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Анталью в июне посетили 2 204 220 иностранных туристов

Анталья, в прошлом году принявшая около 14 млн иностранных туристов, в этом году готовится побить собственный рекорд

01.07.2019 ~ 02.07.2019

Анталью в июне посетили 2 204 220 иностранных туристов

Одно из важнейших туристических направлений в мире – турецкий курортный город Анталью - в июне этого года посетили 2 282 834 туристов из 185 страны, а за первые 6 месяцев число иностранных туристов, отдавших предпочтение отдыху в Анталье, выросло на 16,84% до 5 344 010 человек.

Согласно данным окружного Управления культуры и туризма, Анталья, в прошлом году принявшая около 14 млн иностранных туристов, в этом году готовится побить собственный рекорд.

Только в июне Анталью посетили 2 204 220 иностранных туристов, при этом число местных туристов было отмечено на уровне 78 614 человек. Для сравнения: в июне прошлого года Анталью посетили 2 003 195 человек.

За первые 6 месяцев текущего года число иностранных туристов, посетивших этот курорт, выросло на 16,84 % и составило 5 344 010 человек. Число местных туристов в Анталье за аналогичный период выросло на 6,33% до 247 986 человек.

Среди иностранных туристов превалируют россияне: в июне их число составило 865 310 человек, а за период с января по июнь этого года – 2 112 067 человек, что на 4,16 % больше по сравнению с прошлым годом.

На втором месте стоят немцы (941 406 человек), на третьем – украинцы (319 395 человек). Первую пятерку замыкают британцы (292 616 человек) и поляки (198 812 человек).

За ними следуют граждане Нидерландов, Литвы, Казахстана, Румынии и Швеции.



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теги: Турция  
   
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