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Инал Плиев
Южная Осетия
статей: 6
 
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дата публикации 14.07.17 13:00
   
 

Преображение Цхинвала


Октябрь 2012

Об изменении некоторых частей проспекта Джиоева, улиц Московской и Сталина города Цхинвала, столицы Республики Южная Осетия, за один месяц. Парные фотографии сделаны с приблизительно одного ракурса с перерывом чуть менее 30 дней. Первое фотографирование производилось 28 августа 2012 года, второе - 25 сентября 2012 года. Исключение - последняя пара. Она была сделана в течение одного дня 11 октября с перерывом один час. На экране преображение происходит легко. В реальности же за ним стоит неустанный труд сотен людей, честный и добросовестный подход руководства Республики Южная Осетия.

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Май 2014

Динамично меняется облик Города-героя Цхинвал. На месте непроходимых траншей, оставшихся после реконструкции подземных коммуникаций, появляются асфальтированные улицы. Полностью завершено асфальтирование улицы Пушкина. На экране преображение происходит легко. В реальности же за ним стоит неустанный труд сотен людей, честный и добросовестный подход руководства Республики Южная Осетия. Прогресс не остановить. Цхинвал будет красивым. Этот ролик можно свободно копировать и распространять.

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Восстановление Южной Осетии, 2014-2015 гг.



Май 2016

В 1991 году Южная Осетия была разрушена и разграблена вооруженными формированиями Грузии. Продолжавшаяся до 2004 года экономическая блокада за 13 лет разрушила то, до чего не дотянулись кровавые лапы Тбилиси. В 2008 году полномасштабная военная агрессия Грузии полностью сравняла с землей Цхинвал. В том же году Россия признала Южную Осетию и начала всестороннюю помощь в ее восстановлении. в ролике показаны некоторые объекты, восстановленные в 2015-2016 годах. Зримым результатом четырехлетнего правления президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова явилось множество восстановленных и новых объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, коммуникаций и т.д. Школы №№ 7, 11 и 12 в Цхинвале, школы в Квайса, Хетагурово, Корнисе, Ленингоре, детские сады в Цхинвале, Цорбисе, Квайса, Дменисе, дома культуры, сельские клубы и дома детского творчества в ряде сел – это лишь неполный перечень построенных и капитально отремонтированных объектов. Продолжается активное асфальтирование улиц югоосетинской столицы. Цхинвальцы, наконец, получили возможность не выбирать направления, потому что заасфальтировано уже большинство наиболее оживленных улиц. Благоустроены улицы 8 июня, Кочиева, Пушкина, Лужкова, Исса Плиева, Таболова, В. Абаева, Джабиева, Советская, Тасоева. Среди них также наиболее длинные проспект Джиоева, улицы Осетинская, Харебова, Героев, Сталина, Октябрьская, Московская и многие, многие другие, которые от начала до конца и старожилы не припомнят заасфальтированными даже в советский период. А если к этому прибавить еще и то, что асфальтированию на них предшествовала полная замена подземных коммуникаций – труб воды, канализации и газа, – то становится возможным представить, какой огромный труд пришлось приложить для достижения этой масштабной, а по меркам небольшой Южной Осетии – поистине эпохальной задачи. Продолжение здесь - http://cominf.org/node/1166508099

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Строительство государственного музея Южной Осетии


Апрель 2014

В столице Республики Южная Осетия городе-герое Цхинвале полным ходом идёт строительство нового здания Юго-Осетинского государственного музея.
Режиссер, фотограф, видеооператор, титры, монтаж - Инал Плиев.
Не рекомендуется для просмотра лицам с повышенной непереносимостью успехов Южной Осетии и России.
Выражаем благодарность:
Кириллу и Мефодию за любезно предоставленные буквы,
Геродоту - за любезно представленную идею о необходимости фиксации важных событий.

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Национальный музей Южной Осетии



Июль 2015

В видеоклипе представлены некоторые экспонаты Национального музея Республики Южная Осетия, который в этом году начал работу в отремонтированном помещении исторического здания в центре югоосетинской столицы Цхинвала. Это стало возможным благодаря всесторонней и щедрой помощи России народу Южной Осетии. Спасибо, Россия!

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теги: Южная Осетия  
   
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