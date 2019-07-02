Из интервью: "Санкции ещё больно отзовутся европейским виноделам..."

От переводчика: Относительно недавно в российских “Ведомостях” по поводу последнего экономического форума в Санкт-Петербурге можно было прочесть следующее: форум Путина превратился в форум недоверия режиму Путина… он наглядно показал, почему не развивается экономика... это был форум недоверия, на котором говорили о страхе… особенно на фоне ареста Голунова (которого отпустили, а мог бы стать символом…).

Думаю, мнение со стороны всегда познавательно: на форум в очередной раз прибыла венгерская делегация, которая, может, не заметна была на фоне китайского лидера, но который год жалуется на санкции – европейские и ответные российские как раз были введены в год принятия совместного крупного проекта, что сломало многие планы правительства. Оценку санкционной политики и многое другое в интервью ресурсу “Пешти Шрацок” дал один из сотрудников венгерского внешнеполитического ведомства – думаю, интересно будет прочесть мой перевод. В противовес “Ведомостям”.

Наступят тяжёлые времена, когда последствия от российских санкций и “Брексита” соединятся

Источник - https://istvan-kovacs.livejournal.com/167127.html



Россия настроена на то, чтобы с 2020 года остановить идущее через Украину газоснабжение, и вместо этого мы будем получать газ через Болгарию и Сербию. Венгерское правительство старается подготовиться к любым вариантам развития событий, начав увеличивать запасы. Дьюла Будаи, уполномоченный Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, в интервью нашей газете изложил, что ожидаемые последствия Брексит ещё можно просчитать, но венгерский аграрный экспорт может настичь 30-процентное сокращение. С Дьюлой Будаи прошлись по основным вопросам венгерской внешней торговли.

Недавно Вы посетили ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге Международный экономический форум. Каковы настроения в России?

Я работаю в МИД уже четыре года, с тех пор каждый год приезжаю сюда. Санкт-Петербург и внутри России – исторический город со своей атмосферой, с большим количеством туристов. Через море – рядом Финляндия и Швеция. Возвращаясь к вопросу: русские живут неплохо. И на форуме хозяева демонстрировали силу. Почётным гостем в нынешнем году был китайский председатель Си Цзиньпин, ранее посещали форум и французский президент Макрон, и индийский премьер-министр Нарендра Моди. Почти все компании мира присутствовали там, а ныне самые большие стенды имели Мерседес и Газпром.

Это подтверждает высказывание Виктора Орбана по поводу политики санкций в отношении России – он сказал, что это был “выстрел в ногу” самим себе.

Россия не то что не рухнула на колени, она ещё больше окрепла и во многих отношениях встала на ноги. Европейские державы достигли того, что в аграрном отношении Россия стала на 80-90% самодостаточной. Всё меньше потребности в качественных европейских продуктах, которые здесь доминировали до 2014 года. А новые санкции президента Путина ещё и больно отзовутся европейским виноделам, ведь из госсектора полностью будет удалена их продукция. Думаю, после этого последует распоряжение о запрете европейских вин в ресторанах и гостиницах. Россия, между прочим, за прошедшие годы сделала огромный шаг в виноградарстве и виноделии.

Но ведь это северная страна, климат которой не самый идеальный для разведения виноградников.

Там есть прилегающие к Чёрному морю районы и полуостров Крым с хорошим климатом. Российские производители используют данные санкциями возможности. Отсюда видно, что если мы захотим наказывать за украинско-российский политический конфликт штрафными санкциями экономического характера, тогда можно окончательно потерять рынки. За прошедшие двести лет Россию и войной не могли поставить на колени, чего же мы хотим от экономических санкций в мирное время?

На секунду возвратимся к Китаю. Насколько серьёзно нужно относиться к выстраивающемуся российско-китайскому союзу?

