30, позавтракай и пойди на улицу чтобы посмотреть пробуждение твоего города.

Попытайся поговорить о чем-нибудь с, по крайней мере, 5 различными неизвестными тебе людьми, по 5 минут с каждым.

Попытайся поговорить с кем-то, кто не любит тебя и попробуй сделать его своим другом.

Прогуляйся днем, послушай музыку.

Целый день делай то что ты любишь. Жизнь прекрасна, не трать её зря.

Разошли эти правила другим людям.

Заставь себя говорить с другим геймером (или другом, или просто посторонним человеком) о своих проблемах.

Попытайся помочь другому геймеру с его/ее проблемами. Это может иметь решающее значение, ведь ты особенный.

Прогуляйся с кем-нибудь, поговори с ним/ней о своих надеждах и желаниях, расспроси его/ее о надеждах и мечтах.





Повтори пункт 1

Повтори пункт 2

Повтори пункт 3

Повтори пункт 4

Повтори пункт 5

Повтори пункт 6

Повтори пункт 7

Повтори пункт 8

Повтори пункт 9

Повтори пункт 10

Повтори пункт 11

Повтори пункт 12

Повтори пункт 13

Повтори пункт 14

Ты готов к последнему тесту. Подумай о своем прогрессе, напиши/опиши свои чувства во время выполнения предыдущих заданий и дай прочесть это человеку, который, как ты думаешь, понял и правильно оценил написанное

Живи своей жизнью и будь счастлив. Тебе не нужен никакой куратор, чтобы направлять тебя. Ты свободен, ты личность, вспоминай это каждый раз, когда тебе грустно, и не видно выхода. Я люблю тебя.

Если Вы или кто-то кого Вы любите задумывается о самоубийстве, пожалуйста, позвоните на функционирующую в режиме 24/7 National Suicide Prevention Lifeline:1-800-273-8255. Также возможен online chat , или Вы можете отправить сообщение “HOME” на National Suicide Hotline 741741 (только в США)

