Голливудские звёзды “под колпаком” у Сами-Знаете-Кого

КРАСНАЯ УГРОЗА! Путинский компромат на голливудских знаменитостей

Путин поставил ногу на землю Голливуда.

By Radar Staff Posted on Jul 7, 2017

Тёмный кремлевский властелин Владимир Путин имеет секретный “чёрный список” голливудских звёзд и огромный архив заполненных грязью досье, которые он может использовать, чтобы унижать и ШАНТАЖИРОВАТЬ самых больших звезд Голливуда, если они выступают против российских злодейств и нарушений прав человека.

Источники в главных американских разведслужбах говорят о том что в список знаменитостей, пойманных в паутину шантажа российского диктатора, входят: Том Круз, Мадонна, Роберт Де Ниро, Джон Траволта, Голди Хоун, Курт Рассел, Ким Кардашян, Канье Уэст, Элтон Джон, Дженнифер Лопес, Брэд Питт и Анджелина Джоли!

Секретные файлы прямо таки распирает от компроментирующих видео и аудио записей, относящихся ко времени с 2009 года.

Кремлевские отморозки выполняют приказы шантажировать знаменитостей, публично противостоящих российской политике или Путину, с помощью позорящей информации, которая может разрушить их жизнь и карьеру.

“Путин ловко собрал неприглядные тайны впечатляющего количества “жирных” голливудских персонажей, тех кто поднимал свой голос против него и его политики” заявил высокопоставленный американский разведчик.

“Это - расчетливое действие с целью гарантировать, что он сможет контролировать их публичную риторику в адрес России”.

Шпионы Путина тайно делали аудио- и видеозаписи политически активных знаменитостей в компроментирующих ситуациях, когда те посещали Россию, Кубу или другие страны, где агенты Кремля могут действовать свободно.

Одним из шокирующих примеров является случай, когда кубинская разведка использовала в своих интересах эпизод шоу “Keeping Up” с Кардашьян, в мае 2016 года, тогда они тайно прослушивали звезд реалити-шоу в их гостиничных номерах во время посещения острова, которым управляют коммунисты. Шокирующим, потому что тайные агенты, по сообщениям, сняли НОВОЕ домашнее секс-видео, показывающее Кима и её муженька Канье, говорит источник.

Кубинский эмигрант Умберто Фонтова говорит, что агенты режима выполняют приказ “наблюдать и делать видеозаписи известных посетителей в целях шантажа”.

У натренированных советским КГБ и восточногерманской Штази руководителей кубинской разведки есть материалы практически на каждую знаменитость, которая посещала остров после 1959 года, когда власть на нем захватил Фидель Кастро - пишет Фонтова, автор “Fidel: Hollywood’s Favorite Tyrant” (“Фидель: любимый тиран Голливуда”).

Прослушивание гостиничных номеров является стандартной оперативной процедурой и одним из грязных тактических приемов, используемых невидимой глобальной сетью путинских агентов.

Ранее известная как КГБ, российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) собирает конфиденциальные данные при помощи современной перехватывающей аппаратуры, контролируя сотовые телефоны, взламывая почту и ноутбуки приезжающих знаменитостей, говорит эксперт.

“Многие знаменитости являются политическими активистами, поэтому, когда они находятся в Москве, Санкт-Петербурге или где-то в другом месте, есть обеспокоенность тем, что они будут контактировать с оппозицией” объясняет Уэйн Мэдсен, консультант Агентства национальной безопасности.

Однако, если достаточно компроментирующая информация, фотография или запись знаменитости в неприглядной ситуации получена, то эта информация используется, чтобы сделать их пластилином в безжалостных руках Путина.

“Определенные знаменитости, такие как Анджелина Джоли , очень активно работающая с международными проблемами, были бы очень интересны для русских, ищущих западные рупоры для своей пропаганды” объявляет Мэдсен.

“Они делают это со знаменитостям, потому что мы живем в культуре знаменитостей …, если вы можете заставить их говорить хорошие вещи о Путине, то это в десять раз более важно, чем если бы это сказал политик”.

ФОТО: на тайной встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным — чтобы СВЕРГНУТЬ диктаторов!

PHOTOS: Inside Donald Trump’s Secret Meeting With Vladimir Putin — To OVERTHROW Dictators!





Разведывательные источники говорят что в 2014 году, гомофоб Путин обвел вокруг пальца рок-музыканта гомосексуалиста Элтона Джона.

Исполнитель “The Rocket Man” отказался выполнить требование других знаменитостей отменить московский концерт в знак протеста против притеснения гей-сообщества в России.

После концерта Путин похвалил Элтона как “экстраординарного человека … независимо от его ориентации”.

Но сотрудник американских разведслужб холодно заметил - “Учитывая долгую историю рьяной защиты Элтоном прав гомосексуалистов, принятое им решение играть в откровенно гомофобной обстановке, заставляет задаться вопросом - не приставили ли российские агенты пистолет к его голове”.

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