Всё абсолютно серьёзно. Китай ищет союзников в торговой войне с Америкой, в то время как российско-американские отношения не самые лучшие. Эти факторы во многом способствуют сближению двух стран. Эту российско-китайскую ось нельзя недооценивать. Россия весьма богата минеральными ресурсами, а в Китае как раз протекает технологическая революция. Это, конечно, не только экономический вопрос, но и серьёзная геополитическая игра.

Венгрию насколько серьёзно заденут санкции в отношении винной продукции?

Венгрия составляет очень маленький сегмент российского импорта. Самые большие проигравшие – французы, итальянцы, испанцы и португальцы. У нас в основном пострадают токайские вина. По-настоящему ударят по нам санкции тогда, когда они достигнут частного сектора. Между прочим, старые венгерские марки русские любят. Например, консервов “Глобус” можно продать любое количество, но такая же ситуация и с салями “Пик”. Но, к сожалению, продукцию “Пик” мы уже не можем экспортировать из-за санкций. Далее, венгерские яблоки, венгерские фрукты весьма востребованы на российском рынке, на которые, однако, тоже распространяется эмбарго. В настоящее время мы присутствуем на российском рынке с консервами, семенами для посева и племенными животными. Влияние эмбарго мы стараемся отразить тем, что создаём совместные предприятия и экспортируем технологию.

В целом какой ущерб понесла Венгрия из-за санкционной политики?

Трудно оценить, не хочу втягиваться в войну цифр. Но с учётом всего наш ущерб составил около 8 миллиардов долларов, и более десяти процентов приходится на аграрный сектор.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СИТУАЦИЯ УЛУЧШИЛАСЬ

Как вы пытались дома смягчить влияние санкций?

Около 30 крупным венгерским предприятиям санкционная политика причинила ущерб, их мы направляли по новым путям. Новые рынки мы искали для поставщиков курятины, мяса водоплавающей птицы и свинины. Это удалось, в основном, в Азии и в бывших советских республиках - Узбекистане и Казахстане. Япония – тоже наш крупный покупатель, но значительна роль Тайваня, Южной Кореи, Гонконга, Сингапура и, конечно, Китая. В принципе, российский экспорт удалось перенаправить на Дальний Восток.

Мы помним, что птичий грипп иногда почти парализовывал венгерский мясной экспорт. Через это прошли, но тут – свиная чума. Каков наш ущерб?

Могу лишь говорить о тех оценках, которые получил от предприятий. На их основе можно говорить о цифре примерно в 50 миллиардов форинтов. С Японией хотели бы в отношении свиной чумы заключит такое соглашение, какое уже было заключено в отношениии птичьего гриппа. Согласно этому экспорт был бы ограничен лишь из тех регионов, где уже выявлена эпидемия. Заражённые животные приходили из Украины и Румынии. Китайцам мы тоже предлагали регионализацию, но они только удивляются и не понимают. В Китае провинция больше, чем сама Венгрия, и Европейский Союз они рассматривают как регион. Но, подчёркиваю, венгерская ветеринарная служба на высоте, наши проблемы проистекают из безответственности соседей.

МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ О БРЕКСИТЕ

В западной части континента продолжается мыльная опера под названием “Брексит”. С какими последствиями должны считаться мы, если выход всё же произойдёт?

В настоящее время мы можем всё поставлять в Англию беспошлинно. Но если хоть мягкий, хоть жёсткий вариант Брексита произойдёт, то таможенные пошлины будут введены. А тогда множеству фирм станет невыгодно экспортировать в Великобританию. А это зависит от того, как британцы выйдут из ЕС - мирно или со злостью. Нам был бы выгоден мягкий вариант Брексита. И немалый вопрос – поток рабочей силы. Венгерские работники находятся в основном в Лондоне и нескольких крупных городах. Ещё неизвестно, будут ли у них прежние льготы, или они потеряют ту свободу, которую имели в качестве европейских граждан. Вокруг этого идут пляски в деле по Брексит. По нашим предположениям, Венгрия потеряет до 30 процентов экспорта. Образуется такой рыночный вакуум, который будет схожим по последствиям с ущербом от российских санкций. ЕС не хочет помириться с русскими, а им и так живётся неплохо. Эту проблему так и не решили, и последующее влияние Брексита уже соединится с российскими санкциями. Плохие времена настанут для многих фирм, в основном для европейских аграриев. Это жёстко повлияет потом и на рынок труда. Соединение двух последствий пока нельзя предсказать, но в любом случае будет жёстко. Русские уверенно продвигаются вперёд, укрепляют внутренние рынки, для чего имеют средства, ведь серьёзные прибыли идут от нефти и природного газа.

