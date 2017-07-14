Daily Beast: США предоставляет «дипломатическое прикрытие» России в Сирии

Американские журналисты и именитые обозреватели по-прежнему продолжают поливать грязью абсолютно любые инициативы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, направленные на достижение консенсуса с ключевыми партнёрами. И в этой связи первое реальное соглашение между США и Россией (по вопросу урегулирования конфликта в Сирии), разумеется, не стало исключением. Она уже послужило основой для оголтелой критики действующего американского лидера и его команды, которых, конечно же, упрекают в том, что они якобы идут на поводу у главного геополитического противника, жертвуя лидирующими позициями Соединённых Штатов на международной арене.

В частности, популярное американское интернет-издание Daily Beast недавно опубликовало статью, в которой утверждается, что США предоставляет действиям России в Сирии «дипломатическое прикрытие», которые, в свою очередь, направлены на укрепление позиций легитимного президента САР Башара Асада путем заморозки конфликта. Несмотря на это, издание признает, что введенные «зоны деэскалации», что, как известно, является российской инициативой, это лучший путь к урегулированию сирийского кризиса на сегодняшний день.

Также издание отмечает, что цели Вашингтона в Сирии – банальная борьба с терроризмом – слишком краткосрочные, ведь действовать всегда следует на опережение, а не тогда, когда проблема уже разрослась и стала выходить из-под контроля. Однако же возникает, как минимум, пару логичных вопросов: как же в таком случае вообще реагировать на подобного рода проблемы, если не бороться с ними (когда они уже приобрели пугающие масштабы), и кто мешал администрации Белого Дома активизироваться в данном направление еще несколько лет назад?

А ответ на данные, можно сказать, риторические вопросы очевиден – Штаты несколько лет назад совсем не интересовала борьба с терроризмом, Вашингтон, при поддержке партнёров в регионе, стремился любой ценной свергнуть режим Башара Асада, а беспрецедентный разгул экстремизма использовался в данном контексте лишь как один из инструментов достижения данной цели. Именно поэтому, кстати, влияние террористических формирований в Сирии и Ираке приобрело поистине ужасающие масштабы и фактически вышло из-под контроля.

Но в завершении статьи автор и вовсе скатывается к базисным канонам западной пропаганды – он заявляет, что первопричина разгула экстремизма кроется в «хорошо известных ужасающих зверствах режима Асада», подчеркивая, что свержение, пусть и ненасильственное, легитимного сирийского лидера должно оставаться главной целью Вашингтона в Сирии. В общем все, как обычно…

Читая подобные «творения» западных журналистов, возникает ощущение, что чувство исключительности собственной нации в Америке было так непомерно раздуто за прошлый век, что всем остальным народам на планете уже должно быть слегка неудобно за собственное существование. Как можно писать подобного рода ахинею, когда американскому президенту в кой-то веке удалось договориться не с одним из марионеточных союзников, а с лидером одной из трех ключевых держав в мире по вопросу урегулирования самого кровопролитного и ожесточенного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке на сегодняшний день?! Наверное, деньги не пахнут, да, «независимые» американские журналисты…

Евгений Радугин