ТУРЕЦКИЙ ПОТОК СТРОИТСЯ

Перейдем к нашему импорту природного газа, где главная роль опять-таки принадлежит России. Мы хотели бы уменьшить нашу зависимость, в чём значительно помог бы румынский газ, хотя в этом деле опять присутствуют элементы мыльной оперы. Там есть вообще газ? Можно вообще верить румынам?

Румыны и две владеющие концессией компании, австрийская “ОМВ” и американская “Эксон Мобил”, ещё не приняли решение об инвестициях. Вопрос в том, примут ли вообще. А Хорватия пока не построила СПГ-терминал. То есть с этого направления мы ещё долго не будем получать газ. Только словаки построили по направлению к нам трубопровод. По-настоящему для нас имеется пока лишь украинский газовый коридор, через который наше газовое потребление обеспечено на 80 процентов. На нынешнем форуме в Санкт-Петербурге глава МИД Петер Сийярто договорился с Газпромом об объёмах на 2020-й год.

Почему мы не заключили долгосрочного соглашения? Почему мы заключаем соглашение каждый год?

Думаю, долгосрочное соглашение сейчас не в интересах Газпрома. Сейчас всё же удалось достичь того, что объёмы на 2020 год мы уже можем закачать сейчас. Объёмы 2019-го уже есть, а в нынешнем будут поставлены объёмы следующего года. Русские решительно настроены на приостановку поставок газа через Украину с 2020-го. Если это произойдёт, то Украина, Венгрия, Словакия, Хорватия и Сербия будут иметь проблемы с газоснабжением.

Если Румыния не выступит альтернативой, тогда откуда мы будем получать природный газ?

Решением может быть “Турецкий поток”. Болгары, предположительно, уже начали прокладку трубопровода, и концу 2020 года или началу 2021-го будут готовы – по крайней мере, так утверждают. А сербы, если правда, к концу 2019 года закончат обустройство проходящего через их территорию отрезка. После этого российский газ будет поступать со стороны Турции, Болгарии и Сербии, а от нас идти дальше на запад.

К проходящему по дну Балтийского моря “Северному потоку” со стороны Словакии мы не можем подключиться?

Для Венгрии “Северный поток” не является жизнеспособной опцией, ведь он нацелен на удовлетворение потребностей Северной Европы.

Будет ли способен “Турецкий поток” покрывать отечественные потребности?

Мы можем получать газ и со стороны Словакии и Австрии, и тогда приходящего по строящемуся трубопроводу газа будет хватать для покрытия потребностей. Но всё же стоит и увеличивать запасы. Однако Москва рано или поздно закрутит вентиль перед украинскими газопроводами. У нас нет права голоса в этом споре. Дома это не сильно чувствуется, но русско-украинский конфликт весьма глубок. И его не ослабит избрание нового украинского президента в лице Зеленского, ведь в украинском парламенте полно людей Порошенко, хотя близки и выборы. Ситуация очень хрупкая. Венгерская политика вынуждена постоянно балансировать, вдобавок не забудем о живущих на Закарпатье 170 тысячах соотечественников, чьи судьбы для нас важнее всего.

(Интервью взял Иштван Варга)

Комментарии к статье можно прочесть здесь

статью прочитали: 1 человек

Комментарии Материалы по теме